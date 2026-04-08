당신이 잠든 사이, 누군가의 불행은 '상영 중'이다

당신이 잠든 사이, 누군가의 불행은 상영 중이다. ​밤 11시, 거실의 조명을 끄고 TV를 켜면 푸르스름한 광원이 얼굴을 덮는다. 화면 속에는 어김없이 누군가의 생생한 비극이 상영 중이다. 부부라는 이름으로 묶인 두 사람이 서로의 가장 아픈 구석을 후벼 파고, 그 상처에서 터져 나오는 비명을 카메라는 놓치지 않고 클로즈업한다. 이 기이한 풍경은 이제 우리 시대의 일상적인 밤 풍경이 되었다. 우리는 타인의 고통을 관전하며 무엇을 얻고 있으며, 우리가 '리얼리티'라고 믿는 그 장면들 뒤에는 어떤 거대한 착각이 숨어 있는 것일까.



​이 현상의 정서적 원형을 살피기 위해 우리는 2006년 개봉한 영화 <연애, 그 참을 수 없는 가벼움>(이하 '연참가')을 다시 소환할 필요가 있다. 배우 장진영과 김승우가 보여준 연애는 우아함과는 거리가 멀었다. 유흥가 뒤편의 투박한 공기 속에서 그들은 서로를 향해 육두문자를 내뱉고 머리채를 잡는다. 당시 관객들은 이 파괴적인 관계를 보며 "진짜 연애의 밑바닥은 저토록 비루한 것"이라며 고개를 끄덕였다. 하지만 여기서 우리가 놓친 것은 그들의 거친 언어가 단순한 폭력이 아니라, 세련된 대화의 기술을 갖지 못한 이들이 서로의 체온을 확인하는 유일한 '생존 방식'이었다는 점이다. 그들의 욕설은 상대를 죽이기 위한 칼날이라기보다, 삶의 무게에 짓눌린 자들이 내뱉는 뜨거운 숨에 가까웠다.



​반면, 노아 바움백 감독의 영화 <결혼 이야기> 속 찰리와 니콜의 다툼은 전혀 다른 층위를 보여준다. 지성적이고 세련된 언어를 구사하는 이 부부가 갈등의 정점에서 서로에게 쏟아내는 말들은 <연참가>의 욕설보다 훨씬 더 치명적이다. 찰리가 "당신이 차에 치여 죽었으면 좋겠어"라고 울부짖는 순간, 우리는 욕설 하나 없는 문장이 어떻게 영혼을 도려내는지 목격한다. 이 두 영화는 리얼리즘의 두 얼굴을 보여준다. 하나는 거친 외피 아래 숨은 서툰 애착이고, 다른 하나는 정중한 가면 뒤에 숨은 잔인한 본심이다.



​오늘날의 안방극장은 이 영화들이 보여준 리얼리즘을 기묘하게 뒤섞어 '쇼'로 만든다. MBC <오은영 리포트 – 결혼 지옥>은 정신건강의학과 전문의 오은영 박사를 전면에 내세워 부부의 갈등을 '진단'한다. 진행자 오은영의 날카로운 분석은 갈등의 근원을 파헤치며 우리에게 카타르시스를 주지만, 동시에 복잡한 인간의 관계를 '솔루션'이라는 명목하에 명쾌한 공식으로 단순화하는 위험을 안고 있다. 우리가 보는 것은 한 부부의 역사라기보다, 전문가의 수술대 위에 놓인 파편화된 증상들에 가깝다.



​JTBC <이혼숙려캠프>는 서장훈과 박하선이라는 대조적인 진행자를 통해 갈등을 훨씬 더 직접적인 감시의 영역으로 끌어들인다. 서장훈 특유의 거침없는 독설은 시청자가 화면 속 인물에게 던지고 싶었던 비난을 대신 수행하며 묘한 쾌감을 준다. 캠프라는 제한된 공간에서 벌어지는 일거수일투족은 마치 파놉티콘처럼 시청자의 시선 아래 놓인다. 여기서 갈등은 해결해야 할 숙제가 아니라, 재판장에 세워진 피고인의 진술처럼 소비된다.



​티빙 오리지널 <결혼과 이혼 사이>는 김구라의 냉소적인 진행과 함께 더욱 노골적인 리얼리티를 지향한다. 이 프로그램은 부부가 이혼의 갈림길에서 겪는 감정의 널뛰기를 날 것 그대로 포착한다. 젊은 부부들이 내뱉는 거친 언행과 폭발하는 감정은 <연애, 그 참을 수 없는 가벼움>의 주인공들을 연상시키지만, 영화적 서사 대신 '선택'이라는 예능적 장치가 그 자리를 대신한다. 우리는 그들이 이혼 도장을 찍을지 말지를 두고 내기를 걸 듯 지켜보며, 타인의 중대한 생애 주기를 하나의 퀴즈처럼 즐긴다.



​우리가 이 지옥 같은 장면들에서 눈을 떼지 못하는 진짜 이유는 무엇일까. 이를 단순히 자극에 중독된 탓으로 돌리는 것은 지나치게 평범한 진단이다. 사실 우리가 타인의 갈등을 탐닉하는 진짜 이유는 '안전한 거리감'에 있다. 화면 속의 아비규환을 목격하는 동안, 우리 자신의 비루한 일상은 잠시 잊힌다. 타인의 불행이 깊어질수록 관객석에 앉은 우리의 삶은 상대적으로 평온해 보이는 착시 현상이 일어난다. 이는 타인을 위로하려는 공감이 아니라, 타인의 고통을 거울삼아 자신의 안위를 확인하려는 본능적인 방어기제다.



​또한 '호손 효과(실험 자체의 결과보다는, 참여자들이 실험 사실을 알게 되어 발생한 심리학 효과)'를 떠올려야 한다. 카메라 앞에 선 출연자들은 관찰당하고 있다는 사실을 인지하는 순간, 제작진이 원하는 갈등의 서사를 완성하기 위해 자신의 감정을 더 극적으로 밀어붙인다. 우리가 화면을 통해 보는 것은 가공되지 않은 진실이 아니라, 자극적인 편집과 카메라의 시선에 의해 재구성된 '연극적 진실'에 가깝다. 제작진은 갈등의 앞뒤 맥락은 과감히 잘라내고 오직 폭발하는 찰나만을 이어 붙여 하나의 지옥을 완성한다.



​이 과정에서 우리가 경계해야 할 것은 관계에 대한 깊은 냉소다. "인간 본성은 원래 저렇게 추한 거야"라는 결론은 우리가 더 나은 관계를 위해 분투해야 할 이유를 앗아간다. <연애, 그 참을 수 없는 가벼움>의 주인공들이 보여준 비속어가 생존의 몸부림이었다면, 오늘날 방송이 전시하는 독설은 시청률을 위한 소모품으로 전락했다. 리얼리티 쇼는 갈등을 해결하는 과정보다 갈등 그 자체의 화력을 키우는 데 집중한다. 우리 역시 그 불꽃놀이를 구경하며 자신의 관계에서 마주해야 할 진짜 문제들을 외면하고 있는지도 모른다.



​진정한 리얼리즘은 추함의 전시가 아니라, 그 추함을 인지하면서도 끝내 포기하지 않는 '고단한 인내' 속에 있다. <결혼 이야기>의 마지막 장면에서 찰리가 니콜의 풀어진 신발 끈을 말없이 묶어주는 그 찰나의 정적이야말로 비명보다 더 리얼한 관계의 진실이다. 인간의 속성에는 파괴적인 본능만 있는 것이 아니다. 자신의 못난 점을 부끄러워하고, 상대의 상처를 보며 멈칫거리는 수치심 또한 인간의 위대한 본성이다.



​리얼리티 프로그램의 범람 속에서 우리는 점차 이 '수치심의 감각'을 잃어가고 있다. 타인의 은밀한 치부를 들춰내는 것이 권리가 되고, 그것을 구경하는 것이 문화가 된 시대. 이제 우리는 리모컨을 쥔 손에 힘을 빼고 생각해보아야 한다. 우리가 목격하는 저 눈물과 비명 중 얼마나 많은 것들이 카메라가 꺼진 뒤에도 여전히 그들의 삶에 유효하게 남아 있을지를.



​결국 좋은 글이나 좋은 방송은 우리에게 정답을 제시하는 것이 아니라, 불편한 질문을 남기는 것이어야 한다. "인간은 원래 저렇다"는 닫힌 결론이 아니라, "그럼에도 불구하고 우리는 어떻게 서로를 견뎌낼 것인가"라는 열린 고민 말이다. 전시된 불행에서 눈을 돌려, 각자의 거실에 감도는 무거운 침묵을 응시할 때 비로소 우리는 진짜 삶의 리얼리즘과 마주할 수 있다. 타인의 고통을 함부로 재단하지 않는 그 조심스러운 거리감이야말로 우리가 지켜내야 할 마지막 예의일지 모른다.

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