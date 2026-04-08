'악마는 프라다를 입는다2'이것만 알고 보면 됩니다

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앤 해서웨이월트디즈니코리아
영화는 전편의 감독, 작가, 배우가 그대로 뭉쳐 화제다. 데이비드 프랭클 감독, 엘린 브로쉬 멕켄나 작가, 카렌 로젠펠트 제작자를 필두로 메릴 스트립과 앤 해서웨이, 에밀리 블런트, 스탠리 투치까지 전작의 흥행을 이끌었던 주역들이 참여했다.
두 사람은 함께한 소감을 밝히며 달라진 미디어 환경을 역설했다.
메릴 스트립이 맡은 '미란다'는 달라진 미디어 시장 속에서 예기치 못한 위기를 겪는다. 그는 "1편이 개봉한 2006년은 아이폰 출시 전이었고 지금은 모두가 스마트폰을 사용한다. 좀 더 빨리 만나면 어땠냐고 묻는데 속편은 2026년이라서 가능한 이야기다"라며 "빠르게 변하는 미디어 환경이 배경이다. 저널리즘, 인쇄매체, 엔터테인먼트 업계에 지각 변동이 일어났다. 때문에 편집장 미란다도 런웨이의 사업 수익성을 고민하게 된다"고 소개했다.
그는 이어 "1편에서 앤디가 분수대에 핸드폰을 던져 버리면서 끝난다. '런웨이'의 비서를 그만두고 탐사보도 언론사로 떠난다. 시간이 흐르면서 그쪽 업계도 런웨이와 비슷한 고민을 공유하게 된다"고 덧붙였다.
2편만의 차별점에 대해 메릴 스트립은 "눈치채셨는지 모르겠지만 미란다에게도 상사가 있다. 세계화 시장에서 더 큰 야심으로 무언가를 해나간다"라며 "2편에서는 더 확장된 배경에서 미란다가 경험하게 될 혼란과 생존의 고군분투가 보인다"라고 귀띔했다.
앤 해서웨이가 맡은 '앤디'는 비서직을 끝으로 언론사로 이직해 1편과 달라진 위상을 펼친다. 그는 "디지털 혁신이 우리 삶에 미친 영향을 간과할 수 없다. 1편 속 앤디는 막 대학을 졸업한 사회 초년생이었다"라며 "2편에서는 기자로서 얻은 시선과 직업적 자신감이 생겨났다. 이번에는 미란다의 잠재적 파트너로 등장하게 된다"고 전했다.
앤 해서웨이는 "1편을 찍을 당시 앤디와 같은 22살이었다. <악마는 프라다를 입는다>는 커리어를 열어준 기념비적인 영화이며, 다른 역할에도 도전할 기회를 열어주었다"라며 "선배님의 재능에 영향받아 여기까지 오게 되었다. 선배님의 빨려 들어갈 것 같은 연기를 직접 보면서 많은 것을 배웠다"고 회상했다.
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