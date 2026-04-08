'첫 악역' 정지훈, 이렇게 어울릴 줄이야

(* 이 기사에는 일부 스포일러가 포함돼 있습니다)
지난 2023년에 공개돼 1억6400만 시간의 누적 시청 시간을 기록했던 넷플릭스 드라마 <사냥개들>이 지난 3일 2년 10개월 만에 시즌2를 공개했다(넷플릭스 TOP10 집계 기준). 시즌1을 기준으로 3년이 지난 시점에서 이야기가 전개되는 시즌2는 WBC 슈퍼미들급 세계 챔피언이 된 김건우(우도환 분)가 글로벌 불법 복싱리그의 타깃이 돼 홍우진(이상이 분)과 손을 잡고 케이지에 오르는 이야기를 담은 액션 드라마다.
시즌1이 공개 6일 만에 22개국에서 1위에 오르며 세계 시청자들에게 많은 사랑을 받았던 것처럼 시즌2 역시 공개되자마자 뜨거운 관심을 받고 있다(플릭스패트롤 집계 기준). 실제로 <사냥개들2>는 공개 하루 만에 넷플릭스 TV쇼 부문 2위에 올랐고 3일 만에 16개국에서 1위에 오르며 TV 쇼 부문 2위 자리를 지키고 있다(7일까지 넷플릭스 TV쇼 부문 1위에 오른 작품은 미국의 하이틴 로맨스 <엑스오, 키티> 시즌3다).
<사냥개들2>는 다소 평면적인 스토리에도 화려하면서 통쾌한 액션으로 시청자들의 속이 뻥 뚫리는 시원한 볼거리들을 선사한다. 주인공 우도환과 이상이부터 최시원, 최영준, 박훈, 박예니, 황찬성, 이시언, 태원석, 강민아까지 주·조연을 가리지 않는 배우들의 연기 또한 돋보였다. 특히 '메인빌런' 임백정을 연기한 정지훈은 데뷔 첫 악역 연기를 무리 없이 소화하면서 오랜만에 시청자들의 호평을 받았다.
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