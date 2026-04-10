'5위 도약' 인천 유나이티드... 윤정환호 진공 청소기 서재민 활약 주목해야

출발은 좋지 않았으나 어느새 2연승으로 5위까지 치고 올라왔다. 인천의 역습이 시작되는 가운데 이들의 중원을 든든하게 책임지고 있는 서재민의 활약을 주목할 필요성이 있다.윤정환 감독이 이끄는 인천 유나이티드는 '하나은행 K리그1 2026' 6라운드가 종료된 시점, 2승 1무 3패 승점 7점 5위에 자리하고 있다.시즌 초반 아쉬운 결과가 이어졌으나 최근 부진 분위기를 탈피하고 있는 모양새를 보여주고 있는 인천이다. 지난 시즌 K리그2 강등 이후 이들은 수원 삼성과 치열한 격전 끝에 1위를 차지하며 1부 복귀에 성공했다. 기대감은 상당했다. 핵심 무고사·제르소·김동헌·이주용 등과 같은 자원들을 지켜냈으며 윤 감독과 재계약을 맺으며 다시금 청사진을 그렸기 때문.하지만, 출발은 아쉬웠다. 개막전서 FC서울과 접전 끝에 2-1로 패배했고, 이어 광주(패)·포항(무)·대전(패)에 승점 1점을 따내는 데 그치며 고개를 숙였다. 계속해서 승리에 실패하고 있는 상황 속 반전 계기를 다진 경기는 안양전이었다. 5라운드 안양 원정을 떠난 이들은 끈질긴 투지·집중력을 발휘해냈고, 해결사 무고사가 쐐기를 박는 골을 터뜨리며 활짝 웃었다.이어 지난 5일(일), 홈에서 열린 김천 상무와 맞대결에서도 무고사의 멀티 골에 힘입어 2-1 승리를 기록, 2연승을 달성하며 상위권 도약에 성공했다.이와 같이, 2연승을 통해 분위기 반전에 성공한 인천, 윤 감독의 달라진 경기 접근법·지략 그리고 득점을 터뜨린 '레전드' 무고사의 활약도 빛났으나 이 선수가 없었다면, 승리를 따내기 힘들었을 것이다. 바로 이번 시즌 숭의로 입성한 미드필더 서재민이다. 2003년생인 그는 인천 '라이벌' FC서울 시스템인 오산중-오산고를 거친 성골 유스다.어린 시절부터 확실한 실력으로 기대감을 자아냈던 그는 연령별 대표팀에서도 모습을 드러냈지만, 프로 무대에서는 빠르게 존재감을 드러내지 못했다. 2022시즌을 앞두고 서울에 입성한 서재민는 2시즌 동안 단 1경기 출전에 그치며 성장세가 둔화됐고, 결국 2024년을 앞두고 김도균 감독의 부름을 받아 서울 이랜드로 팀을 옮겨야만 했다.기억 속에서 잠시 사라졌던 유망주였던 서재민. 하지만, 이랜드 입성 후 그는 잠재됐던 기량을 확실하게 선보이기 시작했다. 시즌 초반 김 감독의 선택을 받지 못했으나 서서히 존재감을 보여주기 시작했고, 오스마르·막창환·백지웅과 같은 확실한 자원들과 환상적인 궁합을 뽐냈다. 그 결과 시즌 34경기서 2골 1도움을 기록, 시즌 종료 후에는 K리그2 영플레이어상을 받았다.기세를 이어 지난 시즌에도 압도적인 기량으로 32경기에 나서 2골 2도움을 올린 서재민은 올해 겨울 이적시장을 통해 윤 감독의 부름을 받아 인천으로 입성했다. 다시금 도전하는 K리그1 무대. 긴장할 법도 했으나 그는 빠르게 본인 클래스를 많은 팬들 앞에서 선보이는 데 성공했다. 4-4-2 전형을 택하는 가운데 윤 감독은 중원에 서재민과 이명주를 내세우고 있다.이들의 역할 분배는 확실하다. 활동량이 다소 떨어진 이명주는 볼을 잡게 되면 확실한 패싱력과 볼 배급 능력으로 공격과 수비 연결 고리를 해낸다. 서재민은 확실한 활동량을 바탕으로 중앙·측면을 오가며 상대 패스 길목을 차단하는 임무를 수행하게 된다. 개막 초반에는 다소 합이 맞지 않는 느낌이었으나 경기가 거듭될수록 인상적인 장면을 연출하고 있다.1라운드서 친정 서울을 마주한 서재민은 경기에서 패배했으나 풀타임을 소화하며 활약했고, 이어 광주 원정에서는 시즌 첫 도움을 기록하며 펄펄 날았다. 기세를 이어 포항·대전·안양·김천을 마주한 그는 직전 김천 상무와 맞대결에서 진가가 확실하게 나타났다. 이명주와 함께 호흡을 맞췄던 가운데 김천 김이석·박태준을 상대로 압도적인 실력을 선사했다.전반 43분에는 정확한 전진 패스로 무고사에 1대 1 슈팅 기회를 제공했고, 특히 막판 고재현과 측면 경합 과정에서 태클을 통해 볼을 빼는 장면은 압권이었다. 후반에도 간결한 터치와 수비 가담을 통해 중원을 지배한 서재민은 팀의 2-1 승리를 이끌며 환호했다.178cm인 서재민은 중앙 미드필더로서 다소 불리한 신체 조건을 보유하고 있지만, 이를 상쇄하는 능력치를 보유하고 있다. 패싱력은 물론이며, 상황에 따른 판단력이 매우 훌륭하다. 밀집 공간에서 순식간에 압박이 덜한 선수에게 넘겨주는 패스가 탁월하며, 원터치 패스를 통해 공격에서 수비로 전환하는 능력치는 리그 최상위권이라고 해도 무방하다.특히 활동량이 압권이다. 서재민은 1라운드부터 4라운드까지 선발로 나와 전 경기 활동량 1위를 달성하는 괴력을 과시했다. 1라운드에서는 1만 2288m를 뛰었고, 2라운드에서도 1만 3443m이라는 활동량을 보여줬다. 이어 3라운드(1만 2841m)·4라운드(1만 3297m)에서도 압도적인 체력을 통해 중원을 지배했다.세부 기록도 훌륭하다. 경기 평균 패스 성공률은 86%를 기록하고 있고, 공격 주요 지표 중 하나인 키패스도 경기 당 평균 1.33개(전체 12위)를 선보이고 있는 상황. 수비 지표도 훌륭하다. 평균 태클 성공은 0.83개(전체 39위)이며, 인터셉트 역시 평균 1개(전체 43위)·평균 볼 획득 8.17개(전체 30위)로 없어서는 안 될 존재고 자리매김하고 있다.이러한 활약에 인천 윤정환 감독도 활짝 웃었다. 그는 "서재민이 2부에서 왔는데 2부와 1부는 많이 틀릴 텐데 정말 단단한 각오를 하고 왔다는 생각이 든다. 본인이 올 시즌 동계 훈련을 제대로 했다고 하더라. 서울 이랜드에 있을 때는 부상도 있어서 동계를 제대로 못했는데 올해에는 준비를 잘해서 지금 좋은 모습을 보여주고 있는 것 같다"라며 엄지를 치켜세웠다.돌아온 1부 무대에서 주목받는 선수로 성장하고 있는 서재민이다. 과연 그는 시즌 초반 상승세를 그대로 이어 인천을 더욱 높은 단계로 이끌 수 있을까. 향후 활약에 귀추가 주목된다.