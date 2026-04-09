신인가수 된 김남길, 5시간 팬미팅의 속사정

"팬미팅을 너무 길게 한다고 이야기하시는 분들도 있다. 기네스북에 오르거나 기록을 세우기 위한 것이 아니라, '팬들에 대한 보답'이라고 생각한다. 무대 위에서 에너지를 받다보니 시간이 계속 길어진다. 사실 제 입장에서는 공연을 하는게 오히려 손해다. 공연 시간이 늦어질수록 추가되는 비용들이 발생하기에 티켓값을 올리자는 의견도 있었지만 거절했다. '팬들의 삶이 담긴 소중한 돈'이라는 것을 알기에, 그 돈이 아깝지않게 해드려야겠다는 생각이 있다."
8일 방송된 tvN <유 퀴즈 온 더 블럭>에서는 신인 가수로 돌아온 배우 김남길이 출연했다.
김남길은 최근 팬미팅을 위하여 가수로까지 데뷔한 사실이 알려지며 화제가 됐다. 지난 3월 26일 발표한 락발라드 '너에게 가고있어'는 김남길의 첫 싱글이다.
"2010년 <선덕여왕>의 비담 역으로 주목받던 시절에 팬송을 발매했었다. 공연을 다닐 때마다 팬들이 떼창을 해주시는데, 한 곡으로만 16년 내내 하니까. 팬들을 위하여 새 노래를 선물해드리면 어떨까 싶었다. 이렇게 일이 커질 거라고는 생각을 못 했다."
열창하는 김남길