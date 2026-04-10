화재경보기 울려도 이어진 공연, 소극장 안전이 염려된 까닭

▲화재 경보기 오작동 및 대피 지연 사태에 대한 제작사의 입장문 엠제이스타피시

대학로의 어느 극장이든 공연 시작 전 '비상사태 발생 시 극장 안내원의 안내에 따라 신속하게 대피해달라'는 안내 방송이 나온다. 지난 7일 발생한 사태는 해당 안내 방송의 유명무실함을 여실히 드러냈다. 사태 발생 직후 즉각 상황을 판단할 수 있는 현장의 역량이 부족했기 때문이다.



이는 한 극장만의 문제가 아니다. 극장 안내원으로 일한 적 있는 공연계 관계자는 9일 "그동안 진행해 온 형식적인 교육과 매뉴얼만으로는 신속한 대응이 어렵다. 비상사태를 가정한 대피 훈련을 진행하는 등 실질적인 대비가 필요하다"고 말했다 이번 사태를 계기로 대응 매뉴얼의 체계화는 물론, 공연장 구조에 대한 전반적인 고민이 필요하다는 것이다.



비단 예그린씨어터만의 문제가 아니다. 비슷한 유형의 공연장 몇몇은 화재 등 비상사태에 취약하다. 특별한 경우가 아니라면 암전 상태로 공연이 진행되고, 음향 효과가 강렬한 뮤지컬이나 연극의 경우 화재 보기가 작동하더라도 경보음을 즉각 인지하기 어려울 수 있다.



게다가 대학로 일대에 포진한 중·소극장은 여타 대극장에 비해 객석과 통로가 협소하다. 출입문을 비롯해 객석에서 탈출할 수 있는 비상구가 여러 개 있는 대극장과 달리, 중·소극장은 출입문을 비상구로 사용하는 경우도 상당하다.



협소한 극장 구조는 신속한 대피를 제한할 우려도 있다. 최근 대학로에는 새로 개관하는 극장들이라고 상황은 다르지 않다. 최근에 개관한 한 극장은 입장 통로와 객석이 협소했다. 지어진 지 오래된 극장도 아닌 새롭게 개관한 극장이라는 것이 믿기지 않았다. 공연 직전에야 입장이 가능했는데, 비상사태에 대피할 수 있는 통로가 협소해 우려가 됐다.



이는 단순히 관람 환경의 쾌적함과 불편함의 문제가 아니다. 관객과 종사자의 안전 문제를 고려한 비상통로 등 극장의 구조가 개편되길 바란다.





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