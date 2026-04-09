6살 소녀의 마지막 통화... 12일 뒤 발견된 355발의 탄흔

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
가자지구를 침공한 이스라엘군은 2024년 1월 29일, 북부 주민들에게 피난처는 제공하지 않은 채 대피 명령을 발동한다. 수많은 이들이 그저 남쪽으로 피신한다. 몇 시간 후 서안지구에 자리한 '적신월사(적십자사의 아랍-중동판)'로 다급한 전화가 걸려온다. '힌드'란 이름의 6살 소녀는 겁에 질린 목소리로 군인들이 총을 쏘고 있다며, 제발 누구라도 데리러 와 달라 울먹인다. 상황실에 비상이 걸린다.
다행히 가자 북부에 유일하게 남은 긴급구조대와 소녀가 갇힌 위치까지 차로 고작 8분 거리. 이미 4개월째 계속된 전쟁에 지친 자원봉사자들이지만, 이번만은 희망을 품어볼 법하다. 정해진 조정 절차에 따라 조금이라도 빨리 얼굴도 모르는 소녀를 구조하려 시도한다. 그러나 상황은 도무지 풀릴 기미가 없다. 상황실 인원들은 점점 마음이 조급해지고 인내심을 잃어간다. 하염없이 시간만 흐른다. 과연 그들은 소녀를 구할 수 있을까?
2024년 1월 29일, 대체 무슨 일이 일어났을까?