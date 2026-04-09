'폭투주의보' 발령된 사직 안방... 롯데 추락의 진짜 이유

롯데자이언츠

수비에서 불안한 모습을 보이고 있는 롯데 주전 포수 유강남2026 KBO리그 개막을 앞두고 시범경기에서 우승을 거뒀던 롯데 자이언츠의 정규 시즌 초반 행보가 험난하다. 개막 2연전이 열린 대구 원정에서 올시즌 우승 후보 삼성 라이온즈를 상대로 2연승을 거둘 때만 해도 분위기는 최고조였지만, 이후 단 1승도 추가하지 못한 채 7연패의 수렁에 빠지며 최하위권으로 추락했다. 8일 KT 위즈를 상대로 비로소 선발투수 김진욱의 8이닝 1실점 호투에 힘입어 연패를 끊을 수 있었다.시즌 초반부터 장기 연패를 당하며 타선 침체와 마운드 붕괴 등 팀 전력 전반에 걸쳐 파열음이 나고 있지만 가장 심각한 문제는 고질적 약점인 수비 불안이다. 내외야를 가리지 않고 돌아가며 나오는 수비 실책이 시즌 초반 페이스가 떨어진 투수들의 어깨를 짓누르고 있다. 하지만 눈에 띄는 실책보다 더욱 뼈아픈 대목은 바로 팀 수비의 중심을 잡아야 할 포수진의 조용한 붕괴다.올시즌 롯데 포수진은 주전 유강남과 백업 손성빈 체제로 운영되고 있다. 겉보기엔 나름 구색을 갖춘 듯 하지만 세부 수비 지표를 들여다보면 위태롭기 짝이 없다. 현재 롯데 포수들의 가장 큰 문제는 타 팀에 비해 안정적인 포구와 블로킹이 안 되고 있다는 점이다.