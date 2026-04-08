'괴물은 여전히 현재 진행형'... 류현진, 1500탈삼진 금자탑

한화 이글스

큰사진보기 ▲류현진은 여전히 현재진행형이다. 한화 이글스

시간 거스른 에이스... 여전히 리그 중심에 서다



류현진의 이번 기록이 더욱 특별한 이유는 단순한 성과가 아니라 '지속성'에 있다. 1987년생인 그는 이미 프로 데뷔 20년에 가까운 베테랑이다. 그러나 여전히 리그 최상위권 투수로 활약하고 있다.



류현진은 2006년 데뷔 시즌 신인왕과 MVP를 동시에 석권하며 화려하게 등장했다. 이후 KBO를 대표하는 에이스로 자리 잡았고, 메이저리그에서도 정상급 선발 투수로 활약하며 국제적인 경쟁력까지 입증했다. 그리고 다시 KBO로 돌아온 그는 단순히 이름값에 기대는 선수가 아닌, 여전히 성적으로 증명하는 투수로 남아 있다.



꾸준함 역시 돋보인다. 류현진은 장기간에 걸쳐 안정적인 탈삼진 능력을 유지해왔으며, 매 시즌 일정 수준 이상의 성적을 기록해왔다. 이는 단순한 재능이 아닌 철저한 자기 관리와 경험에서 비롯된 결과다.



특히 투구 스타일의 변화는 인상적이다. 과거 강속구 중심의 투수였다면, 현재는 제구력과 완급 조절, 경기 운영 능력에 집중하는 '완성형 투수'로 진화했다. 이러한 변화는 오히려 선수 생명 연장으로 이어지고 있다. 구속이 감소해도 경기 지배력이 유지되는 이유가 여기에 있다.



이날 경기에서도 이러한 모습은 그대로 드러났다. 위기 상황에서도 서두르지 않았고, 타자의 반응을 보며 투구 패턴을 조정하는 능력이 돋보였다. 결국 류현진은 단순히 과거의 스타가 아닌, 현재진행형 에이스임을 증명하고 있다.



이날 류현진의 호투는 개인 기록에 그치지 않고 팀과 리그 전체에 영향을 미쳤다. 소속팀 한화는 류현진의 호투를 앞세워 선두를 달리던 SSG의 상승세에 제동을 걸었다. 개막 초반 독주 체제를 구축하던 흐름에 균열을 만든 경기였다. 그리고 이날 인천에서의 1500번째 탈삼진은, 그의 커리어가 아직 끝나지 않았음을 가장 분명하게 보여준 장면으로 남게 됐다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 류현진은 여전히 현재진행형이다.류현진의 이번 기록이 더욱 특별한 이유는 단순한 성과가 아니라 '지속성'에 있다. 1987년생인 그는 이미 프로 데뷔 20년에 가까운 베테랑이다. 그러나 여전히 리그 최상위권 투수로 활약하고 있다.류현진은 2006년 데뷔 시즌 신인왕과 MVP를 동시에 석권하며 화려하게 등장했다. 이후 KBO를 대표하는 에이스로 자리 잡았고, 메이저리그에서도 정상급 선발 투수로 활약하며 국제적인 경쟁력까지 입증했다. 그리고 다시 KBO로 돌아온 그는 단순히 이름값에 기대는 선수가 아닌, 여전히 성적으로 증명하는 투수로 남아 있다.꾸준함 역시 돋보인다. 류현진은 장기간에 걸쳐 안정적인 탈삼진 능력을 유지해왔으며, 매 시즌 일정 수준 이상의 성적을 기록해왔다. 이는 단순한 재능이 아닌 철저한 자기 관리와 경험에서 비롯된 결과다.특히 투구 스타일의 변화는 인상적이다. 과거 강속구 중심의 투수였다면, 현재는 제구력과 완급 조절, 경기 운영 능력에 집중하는 '완성형 투수'로 진화했다. 이러한 변화는 오히려 선수 생명 연장으로 이어지고 있다. 구속이 감소해도 경기 지배력이 유지되는 이유가 여기에 있다.이날 경기에서도 이러한 모습은 그대로 드러났다. 위기 상황에서도 서두르지 않았고, 타자의 반응을 보며 투구 패턴을 조정하는 능력이 돋보였다. 결국 류현진은 단순히 과거의 스타가 아닌, 현재진행형 에이스임을 증명하고 있다.이날 류현진의 호투는 개인 기록에 그치지 않고 팀과 리그 전체에 영향을 미쳤다. 소속팀 한화는 류현진의 호투를 앞세워 선두를 달리던 SSG의 상승세에 제동을 걸었다. 개막 초반 독주 체제를 구축하던 흐름에 균열을 만든 경기였다. 그리고 이날 인천에서의 1500번째 탈삼진은, 그의 커리어가 아직 끝나지 않았음을 가장 분명하게 보여준 장면으로 남게 됐다. 류현진 1500탈삼진 최고령기록 최소경기기록 코리안몬스터 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 '최두호의 두 상대'가 만났다... 스완슨과 랜드웨어

류현진의 이날 1500탈삼진은 KBO리그 역대 7번째에 해당하는 대기록이다.프로야구 한화 이글스 류현진(39, 좌투우타)이 또 하나의 이정표를 세우며 KBO리그 역사에 자신의 이름을 깊게 새겼다. 7일 인천 SSG랜더스필드에서 있었던 SSG 랜더스와의 원정 경기에 선발 등판해 개인 통산 1500탈삼진을 달성했다. 이는 KBO리그 역대 7번째에 해당하는 대기록이다.기록 자체도 의미가 크지만, 그 과정은 더욱 인상적이다. 류현진은 39세 13일의 나이에 해당 기록을 세우며 역대 최고령 기록을 경신했다. 동시에 246경기 만에 1500탈삼진 고지에 오름으로서 최소 경기 기록까지 갈아치웠다.종전 기록 보유자인 송진우(36세 5개월 26일)와 선동열(301경기)의 기록을 한 번에 넘어선 것이다. 단일 기록 경신도 쉽지 않은 상황에서 두 개의 상징적인 기록을 동시에 갈아치운 점은 류현진의 위상을 단적으로 보여준다.특히 이 기록은 단순한 누적 성과 이상의 의미를 지닌다. 류현진은 KBO에서 정상급 투수로 활약한 뒤 메이저리그에 진출해 10시즌 동안 경쟁력을 입증했고, 이후 다시 국내 무대로 복귀해 기록을 이어가고 있다.해외 진출 이후 복귀한 선수가 다시 리그 역사에 남을 기록을 세우는 사례는 드물다. 그런 점에서 이번 1500탈삼진은 '귀환한 에이스'의 상징적인 성과로 평가된다.이날 류현진은 6이닝 동안 4피안타 2실점으로 호투하며 탈삼진 10개를 기록, 시즌 첫 승을 수확했다. 삼진 능력과 경기 운영, 위기 관리 능력까지 모두 갖춘 '에이스의 전형'을 보여준 경기였다.1500번째 탈삼진은 1회말에 나왔다. 직구와 변화구를 적절히 섞은 끝에 헛스윙 삼진을 유도하며 기록 달성의 순간을 만들었다. 경기 초반부터 흐름을 완전히 장악한 장면이었다. 이날 류현진의 투구는 구속보다 완급 조절과 제구력이 돋보였다.최고 시속 140km 중반대 직구에 커브, 체인지업, 커터 등을 섞으며 타자들의 타이밍을 철저히 빼앗았다. 특히 체인지업의 위력이 빛났다. 타자들은 직구 타이밍에 방망이를 내다가 연이어 헛스윙을 기록했고, 이는 자연스럽게 탈삼진 증가로 이어졌다.무엇보다 주목할 부분은 탈삼진 수치다. 류현진이 KBO 무대에서 한 경기 두 자릿수 탈삼진을 기록한 것은 무려 10년이 훌쩍 넘는 시간 만이다. 전성기 시절의 위력을 다시 떠올리게 하는 장면이었다.물론 위기도 있었다. 1회말 최정에게 투런 홈런을 허용하며 흔들릴 수 있는 상황을 맞았다. 그러나 이후 추가 실점 없이 경기를 안정적으로 운영하며 반등에 성공했다. 위기 이후의 대응이야말로 이날 경기의 핵심이었다.실투 이후에도 흔들리지 않고 자신의 투구 패턴을 유지하며 경기를 끌고 간 점은 경험에서 나오는 여유였다. 결국 류현진은 기록과 경기력, 두 가지 측면을 모두 충족시키며 '왜 자신이 에이스인지'를 다시 한번 입증했다.