"문지기인가, 도전자 복귀인가" 블레이즈의 갈림길

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커티스 블레이즈는 최근들어 타격에서도 더욱 적극성을 보이고 있다.UFC 제공
UFC 헤비급에서 활약중인 베테랑 '면도날' 커티스 블레이즈(35, 미국)가 오는 12일(한국 시간) 미국 플로리다주 마이애미 카세야 센터에서 있을 UFC 327 '프로하즈카 vs. 울버그'대회에 출전한다. 상대는 '더 인크레더블 훅' 조쉬 호킷(29, 미국), 8전 8승의 무패 신성이다.
블레이즈는 UFC 헤비급에서 오랜 기간 상위권을 지켜온 '타이틀 문지기'다. 데뷔 이후 꾸준히 랭킹을 유지하며 알리스타 오브레임, 주니어 도스 산토스 등 쟁쟁한 강자들을 제압해왔다. 그중에는 전 챔피언도 포함되어 있다. 하지만 정작 본인은 타이틀 도전 문턱에서 번번이 좌절하며 '만년 2인자'라는 혹평을 받아왔다.
최근 흐름 역시 극명하다. 꾸준히 승리를 쌓아왔지만, 톰 아스피널, 세르게이 파블로비치 같은 신흥 강자들과의 맞대결에서 고배를 마시며 세대교체의 압박을 체감하고 있다.
챔피언에 한번 정도는 오를만한 기량을 가지고있지만 뭔가 타이밍이 안맞는 모습이다. 한창 경기력에 물이 올랐을 때는 프란시스 은가누라는 극강의 챔피언이 버티고 있었고 이후에는 젊은 세력의 치고 올라오고 있다.
현재 UFC 헤비급은 빠르게 재편되고 있으며, 기존 강자들이 신예들의 폭발력에 밀리는 흐름이 뚜렷해지고 있는 분위기다. 그런 의미에서 이번 경기는 이러한 변화 속에서 블레이즈가 여전히 경쟁력을 유지하고 있는지를 가늠할 수 있는 중요한 시험대다. 승리한다면 다시 타이틀 도전자 경쟁에 합류할 수 있겠지만, 패배할 경우 '게이트키퍼'로 역할이 굳어버릴 공산도 크다.
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