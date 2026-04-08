BTS 슈가 예명의 기원... '복싱 전설' 레너드 누구?

레너드 인스타그램 갈무리

오늘 레너드는 자신의 인스타그램을 통해 "나는 '슈가'가 전 세계 누군가에게 영감을 줄 수 있다는 것을 알게돼 감사하다"고 말했다.그룹 방탄소년단의 래퍼 슈가(본명 민윤기)가 자신의 예명에 얽힌 진짜 기원을 공개하며 화제를 모으고 있다. 그동안 '슈팅 가드(Shooting Guard)'의 줄임말로 알려졌던 이름이 사실은 전설적인 복서 슈거 레이 레너드(70, 미국)에서 비롯됐다는 사실이 밝혀진 것이다.슈가는 지난 6일 미국 매체 '와이어드'(WIRED)와의 인터뷰에서 예명 기원을 묻는 말에 "이제야 제대로 설명할 수 있게 됐다. 전설적인 복서 슈거 레이 레너드의 이름에서 'R'을 빼고 가져온 것이다"고 직접 밝혔다.이어 "이 이름은 내가 지은 것이 아니라, 복싱을 좋아하던 방 PD님(방시혁)이 지으셨다. 테크니컬한 랩 스타일과 맞닿아 있었다"고 설명했다.이 얘기를 들은 레너드 역시 기쁨을 감추지 않았다. 오늘 그는 자신의 인스타그램을 통해 "나는 '슈가'가 전 세계 누군가에게 영감을 줄 수 있다는 것을 알게 돼 감사하다"고 말했다.슈가의 예명에 영감을 준 슈거 레이 레너드는 1970~1980년대 세계 복싱계를 대표한 전설적인 선수다. 그는 올림픽 금메달리스트 출신으로 프로 전향 이후 다섯 개 체급(웰터, 슈퍼웰터, 미들, 슈퍼미들, 라이트헤비급)에서 세계 챔피언에 오른 '멀티 디비전 챔피언'으로 평가받는다.역사상 최고의 '아웃복서'를 꼽을 때 항상 거론되는 선수이며, 속도와 정확성, 그리고 경기 운영 능력을 모두 갖춘 '완성형 테크니션'이었다. 특히 빠른 풋워크와 잽 중심의 정교한 공격, 그리고 상대의 빈틈을 읽어내는 능력은 당대 최고 수준으로 평가받았다.그의 파이팅 스타일은 흔히 '테크니컬 복싱의 정수'로 불린다. 강력한 한 방에 의존하기보다는, 연속 동작과 타이밍 조절을 통해 상대를 무너뜨리는 방식이었다. 이는 단순한 힘의 싸움이 아니라, 전략과 계산이 결합된 경기 운영으로 이어졌다.또한 레너드는 쇼맨십에서도 뛰어났다. 만화에서나 볼 법한 풍차 돌리기 후 상대에게 날리는 오른손 훅, 그리고 때릴 테면 때려보라는 식으로 상체를 내밀고 상대를 도발하는 심리전까지 활용하며 관중을 사로잡는 모습을 보여줬다. 이러한 요소는 그를 단순한 챔피언이 아닌 '스타'로 만들었다는 후문이다.레너드의 위상을 더욱 높인 것은 당대 최고의 라이벌들과 펼친 명승부였다. 그는 복싱 역사상 가장 치열했던 경쟁 구도 중 하나인 이른바 '파뷸러스 포(Fabulous Four)'의 중심 인물로 꼽힌다.'파나마의 돌주먹' 로베르토 듀란, '디트로이트의 저격수' 토마스 헌즈, '링의 암살자' 마빈 해글러등과의 대결은 단순한 승패를 넘어, 복싱사의 명장면으로 남아 있다.특히 듀란과의 2차전은 "No Más"라는 대사로 유명하다. 치열한 난타전 끝에 듀란이 경기를 포기하면서 레너드의 전략적 승리가 부각됐다. 헌즈와의 대결에서는 체급과 스타일의 차이를 극복한 경기 운영이 돋보였고, 해글러와의 경기는 지금까지도 판정 논란과 함께 회자되는 명승부로 평가된다.이처럼 레너드는 강자들과의 경쟁 속에서 자신의 가치를 증명한 '시대의 중심'이었다. 그의 커리어는 개인의 능력뿐 아니라, 라이벌과의 상호작용 속에서 완성된 역사라고 할 수 있다. 당시 이들을 중심으로한 복싱의 인기도 어마어마했다.이번 슈가의 발언은 단순한 비하인드 스토리를 넘어, 음악과 스포츠 사이의 흥미로운 연결고리를 보여준다. 복싱에서의 '테크니컬 파이터'와 음악에서의 '기술적 래퍼'라는 개념이 맞닿아 있기 때문이다.레너드가 정교한 움직임과 계산된 공격으로 상대를 제압했다면, 슈가는 리듬과 플로우, 그리고 섬세한 발음과 구성으로 음악을 완성한다. 분야는 다르지만, 정확성과 타이밍, 그리고 전략적 접근이라는 공통된 요소를 공유한다. 서로가 서로를 리스펙하기 충분한 이유다.