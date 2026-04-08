일명 '뽕끼' 충만, 중독적인 후렴구로 알고리즘 장악한 노래

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최예나 'Catch Catch' 뮤직비디오의 한 장면YH엔터테인먼트
최예나의 미니 5집 < LOVE CATCHER >의 크레딧을 살펴보면 흥미로운 지점이 보인다. 글로벌 작곡가 네트워크 중심으로 움직이는 요즘 케이팝 흐름과 달리, 국내 인물 중심으로 제작진이 꾸려졌다는 점이다. 폴킴, 윤마치 외에 딘딘과 정형돈 같은 예능인 겸 음악인이 피쳐링으로 힘을 보탰다. 싱어송라이터 한로로는 작사가로 이름을 올렸다. 이러한 구성은 글로벌 시장을 겨냥한 기존의 제작 방식과는 또 다른 방향성을 보여준다.
"심장이 Up down down 또 Up down / 사랑의 화살을 당겨 봐
심장이 Up down 또 Up down / 이러다 놓치겠어 / Catch catch"
이러한 기반 속에 완성된 타이틀곡 'Catch Catch'는 10여 년 전 음악계를 풍미했던 작곡가 신사동 호랭이, 용감한 형제, 한상원 등의 작품을 연상시키는 노랫말 및 레트로 댄스 사운드를 노골적으로 앞세웠다. 복잡한 테크닉 대신 누구나 따라 할 수 있는 손동작 위주 포인트 안무는 자연스럽게 SNS 챌린지로 확장됐다.
이 곡의 챌린지 영상에는 카리나(에스파), 유나(ITZY) 등 요즘 인기 스타들 외에도 함은정, 큐리(이상 티아라), 가희(애프터스쿨), 경리(나인뮤지스) 같은 2세대 아이돌까지 등장한다. 세대를 가로지르는 섭외가 만들어낸 재미난 장면들은 자연스럽게 화제몰이로 이어졌다.
추억의 재소환 + 좋은 합 이룬 가수