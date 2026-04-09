애순이 다음은 재벌, 신분 상승 노리는 아이유

지난해 봄, 대한민국은 한 편의 드라마에 푹 빠져 있었다. 바로 <미생>과 <시그널>, <나의 아저씨>를 연출한 김원석 감독과 <쌈,마이웨이>, <동백꽃 필 무렵>을 집필한 임상춘 작가가 의기투합해 만든 넷플릭스 드라마 <폭싹 속았수다>였다. 작년 3월7일부터 한 주에 네 편 씩 공개된 <폭싹 속았수다>는 4억8100만 시간의 누적 시청 시간을 기록하며 세계적으로 많은 사랑을 받았다(넷플릭스 TOP10 집계 기준).
코믹과 로맨스, 가족 드라마를 오가는 임상춘 작가의 각본과 한국적인 소재를 세계 시청자들이 함께 즐길 수 있도록 매끄럽게 다듬은 김원석 감독의 연출도 훌륭했지만 <폭싹 속았수다>의 가장 큰 매력은 역시 배우들의 연기였다. 특히 1회에 '숨병'으로 일찍 생을 마감하지만 주인공 오애순의 회상 장면과 꿈 속에서 수시로 등장하는 엄마 전광례를 연기했던 염혜란의 열연은 <폭싹 속았수다>의 '눈물 버튼'이었다.
2018년 김원석 감독과 <나의 아저씨>를 함께 했던 가수 겸 배우 아이유도 <폭싹 속았수다>에서 오애순의 젊은 시절과 오애순의 첫째 딸 양금명을 연기하며 쉽지 않은 1인2역을 잘 소화해 호평받았다. 그리고 아이유는 <폭싹 속았수다>가 끝난 지 1년이 지난 오는 10일 <찬란한 너의 계절에>의 후속으로 첫 방송되는 MBC의 새 금토드라마 <21세기 대군부인>에서 재계 순위 1위 재벌의 둘째 딸을 연기한다.
가수와 배우로 모두 정점에 오른 톱스타