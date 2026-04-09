마크 탈퇴가 끝 아니다... 데뷔 10년 차 NCT 앞에 놓인 시험대

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NCT의 대표 그룹 NCT 127 (맨 위), NCT 드림SM 엔터테인먼트
전례 없는 운영 방식이라는 점에서 NCT는 "과연 이 기획이 성공할 수 있을까?"라는 의구심을 불러일으켰다. 그러나 10년이 지난 현재 시점에서 내려지는 평가는 '성공'에 가깝다. NCT라는 하나의 브랜드를 통해 특정 멤버 한두 명에 과도하게 의존하지 않고 다양한 인적 구성을 활용했기 때문이다. 이 덕분에 케이팝이 전 세계 팬을 대상으로 한 프랜차이즈 사업으로 확장되는 계기를 마련했다.
비록 초창기 설계했던 '무한 개방'의 틀은 NCT 드림의 졸업 시스템이 폐지되고 고정 그룹 체제로 전환되면서 상당 부분 희석됐다. 하지만 각 팀이 차별화된 색깔과 독립적인 서사를 구축하며 확고한 팬층을 형성하는 데는 성공했다. 타 기획사 대비 폭넓은 다국적 멤버 구성 역시 NCT가 글로벌 영향력을 강화하는 데 중요한 요인이 됐다.
반면 일반 대중의 입장에서는 이해하기 쉽지 않은 복잡한 세계관과 수많은 유닛의 존재가 진입 장벽으로 작용하기도 했다. 동방신기, 샤이니, 엑소 등 선배 그룹에 비해 데뷔 초반 상대적으로 미지근한 반응이 나왔던 이유도 이와 무관하지 않았다. 대규모 인원 구성으로 특정 멤버에게 의존하지 않는 장점이 있는 반면, 개개인의 존재감이 가려지는 한계도 지적됐다.
마크 탈퇴…흔들리는 NCT의 미래?