'괴물은 여전히 현재 진행형'... 류현진, 1500탈삼진 금자탑

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류현진의 이날 1500탈삼진은 KBO리그 역대 7번째에 해당하는 대기록이다.한화 이글스
프로야구 한화 이글스 류현진(39, 좌투우타)이 또 하나의 이정표를 세우며 KBO리그 역사에 자신의 이름을 깊게 새겼다. 7일 인천 SSG랜더스필드에서 있었던 SSG 랜더스와의 원정 경기에 선발 등판해 개인 통산 1500탈삼진을 달성했다. 이는 KBO리그 역대 7번째에 해당하는 대기록이다.
기록 자체도 의미가 크지만, 그 과정은 더욱 인상적이다. 류현진은 39세 13일의 나이에 해당 기록을 세우며 역대 최고령 기록을 경신했다. 동시에 246경기 만에 1500탈삼진 고지에 오름으로서 최소 경기 기록까지 갈아치웠다.
종전 기록 보유자인 송진우(36세 5개월 26일)와 선동열(301경기)의 기록을 한 번에 넘어선 것이다. 단일 기록 경신도 쉽지 않은 상황에서 두 개의 상징적인 기록을 동시에 갈아치운 점은 류현진의 위상을 단적으로 보여준다.
특히 이 기록은 단순한 누적 성과 이상의 의미를 지닌다. 류현진은 KBO에서 정상급 투수로 활약한 뒤 메이저리그에 진출해 10시즌 동안 경쟁력을 입증했고, 이후 다시 국내 무대로 복귀해 기록을 이어가고 있다.
해외 진출 이후 복귀한 선수가 다시 리그 역사에 남을 기록을 세우는 사례는 드물다. 그런 점에서 이번 1500탈삼진은 '귀환한 에이스'의 상징적인 성과로 평가된다.
6이닝 10탈삼진 위력투... 경기력으로 증명한 가치
이날 류현진은 6이닝 동안 4피안타 2실점으로 호투하며 탈삼진 10개를 기록, 시즌 첫 승을 수확했다. 삼진 능력과 경기 운영, 위기 관리 능력까지 모두 갖춘 '에이스의 전형'을 보여준 경기였다.
1500번째 탈삼진은 1회말에 나왔다. 직구와 변화구를 적절히 섞은 끝에 헛스윙 삼진을 유도하며 기록 달성의 순간을 만들었다. 경기 초반부터 흐름을 완전히 장악한 장면이었다. 이날 류현진의 투구는 구속보다 완급 조절과 제구력이 돋보였다.
최고 시속 140km 중반대 직구에 커브, 체인지업, 커터 등을 섞으며 타자들의 타이밍을 철저히 빼앗았다. 특히 체인지업의 위력이 빛났다. 타자들은 직구 타이밍에 방망이를 내다가 연이어 헛스윙을 기록했고, 이는 자연스럽게 탈삼진 증가로 이어졌다.
무엇보다 주목할 부분은 탈삼진 수치다. 류현진이 KBO 무대에서 한 경기 두 자릿수 탈삼진을 기록한 것은 무려 10년이 훌쩍 넘는 시간 만이다. 전성기 시절의 위력을 다시 떠올리게 하는 장면이었다.
물론 위기도 있었다. 1회말 최정에게 투런 홈런을 허용하며 흔들릴 수 있는 상황을 맞았다. 그러나 이후 추가 실점 없이 경기를 안정적으로 운영하며 반등에 성공했다. 위기 이후의 대응이야말로 이날 경기의 핵심이었다.
실투 이후에도 흔들리지 않고 자신의 투구 패턴을 유지하며 경기를 끌고 간 점은 경험에서 나오는 여유였다. 결국 류현진은 기록과 경기력, 두 가지 측면을 모두 충족시키며 '왜 자신이 에이스인지'를 다시 한번 입증했다.