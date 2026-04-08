KIA 울린 최고령 타자... 삼성 최형우가 증명한 노장의 가치

삼성라이온즈

광주 팬들에게 인사를 하는 최형우이날 경기는 최형우가 삼성으로 이적한 후 첫 '챔피언스필드 방문'이라는 상징성까지 더해졌다. 2017년 이후 지난해까지 9시즌 동안 몸담았던 KIA를 상대로 친정 팬들 앞에 선 최형우는 경기 초반 헬멧을 벗고 깍듯한 인사로 감사를 표했다. 하지만 이어진 승부에서는 여러 감정을 내려놓고 냉정한 해결사의 역할에 집중했다.올시즌 초반 성적 역시 주목할 만하다. 최형우는 개막 이후 9경기 모두 출장해 타율 0.324, 홈런 3개 7타점 OPS 1.018 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 0.38을 기록하며 지명타자 부문 골든글러브를 수상했던 지난해 이상의 비율 지표를 기록하고 있다. 동시에 KBO리그 최고령 안타와 홈런 기록을 매 경기 경신하며 세월의 흐름을 거스르는 타자라는 평가를 받고 있다.더 의미 있는 지점은 팀 타선 내에서 최형우의 역할이다. 개막 이후 침묵에 빠졌던 삼성 타선은 시즌 초반 극심한 기복을 보이고 있다. 그 와중에도 산전수전을 다 겪은 최형우는 중심타선에서 꾸준히 출루를 하고 장타를 생산하며 공격의 축을 담당하고 있다. 실제로 지난 경기 타순이 5번에서 3번으로 조정된 것도 이러한 흐름을 반영한 선택이다.