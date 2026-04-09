충남 예산군 저수지에 들어간 촬영팀이 빠져나오지 못한 이유

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영화 <살목지> 스틸컷(주) 쇼박스
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
귀신은 정말 있는 걸까. 인간이 죽으면 영혼은 사라지는 걸까, 어딘가로 향하는 걸까. 사후 세계를 향한 궁금증은 의문으로 시작해 괴담을 낳고 구전되어 퍼진다. 이야기는 이야기를 만들고 살이 붙어 다양한 형태로 진화하게 된다. 남을 말을 하기 좋아하는 인간 특성과 결합해 구구절절한 사연은 '한'으로 승화되고, 한을 품은 원혼이 해결을 원하는 콘셉트가 생겼다.
우리나라 대중문화에서 각종 미신과 전설을 본격적으로 다루기 시작한 것은 1990년대부터다. 한국의 귀신을 총망라한 드라마 <전설의 고향>이 대표적이다. 영화계 쪽에서는 공포와 학원물을 결합해 입시지옥을 비춘 <여고괴담>이 등장해 사회 문제의 은유와 신인 등용문의 시초가 되었다.
2000년대 후반에 이르러서는 한국의 호러 마스터 정범식 감독의 등장으로 <기담> <곤지암>이 흥행과 평단의 좋은 평가를 들었다. 호러 장르는 계절 특수성을 노린 흥행 보증수표였으나 트렌드가 바뀌면서 공포감 조성만으로는 인기를 끌기 힘든 시대가 됐다.
특히 호러 장르는 마니아 성향이 강해 대중성을 얻기 힘든 분야다. 국내 유일 장르 영화제인 부천국제판타스틱영화제가 고심 끝에 고유의 정체성을 포기하고 대중성을 받아들인 이유도 그래서다. 그사이 스마트폰과 OTT의 등장으로 예전과 다르게 변한 콘텐츠 시장의 지형은 엔터테인먼트 산업 전체의 고민으로 확대되며 새로운 기로에 접어들었다.
여전히 인간 심연을 건드리는 존재와 그 실체를 밝히려는 호기심은 다른 양상으로 옮겨갔다. 유년기부터 거부감 없이 일본 애니메이션의 영향으로 오컬트, 주술, 요괴, 전설 등의 영향이 실사 영화로까지 확대되어 부활의 가능성을 보였다. 넷플릭스가 한국에 처음 선보이는 영 어덜트 시리즈 <기리고>만 봐도 그렇다. 변형된 호러 붐은 1020세대를 중심으로 다시 형성되고 있다.
실존지 체험형 공포