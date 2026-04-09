"문지기인가, 도전자 복귀인가" 블레이즈의 갈림길

UFC 제공

큰사진보기 ▲커티스 블레이즈(사진 왼쪽)는 문지기에 멈추길 원하지 않는다. UFC 제공

이번 매치업의 핵심은 '경험 대 상승세'라는 대비 구도다. 블레이즈는 수많은 상위권 파이터들과 맞붙으며 축적한 경험을 보유하고 있다. 경기 운영, 위기 대처, 체력 안배 등 전반적인 완성도에서 강점을 지닌다.



반면 상대인 호킷은 연승 가도를 달리는 신예로, 강한 압박과 공격적인 타격을 앞세워 단기간에 존재감을 끌어올린 유형이다. 특히 초반 라운드에서의 폭발력은 헤비급에서도 위협적인 수준으로 평가된다. 통산 8승 중 6승이 1라운드 승리다.



전문가들은 전반적으로 블레이즈의 근소한 우세를 점치고 있다. 이유는 명확하다. 헤비급 경기일수록 경험에서 비롯되는 '리스크 관리 능력'이 승패를 좌우하는 경우가 많기 때문이다. 블레이즈는 상대의 강점을 무력화하는 방법을 잘 알고 있는 선수이며, 경기 흐름을 자신에게 유리하게 끌고 가는 능력도 빼어나다.



다만 변수 역시 분명하다. 헤비급은 단 한 번의 유효타로 경기가 끝날 수 있는 체급이다. 실제로 블레이즈 역시 과거 강한 타격가들에게 KO패를 당한 경험이 있다. 따라서 초반 라운드에서 얼마나 안정적으로 경기를 운영하느냐가 최대 관건으로 꼽힌다.



종합적으로 볼 때, 이번 경기는 블레이즈가 다시 한 번 정상권 경쟁자로 도약할 수 있는지, 아니면 세대교체 흐름 속에서 한 발 물러서게 될지를 결정짓는 분수령이 될 가능성이 크다. 과연 오랫동안 헤비급 전선에서 활약해온 베테랑은 상위권 생존 경쟁에서 버티어낼 수 있을까.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 커티스 블레이즈(사진 왼쪽)는 문지기에 멈추길 원하지 않는다.이번 매치업의 핵심은 '경험 대 상승세'라는 대비 구도다. 블레이즈는 수많은 상위권 파이터들과 맞붙으며 축적한 경험을 보유하고 있다. 경기 운영, 위기 대처, 체력 안배 등 전반적인 완성도에서 강점을 지닌다.반면 상대인 호킷은 연승 가도를 달리는 신예로, 강한 압박과 공격적인 타격을 앞세워 단기간에 존재감을 끌어올린 유형이다. 특히 초반 라운드에서의 폭발력은 헤비급에서도 위협적인 수준으로 평가된다. 통산 8승 중 6승이 1라운드 승리다.전문가들은 전반적으로 블레이즈의 근소한 우세를 점치고 있다. 이유는 명확하다. 헤비급 경기일수록 경험에서 비롯되는 '리스크 관리 능력'이 승패를 좌우하는 경우가 많기 때문이다. 블레이즈는 상대의 강점을 무력화하는 방법을 잘 알고 있는 선수이며, 경기 흐름을 자신에게 유리하게 끌고 가는 능력도 빼어나다.다만 변수 역시 분명하다. 헤비급은 단 한 번의 유효타로 경기가 끝날 수 있는 체급이다. 실제로 블레이즈 역시 과거 강한 타격가들에게 KO패를 당한 경험이 있다. 따라서 초반 라운드에서 얼마나 안정적으로 경기를 운영하느냐가 최대 관건으로 꼽힌다.종합적으로 볼 때, 이번 경기는 블레이즈가 다시 한 번 정상권 경쟁자로 도약할 수 있는지, 아니면 세대교체 흐름 속에서 한 발 물러서게 될지를 결정짓는 분수령이 될 가능성이 크다. 과연 오랫동안 헤비급 전선에서 활약해온 베테랑은 상위권 생존 경쟁에서 버티어낼 수 있을까. 커티스블레이즈 게이트키퍼 문지기 헤비급 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 침묵 깨고 터진 나성범…광주를 뒤흔들다

UFC 헤비급 챔피언 톰 아스피날(사진 왼쪽)과 타격전을 벌이는 블레이즈블레이즈를 설명할 때 가장 먼저 언급되는 요소는 단연 레슬링이다. 그는 NCAA 디비전1 출신으로, UFC 헤비급에서도 손꼽히는 테이크다운 성공률을 자랑한다. 상대를 케이지 쪽으로 몰아넣은 뒤 균형을 무너뜨리고, 상위 포지션에서 파운딩으로 경기를 지배하는 방식은 그의 트레이드 마크다.특히 블레이즈의 레슬링은 단순히 넘어뜨리는 데 그치지 않는다. 상대의 체력을 지속적으로 소모시키며 경기 흐름 전체를 통제하는 데 초점이 맞춰져 있다. 이 때문에 그는 '경기 운영 능력'에서 높은 평가를 받아왔다. 상대가 강한 타격가일수록, 블레이즈의 그래플링 압박은 더욱 위력적으로 작용한다.그러나 최근 블레이즈는 파이팅 스타일의 변화를 시도하고 있다. 과거에는 레슬링 중심의 안정적인 운영이 주를 이뤘다면, 최근 경기에서는 타격 비중을 늘리며 보다 공격적인 모습을 보여주고 있다. 실제로 스탠딩 상황에서의 카운터와 파워 펀치가 눈에 띄게 발전했고, KO 승리도 기록하며 '타격 능력의 진화'를 입증했다.이러한 변화는 단순한 선택이 아니라 필연에 가깝다. 헤비급 전반의 흐름이 빠르고 공격적인 타격 중심으로 이동하면서, 레슬링만으로는 정상에 오르기 어려워졌기 때문이다. 블레이즈 역시 이를 인식하고 '레슬링+타격'의 하이브리드 스타일로 자신을 재정의하고 있다.이번 경기에서도 그는 상대의 초반 공세를 견뎌낸 뒤, 상황에 따라 레슬링과 타격을 유연하게 섞는 전략을 구사할 것으로 보인다. 이는 과거보다 훨씬 입체적인 파이터로 성장했음을 보여주는 대목이다.