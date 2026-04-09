충남 예산군 저수지에 들어간 촬영팀이 빠져나오지 못한 이유

▲영화 <살목지> 스틸컷 (주)쇼박스

촬영팀은 원혼이 가장 왕성하게 활동한다는 축시(새벽 1시-3시)쯤 본격적인 공격을 당한다. 죽은 사람을 만날 수 있다는 살목지의 소문과 물귀신의 속성과 넋걸이 의식(물에 빠진 영혼을 구제하기 위해 특정 물건을 넣는 행동)이 더해져 섬뜩함이 배가 된다.



돌탑은 흔히 소원을 이루어준다는 주술적인 공양의 의미지만 영화 속에서는 강원도 산악 지역의 호식총 풍습과 연결 지었다. 호식총은 호랑이가 사람을 잡아먹고 남은 시체를 거두어 돌무덤을 쌓고 시루를 엎어 쇠꼬챙이를 꽂아 봉인하는 형태다. 호랑이에게 당한 영혼은 호랑이 부하인 창귀가 되어 산 사람을 홀리는 창귀가 된다는 설화의 흔적이기도 하다.



물귀신도 다양한 형태로 등장한다. 지인의 얼굴과 목소리로 유인한 후 안정감을 주어 갑자기 해치거나, 갑자기 튀어나와 깜짝 놀라게 만든다. 환시와 환청으로 현실을 망각하게 하는 것을 물론, 압도적인 저수지의 지형은 마치 미궁에 빠진 듯 벗어날 수 없는 지옥과 다름없다. 물에 닿기만 해도 다음 타깃으로 지목되어 긴장감이 극대화된다.



탄탄한 연기력으로 중무장한 배우들의 활약이 돋보인다. 눈으로 직접 본 것만 믿는 수인(김혜윤)이 이성의 끈을 끝까지 부여잡고자 한다. 이종원, 김준한, 김영성, 오동민 등 다수의 영화 드라마에서 인상적인 연기의 앙상블이 돋보인다. 7명의 관계는 전 연인, 현 연인, 가족이기 때문에 일명 물귀신 작전에 취약할 수밖에 없다. 그중 가장 눈에 띄는 인물은 스크린 신고식을 마친 세정 역의 장다아다. 공포 채널 유튜브 채널의 소재를 위해 디지털 장비를 이용한 공포의 순간을 기록하면서도 끝까지 활약한다.



화제성은 단연 압도적이다. 1020의 트렌드와 가미되었으며, 캐릭터의 전사를 명확히 하지 않는 설정으로 결말의 미스터리까지 더했다. 다만, 과학적인 원인 규명이나 명확한 팩트가 아닌 괴담과 상상으로 쌓아 올린 결말에 호불호가 나뉘겠다. 캐릭터의 전사나 괴담의 실체 등 설명이 부족해 스토리의 긴밀한 개연성을 우선시한다면 아쉬운 영화다.





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