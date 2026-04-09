6살 소녀의 마지막 통화... 12일 뒤 발견된 355발의 탄흔

찬란

<힌드의 목소리> 스틸2023년 10월 7일 새벽, 팔레스타인 자치령 동부 지역, '가자'를 실질적으로 통치하던 무장 정파 하마스의 기습으로 이스라엘-하마스 전쟁이 발발한다. 영구 분쟁 상태라 해도 무방할 만큼 다툼 끊이지 않는 동네라지만, 전면전 발발에 세계는 경악한다. 중동 전역은 물론 세계정세를 뒤집은 이 전쟁은 공식적으로 아직도 종결되지 않았다. 오히려 작은 불씨는 꺼질 기미 없이 미국-이스라엘 대 이란 전쟁으로 번지고, 중동의 평화는 요원할 뿐이다.무제한 군사작전 예정이니 하마스 대원이 아닌 주민은 대피하라는 이스라엘군의 일방적 명령이 가자 북부 일대에 떨어진다. 힌드의 가족 역시 점령군의 지시를 충실히 따른다. 어린 소녀는 사촌들과 함께 먼저 피난길에 오른다. 한시라도 빨리 딸을 안전지대로 보내려는 부모의 뜻에 따른 것. 하지만 피난하던 자동차가 공격당한다. 1시간 반이 지나 그때까지 생존 상태던 힌드의 사촌 '사라'와 상담 통화가 연결된다. 하지만 사라는 곧 숨을 거두고, 유일하게 살아남은 힌드가 이어받았다.다행히 구조대와 거리는 멀지 않다. 차로 8분, 도보로도 40분이면 충분하다. 숙달된 그들은 마음 졸이며 필사적으로 구조에 매달린다. 그러나 이스라엘군에 통제된 해당 지역은 군대가 승인한 경로 외엔 출입이 통제된다. 의료진이건 기자건 예외는 없다. 구조대의 생명도 보장받지 못하는 상황에서 책임자들은 막연히 기다릴 수밖에 없다.헤드셋 너머로 6살 소녀는 겁에 질린 채 울먹이며 얼른 데려와 주기만 호소한다. 자신에게 무슨 일이 일어났는지, 답답한 상황 온전히 이해하지도 못하는 힌드를 어떻게든 달래고 진정시키려 상황실 모두가 매달리는 것 외엔 도리가 없다. 처음 전화를 받은 '오마르'는 그냥 얼른 달려가 데려오면 될 일 아니냐며 절규하지만, 이미 수십 명의 구조대를 이스라엘군의 무차별 공격에 희생당한 상태다. 책임자 '마흐디'에겐 이제 가자 북부에 단 1대의 앰뷸런스와 2명의 구조팀만 남은 상태.첫 통화 연결 이후 무려 3시간 만에 복잡한 교섭을 통해 안전 회랑이 제공된다. 서로 다투던 상황실에 희망이 번진다. 이제 1분도 걸리지 않는 거리다. 하지만 어둑해지던 오후 6시경, 파악된 소녀의 위치와 고작 50미터 떨어진 지점에서 폭격 소리와 함께 구조대와 연락이 끊긴다. 걱정하던 상황이 아니길 바라며 필사적으로 소녀와 통화를 이어가지만, 그로부터 1시간 반이 지나 힌드와의 통화도 중단된다. 그리고 아무 소식도 들을 수 없었다.