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'최두호의 두 상대'가 만났다... 스완슨과 랜드웨어

'최두호의 두 상대'가 만났다... 스완슨과 랜드웨어

노련한 카운터와 거친 압박, 승부 가를 변수는?

김종수(oetet)
26.04.08 08:42최종업데이트26.04.08 08:42
컵 스완슨은 노장이 된 지금까지도 메인 카드에 배정될 정도로 상품성을 인정받고 있다.
컵 스완슨은 노장이 된 지금까지도 메인 카드에 배정될 정도로 상품성을 인정받고 있다.UFC 제공

UFC 페더급에서 활약중인 컵 스완슨(43, 미국)과 네이트 랜드웨어(38, 미국)가 오는 12일(한국 시간) 미국 플로리다주 마이애미 카세야 센터에서 있을 UFC 327 '프로하즈카 vs 울버그'대회에서 맞붙는다.

넘버시리즈 메인카드로 경기가 진행되는 것에서도 알 수 있듯이 둘의 경기는 현지에서도 상당한 주목을 받고 있다. 최근 전적만 놓고보면 특별할 것이 없지만 경기 내용 자체에서 기대를 끌게하고 있기 때문이다. '성적'보다는 '재미'를 우선에 두고 배정된 카드라고 할 수 있다.

전성기를 지나서도 여전히 경쟁력을 입증하고 있는 베테랑과, 특유의 투지와 난전 능력으로 존재감을 키워온 파이터의 충돌은 흥미로운 카드다. 특히 두 선수 모두 '코리안 슈퍼보이' 최두호와의 맞대결 인연을 공유하고 있다는 점에서 한국 팬들에게도 특별한 관심을 끄는 매치업이다.

스완슨은 UFC 페더급 역사에서 빼놓을 수 없는 선수 중 한 명이다. 긴 커리어 동안 수많은 명경기를 만들어낸 그는 단순한 승패 이상의 가치를 증명해왔다. 특히 최두호와의 맞대결은 지금까지도 UFC 역사상 최고의 난타전 중 하나로 평가받으며, 명예의 전당에 헌액될 정도로 상징적인 경기로 남아 있다.

당시 스완슨은 폭발적인 상승세를 타고 있던 한국의 젊은 타격가를 상대로 경험과 노련함, 그리고 끝까지 무너지지 않는 내구력을 바탕으로 승리를 거두며 자신의 클래스를 입증했다.

세월이 흐르며 그의 신체적 전성기가 지나갔다는 평가도 존재하지만, 스완슨은 여전히 옥타곤에서 경쟁력을 유지하고 있다. 과거에 비해 스피드나 반응 속도는 다소 둔화됐을 수 있으나, 대신 경기 운영과 상황 판단, 거리 조절 능력은 더욱 정교해졌다는 분석이 지배적이다.

특히 상대의 리듬을 끊고 자신의 타이밍으로 경기를 풀어가는 능력은 여전히 위협적이다. 최근 경기들에서 기복 있는 모습을 보이기도 했지만, 여전히 한 방의 파괴력과 경험에서 나오는 노련함은 쉽게 무시할 수 없는 요소다.

UFC가 그를 이번 대회 메인카드에 배치한 것 역시 단순한 '레전드 대우'가 아닌, 여전히 흥행성과 경기력을 동시에 기대할 수 있는 선수라는 판단이 반영된 결과로 볼 수 있다. 스완슨은 이번 경기에서도 자신의 존재 이유를 증명하려 할 것이다.

2024년 맞대결 당시 최두호가 네이트 랜드웨어에게 어퍼컷을 적중시키고 있다.
2024년 맞대결 당시 최두호가 네이트 랜드웨어에게 어퍼컷을 적중시키고 있다.UFC 제공

혼돈을 만드는 파이터, 네이트 랜드웨어의 승부수

랜드웨어는 전통적인 의미의 기술형 파이터와는 거리가 있다. 대신 그는 강한 압박과 끊임없는 전진, 그리고 난전을 유도하는 스타일로 경기를 풀어간다. 그의 경기는 종종 계획된 전술보다는 흐름과 에너지, 그리고 순간적인 판단에 의해 좌우된다. 이러한 패턴은 팬들에게 큰 재미를 선사하지만, 동시에 높은 리스크를 동반한다.

랜드웨어의 가장 큰 장점은 '포기하지 않는 압박'이다. 그는 맞으면서도 물러서지 않고, 끊임없이 상대를 몰아붙이며 경기의 템포를 끌어올린다. 상대가 자신의 리듬을 유지하지 못하고 혼란에 빠질 경우, 랜드웨어는 그 틈을 놓치지 않는다. 그러나 이러한 스타일은 정교한 카운터를 구사하는 타격가를 상대로는 약점으로 작용할 수 있다.

2024년 최두호와의 경기는 이러한 랜드웨어의 특성이 극명하게 드러난 사례였다. 그는 특유의 공격성과 압박으로 경기를 풀어가려 했지만, 최두호의 정확하고 간결한 타격에 의해 흐름을 내주고 말았다. 결국 카운터 상황에서 결정적인 타격을 허용하며 KO 패배를 당했고, 이는 그의 경기 운영 방식에 대한 과제를 다시 한번 드러낸 결과였다.

그럼에도 불구하고 랜드웨어는 쉽게 꺾이지 않는 선수다. 오히려 패배 이후 더욱 거칠고 공격적인 모습을 보이는 경향이 있으며, 이번 경기에서도 초반부터 강한 압박을 시도할 가능성이 높다. 그는 스완슨과의 기술적 교환보다는, 경기를 '싸움'의 영역으로 끌고 가는 데 집중할 것으로 보인다.

컵 스완슨은 신체적 전성기는 꺾였지만 노련함을 앞세운 파이팅 스타일로 경쟁력을 가져가고 있다.
컵 스완슨은 신체적 전성기는 꺾였지만 노련함을 앞세운 파이팅 스타일로 경쟁력을 가져가고 있다.UFC 제공

'최두호'라는 교차점, 그리고 승부를 가를 변수

이번 매치업이 특별한 이유는 두 선수가 최두호라는 동일한 상대를 통해 서로 다른 결과를 경험했다는 점에 있다. 스완슨은 최두호의 전성기 시절을 상대로 역사적인 승리를 거두었고, 랜드웨어는 복귀한 최두호에게 KO 패배를 당했다. 이 대비는 단순한 기록 이상의 의미를 가지며, 두 선수의 스타일과 경기 운영 방식의 차이를 상징적으로 보여준다.

기술적인 측면에서 보면 스완슨은 카운터 중심의 정교한 타격가로, 거리 조절과 타이밍 싸움에서 강점을 보인다. 반면 랜드웨어는 리듬을 깨고 난전을 유도하는 압박형 파이터다. 결국 이번 경기의 핵심은 '질서'와 '혼돈'의 충돌이라고 볼 수 있다.

스완슨이 유리한 시나리오는 비교적 명확하다. 그는 침착하게 거리를 유지하며 랜드웨어의 돌진을 받아치고, 정확한 카운터를 적중시키는 흐름을 만들어야 한다. 과거 최두호와의 경기에서 보여줬듯이, 난전 속에서도 중심을 잃지 않는 능력은 그의 가장 큰 무기다. 만약 초반에 랜드웨어의 공격을 효과적으로 제어한다면, 경기의 주도권은 자연스럽게 스완슨에게 넘어갈 가능성이 크다.

반대로 랜드웨어가 승산을 높이기 위해서는 경기 초반부터 강한 압박으로 스완슨에게 생각할 시간을 주지 않아야 한다. 지속적인 전진과 클린치, 그리고 거친 타격 교환을 통해 경기를 혼전 양상으로 끌고 가는 것이 중요하다.

특히 스완슨의 나이와 체력적인 부담을 고려할 때, 높은 템포의 경기 운영은 분명 유효한 전략이 될 수 있다. 결국 승부는 누가 자신의 스타일을 더 오래 유지하느냐에 달려 있다. 스완슨이 질서를 유지한다면 기술이 승리할 것이고, 랜드웨어가 혼돈을 만들어낸다면 흐름이 승부를 바꿀 수 있다.

이번 UFC 327의 이 매치업은 단순한 랭킹 싸움을 넘어선다. 서로 다른 시대를 살아온 두 파이터가 각자의 방식으로 여전히 경쟁하고 있다는 사실, 그리고 최두호라는 공통된 기억이 만들어내는 서사는 이 경기를 더욱 특별하게 만든다.

결과와 관계없이, 이 경기는 또 하나의 인상적인 승부로 기록될 가능성이 크다. 팬들이 기대하는 것은 단순한 승패가 아니라, 두 선수가 만들어낼 또 하나의 '이야기'다.

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