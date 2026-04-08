'첫 악역' 정지훈, 이렇게 어울릴 줄이야

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정지훈이 7년 만에 출연한 영화 <자전차왕 엄복동>은 관객들의 혹평 속에 흥행에서도 참패했다.<깡> 이후 활동이 뜸한 듯 했던 정지훈은 2019년 일제 시대를 배경으로 한 영화 <자전차왕 엄복동>을 통해 복귀했다. 정지훈이 한국 영화에서 주연을 맡은 것은 이후 7년 만이었다. <자전차왕 엄복동>은 150억 원의 제작비를 들여 용기 있게 할리우드 대작 <캡틴 마블>과 맞대결을 벌였지만 전국 17만 관객을 동원하는데 그치며 흥행 참패했고 정지훈은 배우로서 최악의 슬럼프에 빠졌다.하지만 정지훈은 2020년 <깡>이 뒤늦게 역주행했고 같은 해 유재석, 이효리와 함께 결성한 프로젝트 그룹 싹쓰리가 크게 히트하면서 극적으로 기사회생했다. 정지훈은 2022년 드라마 <고스트 닥터>가 최고 시청률 7.95%를 기록하며 배우로서도 재기에 성공했고 2024년에는 디즈니 플러스 드라마 <화인가 스캔들>에서 청와대 경호원 출신으로 나우재단 이사장 오수완(김하늘 분)을 경호하는 서도윤을 연기했다.솔로 가수로 가지고 있는 높은 인지도에 비하면 초기작 <상두야 학교가자>, <풀하우스> 이후 배우로서의 필모그라피는 상대적으로 초라했던 정지훈은 넷플릭스 드라마 <사냥개들2>에서 데뷔 후처음으로 악역에 도전했다. <사냥개들2>에서 정지훈이 연기한 백정은 2014년 아시안게임 복싱 라이트헤비급 은메달리스트 출신으로 어둠의 세계에 들어와 글로벌 불법 복싱리그 'IKFC'를 운영하는 인물이다.백정은 주인공과 대립하지만 시청자들에게 연민의 정을 느끼게 하는 다른 악역들과 달리 처음부터 끝까지 악랄하고 잔인한 면모를 유지하는 전형적인 악인이다. 실제로 백정은 극 중에서 건우와 타이틀전을 치렀던 아딕 벨로프부터 돈을 받으러 온 MZ조폭, 그리고 마지막 회에선 자신의 행동대장 역할을 했다가 경찰 쪽에 붙은 윤태검(황찬성 분)까지 잔인하게 살해한다.사실 극 중에서 비중이 높으면서 대놓고 악랄한 캐릭터를 연기하는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 특히 20년이 넘는 연기 경력 동안 악역 연기를 해본 적이 없는 배우에게 악역 연기는 더욱 부담스러울 테다. 하지만 정지훈은 육두문자를 입에 달고 사는 악인 백정 역을 잘 소화하면서 <사냥개들2>의 빌런으로서 자신의 역할을 확실히 수행했다. 정지훈을 <사냥개들2>의 주역 중 한 명으로 꼽기에 부족함이 없다.