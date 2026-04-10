'그래플링 최강' 수아레즈, 이번엔 증명이다

UFC 제공

큰사진보기 ▲타티아나 수아레즈는 동체급 최고 그래플러다. UFC 제공

타이틀 경쟁의 분수령, '내용'이 '결과'를 좌우한다



현재 UFC 여성 스트로급은 확실한 차기 도전자 구도가 정리되지 않은 상황이다. 이런 흐름 속에서 이번 경기는 사실상의 '타이틀 유력 후보 결정전' 성격을 띠고 있다.



수아레즈 입장에서는 명확하다. 단순한 판정승이 아닌, 자신이 왜 여전히 디비전 최상위 파이터인지 설득력 있게 증명해야 한다. 특히 장웨일리전에서 드러난 타격 대응 능력과 체력 배분 문제를 얼마나 보완했는지가 중요한 평가 기준이 될 전망이다.



만약 수아레즈가 다시 한 번 압도적인 그래플링으로 상대를 제압한다면, 타이틀 재도전 명분은 충분히 쌓이게 된다. 반대로 접전 끝에 간신히 승리를 거두거나, 타격전에서 밀리는 모습이 나온다면 평가가 엇갈릴 수 있다.



고디네즈 역시 물러설 이유가 없다. 이번 경기에서 승리할 경우 단숨에 타이틀 경쟁 전면에 이름을 올릴 수 있기 때문이다. 특히 수아레즈를 상대로 한 승리는 단순한 1승 이상의 상징성을 가진다.



결국 이번 UFC 327에서 수아레즈가 보여줘야 할 것은 과거의 '압도적인 그래플러'가 아닌, 약점을 보완한 '완성형 컨텐더'의 모습이다. 첫 패배 이후 어떤 방식으로 진화했는지, 그리고 다시 정상에 도전할 자격이 있는지에 대한 답이 이 한 경기에서 드러날 전망이다.



여성 스트로급 판도를 가를 중요한 분기점이 될 수아레즈와 고디네즈의 맞대결이 결과뿐 아니라 과정까지 주목받는 이유다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 타티아나 수아레즈는 동체급 최고 그래플러다.현재 UFC 여성 스트로급은 확실한 차기 도전자 구도가 정리되지 않은 상황이다. 이런 흐름 속에서 이번 경기는 사실상의 '타이틀 유력 후보 결정전' 성격을 띠고 있다.수아레즈 입장에서는 명확하다. 단순한 판정승이 아닌, 자신이 왜 여전히 디비전 최상위 파이터인지 설득력 있게 증명해야 한다. 특히 장웨일리전에서 드러난 타격 대응 능력과 체력 배분 문제를 얼마나 보완했는지가 중요한 평가 기준이 될 전망이다.만약 수아레즈가 다시 한 번 압도적인 그래플링으로 상대를 제압한다면, 타이틀 재도전 명분은 충분히 쌓이게 된다. 반대로 접전 끝에 간신히 승리를 거두거나, 타격전에서 밀리는 모습이 나온다면 평가가 엇갈릴 수 있다.고디네즈 역시 물러설 이유가 없다. 이번 경기에서 승리할 경우 단숨에 타이틀 경쟁 전면에 이름을 올릴 수 있기 때문이다. 특히 수아레즈를 상대로 한 승리는 단순한 1승 이상의 상징성을 가진다.결국 이번 UFC 327에서 수아레즈가 보여줘야 할 것은 과거의 '압도적인 그래플러'가 아닌, 약점을 보완한 '완성형 컨텐더'의 모습이다. 첫 패배 이후 어떤 방식으로 진화했는지, 그리고 다시 정상에 도전할 자격이 있는지에 대한 답이 이 한 경기에서 드러날 전망이다.여성 스트로급 판도를 가를 중요한 분기점이 될 수아레즈와 고디네즈의 맞대결이 결과뿐 아니라 과정까지 주목받는 이유다. 타티아나수아레즈 그래플러 타이틀컨텐더 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 6강 대진 완성... DB-KCC·SK-소노, '플레이오프' 막 올랐다

타티아나 수아레즈에게 이번 경기는 결과 뿐 아니라 과정도 중요하다.오는 12일(한국 시간), 미국 플로리다주 마이애미 카세야 센터에서 열리는 UFC 327: 프로하즈카 vs. 울버그 대회에서 여성 스트로급 강자 타티아나 수아레즈(36, 미국)가 재도약을 노린다. 상대는 최근 가파른 상승세를 보이고 있는 루피 고디네즈(33, 멕시코/캐나다)로, 이번 맞대결은 차기 타이틀 도전자 구도에 직접적인 영향을 미칠 핵심 카드로 평가된다.수아레즈는 오랫동안 UFC 여성 스트로급에서 가장 위협적인 그래플러로 군림해왔다. 아마추어 레슬링을 기반으로 한 압도적인 테이크다운 능력과 그라운드 지배력은 상대에게 반격의 기회 자체를 허용하지 않는 수준이었다. 끊임없이 압박하며 빈틈이 보이면 서브미션으로 승부를 끝냈다.그로인해 UFC 입성 이후 연승을 이어가며 '무패 괴물'이라는 수식어를 자연스럽게 얻었다. 하지만 멈추지 않을 것 같은 흐름은 2024년 장웨일리(37, 중국)와의 타이틀전에서 꺾이고 말았다. 수아레즈는 경기 내내 끈질긴 압박을 시도했지만, 챔피언의 뛰어난 밸런스와 타격 대응 능력에 막히며 판정패를 기록했다. 이는 그녀의 프로 커리어 첫 패배였다.이 한 번의 패배로 수아레즈에 대한 평가는 다소 바뀌었다. 강점인 레슬링이 정상급 챔피언을 상대로는 완벽하게 통하지 않을 수 있다는 점이 확인됐고, 동시에 타격 완성도와 경기 운영에서 보완해야 할 과제도 분명해졌다.그럼에도 불구하고 수아레즈의 경쟁력은 여전히 유효하다. 복귀전에서 아만다 레모스(39, 브라질)를 상대로 안정적인 경기 운영을 보여주며 건재함을 입증했고, 무엇보다 경기 지배력 자체는 여전히 디비전 최상위 수준으로 평가받는다.현재 그녀에게 필요한 것은 '이길 수 있는 선수'가 아니라 '챔피언이 될 수 있는 선수'로의 증명이다. 이번 경기는 바로 그 시험대다.상대 고디네즈는 단순한 랭커 이상의 위험 요소를 지닌 파이터다. 왕성한 활동량과 공격적인 타격 스타일을 바탕으로 최근 연승 흐름을 이어가며 존재감을 키우고 있다. 특히 경기 내내 전진 압박을 유지하며 상대를 뒤로 물러나게 만드는 터프함이 돋보인다.고디네즈의 강점은 '리듬'이다. 끊임없이 손을 내고 스텝을 밟으며 상대에게 생각할 시간을 주지 않는다. 이 같은 스타일은 레슬러에게도 결코 편한 상대가 아니다. 테이크다운 시도를 준비하는 과정 자체를 방해할 수 있기 때문이다.반면 수아레즈는 극단적으로 레슬링 중심의 파이터다. 클린치와 테이크다운 이후 이어지는 그라운드 컨트롤은 체급 최고 수준이며, 한 번 상위를 점하면 라운드 내내 지배적인 흐름을 유지한다.결국 이번 매치는 '공간'과 '리듬'을 둘러싼 싸움이 될 가능성이 크다. 수아레즈가 거리를 좁히고 케이지 압박 이후 테이크다운으로 연결한다면 경기는 일방적으로 흐를 수 있다. 반대로 고디네즈가 스텝과 타격으로 거리를 유지한다면, 수아레즈는 예상보다 훨씬 까다로운 싸움을 펼쳐야 한다.고디네즈는 강자들과의 맞대결 경험을 통해 경기 내내 집중력을 유지하는 능력을 입증해왔다. 하지만 수아레즈는 그중에서도 특별하다. 단순히 한두 번의 방어가 아니라, 3라운드 이상 이어지는 레슬링 압박을 견뎌낼 수 있느냐가 관건이다.