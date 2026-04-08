일명 '뽕끼' 충만, 중독적인 후렴구로 알고리즘 장악한 노래

YH엔터테인먼트

최예나 미니 5집 < LOVE CATCHER > 콘셉트 포토몇 해 전 유튜브 채널 문명특급(MMTG)을 통해 '숨듣명(숨어서 듣는 명곡)'이라는 이름으로 재조명된 2010년 전후 아이돌 음악의 특징은, 세련됨보다는 묘하게 정감 있는 선율에 있었다. 완성도만 놓고 보면 다소 투박했지만, 반복적인 가사와 따라 부르기 쉬운 멜로디는 누구도 따라하기 힘든 강력한 대중성을 만들어냈다.이를 대표하는 그룹이 바로 티아라다. '거짓말', '나 어떡해', '롤리폴리' 같은 곡은 노골적인 복고 댄스 문법을 전면에 내세웠다. 여기에 '까탈레나', '아잉', '상하이 로맨스' 등을 발표한 오렌지캬라멜처럼 독특한 콘셉트를 앞세운 팀들이 더해지며 당시 아이돌 음악은 독특한 개성을 내뿜은 바 있다.빠른 BPM 위에 트로트 선율을 연상시키는 편곡이 결합된 그들의 음악은 한때 평론가들로부터 '과도한 대중성'이라는 비판을 받기도 했다. 그러나 시간이 흐르면서 분위기는 달라졌다. 해외 작곡가 중심으로 제작된 대형 기획사 스타일과는 다른 색채를 만들었고, 그 차별성이 역설적으로 강렬한 기억을 남겼다. 'Catch Catch'를 접한 음악 팬들이 자연스럽게 2세대 아이돌을 떠올리는 이유도 여기에 있다.