홍콩 영화의 시작과 끝, 이소룡-양조위 잇는 한 편의 영화

일대종사

스틸컷'한 시대에 한 번 나올까 말까 한 위대한 스승'이란 일대종사를 표현하기 위한 방법이 무엇일까. 이소룡의 스승이기도 한 그의 무술이 맨 먼저 떠오른다. 하지만 빠른 길을 두고도 에둘러가는 게 왕가위의 미학이다. 이 작품도 예외 없다. 엽문이 왜 일대종사가 되었는지 표현하기 위해 왕가위는 오히려 엽문의 존재감을 흐리게 하는 방식으로 접근한다. 견자단의 <엽문>으로 대표되는 것처럼 일본제국과의 대결과 승리를 통한 민족 영웅으로서의 모습은 찾기 어렵다. 인간관계나 가족사도 두드러지지 않는다.결투 장면도 여러 차례 등장하지만, 호쾌한 액션의 쾌감보다는 엽문의 사상을 표현한 쪽에 가깝다. 오프닝에서 엽문은 '실력이 얼마나 좋은지, 사부가 얼마나 대단한지, 문파가 잘 나가든지 상관없다'고 한다. 그가 생각하는 쿵푸의 진리 또한 간결하다. '수평과 수직'. 지면 수평으로 쓰러지고 서 있는 자만 말할 자격이 있다. 무술에서도 일관성이 드러난다. 남파 무술계의 대표를 증명하는 자리에서도 팔괘장, 형의권, 홍가권의 고수와 싸워 이기지만 본인의 영춘권은 팔을 올리고, 내리고, 뻗는 동작이 다라고 할 뿐이다.북파 무술계의 대표인 궁보삼과의 대결 역시 그렇다. 초고수끼리의 치열한 비무가 펼쳐질 것이라는 예상과 달리 궁보삼은 엽문의 지혜를 시험하겠다고 한다. 그는 전병을 하나 집어 들고 무술에는 남북이 있지만 국가에는 남북이 없다는 말을 어떻게 생각하냐고 엽문에게 묻는다. 엽문은 세상에 남북만 있는 게 아니라며, 남권이 북방에만 전해져서야 되겠냐고 짧게 답하고 공격 없이 투로만으로 궁보삼이 손에 들고 있는 전병을 부순다. 전후좌우, 동서남북에 개의치 않는 오직 수평과 수직만이 엽문의 전부다.