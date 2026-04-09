'인생투' 김진욱, '거인 좌완 에이스' 계보 이을까

롯데가 오랜만에 뛰어난 투타 조화를 과시하며 7연패의 늪에서 탈출했다.김태형 감독이 이끄는 롯데 자이언츠는 8일 부산 사직야구장에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 kt 위즈와의 홈경기에서 홈런 1방을 포함해 장단 13안타를 터트리며 6대 1로 승리했다. 개막 2연전 연승 후 내리 7연패를 당하며 공동 9위까지 떨어졌던 롯데는 안방에서 공동 1위를 달리던 kt의 덜미를 잡으며 KIA 타이거즈, 키움 히어로즈와 함께 공동 8위로 순위를 한 단계 끌어 올렸다(3승 7패).롯데는 1대 1로 맞선 4회 희생 플라이를 때린 손성빈이 결승타의 주인공이 된 가운데 빅터 레이예스와 전준우가 나란히 3안타 1타점, 한동희가 멀티히트, 5번타자로 선발 출전한 베테랑 김민성이 5회 시즌 마수걸이 홈런을 때려냈다. 한편 마운드에서는 이날 단 2명의 투수 밖에 필요하지 않았다. 선발 김진욱이 8회까지 정확히 100개의 공을 던지며 3피안타 1볼넷 6탈삼진 1실점으로 kt 타선을 봉쇄했기 때문이다.류현진(한화 이글스)과 김광현(SSG 랜더스), 양현종(KIA 타이거즈) 같은 전설적인 투수들을 예로 들지 않더라도, 야구에서 좌완 선발 투수의 가치는 절대적이다. 하지만 롯데는 뛰어난 좌완 선발을 그렇게 많이 보유하지 못했다. 실업 야구에서 활약하다가 1985년에 입단한 국가대표 출신 좌완 양상문(한화 투수코치)은 롯데에서 단 2년간 활약한 후 청보 핀토스로 트레이드돼 인천에서 전성기를 보냈다.롯데에서 '좌완 에이스'라 부를 수 있는 선수는 1994년에 입단한 주형광(kt 재활군 코치)이 그 시작이었다. 루키 시즌부터 186.2이닝을 소화하며 11승을 따낸 주형광은 데뷔 첫 200이닝을 돌파한 2년 차 시즌에 롯데를 한국시리즈 준우승으로 이끌었다. 주형광은 1996년 30경기에서 10번의 완투를 포함해 216.2이닝을 던지며 18승7패1세이브221탈삼진 평균자책점3.36을 기록하며 리그 최고의 좌완 선발로 급부상했다.하지만 프로 입단 후 3년 동안 600이닝을 넘게 소화하며 몸을 혹사한 주형광은 1998년 11승, 1999년 13승, 2000년 8승을 기록한 후 20대 중반의 나이에 팔꿈치 부상에 허덕이며 고전했다. 실제로 프로 입단 후 7년 동안 77승을 기록했던 주형광은 이후 7년 동안 단 10승을 추가하는 데 그쳤다. 결국 주형광은 2007 시즌이 끝나고 87승 82패 9세이브 22홀드 ERA 3.83의 성적을 남긴 채 만 31세의 젊은 나이에 현역 생활을 마감했다.주형광으로부터 롯데의 좌완 에이스 계보를 이어받은 투수는 바로 주형광의 부산고 10년 후배 장원준이었다. 2004년에 입단해 선발투수로 꾸준히 기회를 받았던 장원준은 롯데가 7년의 암흑기를 벗어나 가을야구에 진출했던 2008년 12승 10패 ERA 3.53을 기록하며 롯데의 주축 선발투수로 급부상했다. 장원준은 기복이 심하다는 비판 속에서도 4년 연속 두 자리 승 수를 기록했고 2011년에는 15승 투수가 되기도 했다.2011 시즌이 끝나고 경찰 야구단에 입대해 병역 의무를 해결한 장원준은 2014년에도 10승을 기록하며 제 역할을 해줬지만 가을야구 단골손님이었던 롯데는 하위권으로 순위가 하락했다. 결국 FA 자격을 얻은 장원준은 2014년 겨울 4년 84억 원을 받고 두산 베어스로 이적했고 롯데는 브룩스 레일리, 찰리 반즈 같은 외국인 투수들이 좌완 선발로 활약했을 뿐 확실한 국내 좌완 선발투수 없이 10년이 넘는 시간을 보냈다.강릉고 2학년 때 최동원상을 수상했을 정도로 일찌감치 프로가 주목하는 특급 유망주였던 강릉고 좌완 김진욱은 중학교 때 전학을 가면서 1차 지명 대상에서 제외됐다. 그리고 덕분에 롯데는 2021년 신인 드래프트에서 고교 최고의 좌완 유망주 김진욱을 2차 1라운드 전체 1순위로 지명할 수 있었다. 롯데는 김진욱에게 3억7000만 원이라는 많은 계약금을 안기면서 차세대 좌완 에이스에 대한 기대를 감추지 않았다.하지만 김진욱의 성장 속도는 롯데 구단과 팬들의 기대에 미치지 못했다. 김진욱은 루키 시즌부터 선발과 불펜을 오가며 39경기에 등판했지만 4승 8패 8홀드 ERA 6.31로 아쉬운 성적에 그치며 고교 시절 라이벌 이의리(KIA)의 신인왕 수상을 지켜봐야 했다. 김진욱은 2년 차 시즌에도 14경기에서 2승 5패 ERA 6.36으로 반등에 실패했고 불펜으로 활약한 2023년에도 2승 1패 8홀드 ERA 6.44로 성적이 크게 나아지지 않았다.김진욱은 2024년 4승 3패 ERA 5.31을 기록한 후 상무에 입대할 예정이었지만 팔꿈치 인대 부상을 당하면서 입대를 취소했다. 하지만 작년 시즌 초반 좋은 구위를 보여주던 김진욱은 4월 중순부터 크게 흔들렸고 결국 후반기에는 거의 등판하지 못하며 1승 3패 ERA 10.00으로 시즌을 마무리했다. 주형광과 장원준을 이을 롯데의 좌완 에이스가 될 거란 입단 당시의 기대는 거의 사라진 채 평범한 유망주로 전락한 것이다.다시 한 번 입대를 미루고 프로에서 6번째 시즌을 맞은 김진욱은 스프링캠프와 시범경기를 통해 롯데의 5선발로 낙점됐다. 2일 NC 다이노스를 상대한 시즌 첫 등판에서 4.2이닝 4피안타 3실점을 기록한 김진욱은 8일 kt를 상대로 무려 8이닝을 소화하면서 3피안타(1피홈런) 1볼넷 6탈삼진 1실점으로 프로 데뷔 후 가장 좋은 투구를 선보였다. 그렇게 김진욱은 올 시즌 롯데의 첫 퀄리티스타트 투구의 주인공이 됐다.롯데는 올 시즌 큰 기대를 했던 외국인 원투펀치 엘빈 로드리게스(1승1패 8.00)와 제레미 비슬리(1승 6.00)가 아직 제 역할을 해주지 못하고 있다. 김원중(1패 9.82)과 정철원(1패1홀드 7.20), 코야마 마사야(1패1홀드 6.75)로 이어지는 필승조도 부진하긴 마찬가지. 이렇게 시즌 초반 힘들게 마운드를 운영하고 있는 롯데에서 큰 기대를 하지 않았던 김진욱의 초반 역투는 김태형 감독과 롯데팬들을 미소 짓게 만들기 충분하다.