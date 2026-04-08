코첼라 수놓을 케이팝, 빅뱅도 출격한다

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2026 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌 포스터Coachella
팝 음악에 관심이 없는 한국인이라 하더라도, '코첼라'라는 이름은 한번쯤 들어보았을 것이다. 미국 캘리포니아의 사막 한복판에서 열리는 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'은 한국에서 가장 유명한 해외 뮤직 페스티벌이다. 헤드라이너(간판 공연자)를 맡은 블랙핑크, 에스파, 에이티즈, 르세라핌 등 다양한 케이팝 아티스트들, 그리고 에픽하이, 잠비나이 등의 뮤지션이 이곳에서 공연을 펼치며 한국과의 접점을 늘린 것이 크다.
오는 4월 11일 ~ 13일, 4월 18일 ~ 20일(한국 시간), 2주에 걸쳐 2026 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌이 개최된다. 올해에는 빅뱅이 그 선두에 있다. 이번 공연은 올해 데뷔 20주년을 맞는 그룹 빅뱅의 첫번째 스케줄이다. 2024년 엠넷 'MAMA 어워즈'에서 이들이 선보인 공연은 빅뱅이 수많은 케이팝 아티스트들로 하여금 꿈을 꾸게 한 존재임을 증명했다. 빅뱅은 2020년 코첼라에 출연할 예정이었지만 코로나19 바이러스 팬데믹으로 인해 페스티벌 자체가 취소되며 큰 아쉬움을 남겼던 바 있다.