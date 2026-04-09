난독증 소녀와 시 쓰는 소년, 서로의 결핍 채운 기적의 노래

(주)NEW

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

"우리 둘이 함께 노래를 만들지 않을래?"

영화 <네가 마지막으로 남긴 노래> 스틸컷01.고등학생 하루토(미치에다 슌스케 분)는 꿈이 없다. 어린 시절 부모를 사고로 잃고 조부모의 손에서 자란 그는, 더 이상 가족에게 짐이 되지 않기 위해 졸업 후 빠르게 자립하는 것을 목표로 살아왔다. 시를 조금씩 써오긴 했지만, 그 또한 공무원 취업에 도움이 될 공모 이력을 만들기 위한 수단에 가까웠다. 그런 하루토의 일상에 전학 온 지 얼마 되지 않은 아야네(누쿠미 메루 분)가 들어온다. 결석도 자주하고 친구도 멀리하는 등 홀로 고립되어 있던 인물이다. 삼촌 마사(하기와라 마사토 분)의 레스토랑에 마련된 작은 무대에서 밴드와 함께 커버곡을 부르던 그녀는 하루토의 시를 마주하고, 자신에게 가사를 써달라며 요청해 온다. 언젠가 자작곡을 만들어 사람들 앞에 들려주고자 했던 꿈을 이루기 위해서다.영화 <네가 마지막으로 남긴 노래>는 동명의 원작 소설을 기반으로 한다. '발달성 난독증'을 선천적으로 앓으며 글을 읽고 쓰는 데 어려움이 있지만 음악적 재능을 가진 아야네와 시를 통해 문장을 쓰지만 그것을 꿈으로 붙들고 있지는 않은 하루토. 두 사람이 가진 각각의 결핍이 서로의 세상에 어떻게 영향을 미치고 맞물리게 되는지, 그 자리의 감정적 변화를 그려낸다. 원작자인 이치조 마사키 소설가의 작품 가운데 두 번째로 영화화가 된 작품이기도 하지만, 이전 작품인 <오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도>(2022)에 이어 미키 타카히로 감독과 미치에다 슌스케가 다시 한번 함께하며 주목받고 있다.02.솔직하게 이야기하면, 이 영화 <네가 마지막으로 남긴 노래>는 장르를 이탈하거나 대단히 새로운 것을 보여주기 위해 만들어진 작품이 아니다. 시를 쓰는 소년과 노래하는 소녀, 각자의 결핍과 만남에 의한 보완, 순애보적 사랑과 상실까지. 오히려 일본 청춘 멜로의 전통성을 대단히 성실하게 이어가고자 한쪽에 더 가깝다. 감독인 미키 타카히로의 지난 작품들을 떠올려 보면 이는 더욱 확실해진다. <나는 내일, 어제의 너와 만난다>(2017), <유어 아이즈 텔>(2021), <오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도>(2022), 최근작이었던 <나를 모르는 그녀의 세계에서>(2025)에 이르기까지, 그는 청춘 멜로의 계보를 성실하게 걸어온 바 있다.다시 말하면, 영화를 직접 마주하지 않더라도 사랑의 시작과 끝, 상실과 유예, 순정과 비애와 같은 단어가 가진 이야기를 투명한 영상 속에서 섬세한 시선을 통해 붙잡아내는 작품 정도로 충분히 예측 가능하다는 뜻이다. 여기에 선천적 질병이 주어진다는 설정과 두 사람만의 비밀 위에서 사랑이 시작된다는 스토리는 이 작품의 미덕과 한계 또한 짐작할 수 있게 만든다. 물론 이러한 장르적 공식을 따르는 작품은 어떤 관객에게는 익숙하고 안정적인 감상을 남길 수도 있으나, 신파의 영역으로 손쉽게 미끄러질 가능성 또한 안고 있을 수밖에 없다. 이 영화만의 문제는 아니다.장르 자체에는 잘못이 없다. 장르의 반복이 무조건적으로 무의미하다고 할 수도 없다. 그렇다면 중요해지는 것은 그 익숙한 공식을 어떻게 다시 매만지느냐 하는 문제다. '그럼에도 불구하고 관객의 마음을 흔들 수 있는가?', 혹은 '반복되는 구조 안에서 연출자가 이번에 꺼내고자 하는 것은 무엇이었으며, 성공적이었는가?'와 같은 물음으로부터 작품에 대한 평가가 이루어져야 한다는 뜻이다.