화재경보기 울려도 이어진 공연, 소극장 안전이 염려된 까닭

지난 7일 서울 종로구에 있는 예그린씨어터에서 뮤지컬 <스톤> 공연 도중 화재 경보기가 작동했지만, 공연 중단과 관객 대피를 비롯한 즉각적인 조치가 이뤄지지 않았다. 추후 점검 결과 화재경보기가 오작동한 것으로 파악됐고, 화재가 발생하지 않아 인명 피해는 없었으나 공연장의 취약한 안전 문제가 논란이 됐다.
이후 9일에도 같은 공연 중에 화재 경보기가 다시 오작동했다. 이후 제작사 측은 입장문을 통해 "7일 오작동 사고 이후 소방서와 함께 점검을 진행했으나 재차 같은 사고가 발생했고, 극장 측에서 즉각적인 정밀 점검을 시행하기로 했다"고 밝혔다. 다만, 연이어 발생한 안전 문제와 관련해 공연계가 다각적인 차원에서 진지하게 고려할 것들이 있다.
화재경보기 작동했지만...
앞서 7일 사건은 뮤지컬 <스톤>의 8시 공연이 진행 중이던 가운데 발생했다. 해당 상황을 공유한 소셜미디어 등에 따르면, 화재경보기가 작동했으나 공연은 중단되지 않았다. 출연 중이던 배우는 노래를 이어 소화했다. 수분이 지난 후에야 공연 관계자에 의해 공연 중단이 통보되었다. 공연을 관람하던 관객들은 사태에 대해 명확하게 안내받지 못한 채 퇴장했다. 실제 화재가 발생하지 않아 망정이지, 자칫하면 큰 사고로 이어질 뻔했다.
당시 제작사 '엠제이스타피시'는 사건 발생 이후 소셜미디어 계정을 통해 잘못을 시인했다. "화재 경보 발생 직후 신속하게 공연을 중단하지 않았으며, 관객 분들을 대피시키지 못하고 지연된 점에 대해 진심으로 책임을 통감하고 있다"고 사과한 데 이어 "동일한 사고가 발생하지 않도록 시설 안전 점검 및 극장 내 상주 스태프에 대한 안전 교육을 강화하겠다"고 밝혔다. 관객 전원에게는 110% 환불을 진행하겠다고 덧붙이기도 했다.