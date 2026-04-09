AT 마드리드 감독의 아들, 바르셀로나 퇴장 유도...최대 이변 발생

2025-26 UEFA 챔피언스리그 8강 1차전 결과

(4월 9일 목요일 오전 4시, 캄 노우, 바르셀로나)

★ FC 바르셀로나 0-2 아틀레티코 마드리드 [골, 도움 기록 : 훌리안 알바레즈(44분 23초), 알렉산더 쇠를로트(69분 39초,도움-마테오 루게리)]

◇ FC 바르셀로나 (4-2-3-1, 감독 : 한지 플릭)

FW : 로베르트 레반도프스키(46분↔페르민 로페즈)

AMF : 마커스 래시포드(73분↔페란 토레스), 다니 올모, 라민 야말

DMF : 페드리(46분↔가비), 에릭 가르시아

DF : 주앙 칸셀루(86분↔알레얀드로 발데), 제라르드 마틴, 파우 쿠바르시, 쥘 쿤데(73분↔로날드 아라우호)

GK : 조안 가르시아

- 퇴장 : 파우 쿠바르시(44분, 명백한 득점 기회 저지)

◇ 아틀레티코 마드리드 (4-4-2, 감독 : 디에고 시메오네)

FW : 훌리안 알바레즈, 앙투안 그리즈만(80분↔니콜라스 곤잘레스)

MF : 아데몰라 루크만(60분↔알렉산더 쇠를로트), 코케(60분↔알렉스 바에나), 마르코스 요렌테, 줄리아노 시메오네(80분↔티아고 알마다)

DF : 마테오 루게리, 다비드 한코(31분↔마르크 푸빌), 로빈 르 노르망드, 나우엘 몰리나

GK : 후안 무소

◇ 8강 2차전 일정(왼쪽이 홈 팀, 점수는 1차전 기록)

4월 15일(수) ☆ 아틀레티코 마드리드 (2-0) FC 바르셀로나 [에스타디오 메트로폴리타노, 마드리드]

4월 15일(수) ☆ 리버풀 FC (0-2) 파리 생 제르맹 [안필드, 리버풀]

4월 16일(목) ☆ 아스널 FC (1-0) 스포르팅 CP [아스널 스타디움, 런던]

4월 16일(목) ☆ FC 바이에른 뮌헨 (2-1) 레알 마드리드 CF [푸스발 아레나 뮌헨]

전반도 끝나기 전에 홈 팀 FC 바르셀로나 센터백 쿠바르시가 퇴장당했다. 어웨이 팀 아틀레티코 마드리드 시메오네 감독의 셋째 아들 줄리아노 시메오네의 단독 드리블을 페널티 에어리어 밖에서 잡아 넘어뜨린 것이다. 이스트반(루마니아) 주심은 VAR 확인 절차를 거쳐 최초(경고+직접 프리킥) 판정을 뒤집고 카드 색깔을 바꿔 FC 바르셀로나 센터백 파우 쿠바르시를 퇴장시켰다. 여기서 곧바로 AT 마드리드의 프리킥 결승골이 터졌기 때문에 챔피언스리그 8강 최대 이변의 불씨가 된 셈이다.디에고 시메오네 감독이 이끌고 있는 아틀레티코 마드리드(스페인)가 한국 시각으로 9일(목) 오전 4시 바르셀로나에 있는 캄 노우에서 벌어진 2025-26 UEFA(유럽축구연맹) 챔피언스리그 8강 1차전 FC 바르셀로나(스페인)와의 어웨이 게임에서 2-0으로 이긴 덕분에 6일 뒤 메트로폴리타노 홈 게임을 매우 유리한 입장에서 시작할 수 있게 됐다.게임 초반 흐름은 홈 팀 FC 바르셀로나가 휘어잡았다. 시작 후 3분이 지나면서 마커스 래시포드의 결정적인 오른발 슛이 들어가는 것처럼 보였다. 하지만 어웨이 팀 골키퍼 후안 무소가 침착하게 각도를 잡고 다리로 막아냈다. FC 바르셀로나는 18분에 래시포드의 밀어넣기 골이 들어갔지만 이 패스를 오른쪽 측면에서 날카롭게 밀어준 라민 야말이 간발의 차이로 오프 사이드 함정에 걸리는 바람에 홈팬들과 함께 골 세리머니를 펼치지 못했다.그리고 문제의 장면이 41분에 FC 바르셀로나 페널티 에어리어 반원 부근에서 나왔다. 아틀레티코 마드리드 미드필더 줄리아노 시메오네의 단독 드리블을 막기 위해 따라붙은 센터백 파우 쿠바르시가 잡기 반칙을 저지른 것이다. 이스트반 주심은 옐로 카드를 먼저 내밀었지만 VAR 확인 요청이 무선으로 날아와 곧바로 카드 색깔을 바꿔 내밀었다. 파우 쿠바르시가 명백한 득점 기회 저지로 인해 퇴장당한 것이다.이 직접 프리킥 기회에서 훌리안 알바레즈의 아름다운 오른발 감아차기 골(44분 23초)이 조안 가르시아 골키퍼가 몸을 날린 FC 바르셀로나 골문 오른쪽 톱 코너를 꿰뚫었다. 디에고 시메오네 감독의 셋째 아들 줄리아노 시메오네가 이 직접 프리킥과 상대 센터백 퇴장 변수를 이끌어냈고 아르헨티나 국가대표 골잡이 훌리안 알바레즈가 그림같은 골을 성공시켰으니 이 순간은 아르헨티나 커넥션이라는 수식어를 붙일 수 있는 장면이다.발등에 불이 떨어진 홈 팀 FC 바르셀로나는 숫적 열세에도 굴하지 않고 후반에 반전 드라마를 노렸지만 래시포드의 왼발 슛(50분)이 빈 골문 왼쪽 옆 그물에 걸렸고, 래시포드의 오른발 직접 프리킥(52분)은 아틀레티코 마드리드 후안 무소 골키퍼의 슈퍼 세이브에 막히고 말았다. 후안 무소까지 아르헨티나 출신이니 이번 게임이 아르헨티나 축구팬들에게 더 특별하게 다가올 수밖에 없었다.그리고 아틀레티코 마드리드의 멋진 추가골이 69분 39초에 왼쪽 측면 공격으로 이어졌다. 풀백 루게리의 정확한 얼리 크로스가 후반 교체 멤버 알렉산더 쇠를로트의 왼발 발리골을 이끌어낸 것이다. 홈 팀을 이끌고 있는 한지 플릭 감독은 페란 토레스, 로날드 아라우호(73분)는 물론 알레얀드로 발데(86분)까지 선수 교체를 더 단행했지만 끝내 1골도 따라붙지 못하고 고개를 숙여야 했다.이제 두 팀은 6일 뒤 장소를 마드리드에 있는 에스타디오 메트로폴리타노로 옮겨서 4강 진출 팀을 결정하게 된다.