27분짜리 단편영화가 마지막, 40세 감독의 어처구니 없는 죽음

서울 동쪽에 위치한 광진구엔 2호선 지하철역사인 구의역이 있다. 서울교통공사가 매년 발표하는 통계에 따르면 이 역을 이용하는 사람은 매일 5만 명 남짓이다. 이 역사로 통하는 출구는 모두 4개니, 각 출구엔 매일 1만 명이 넘는 사람이 오간다. 구의역 3번 출구도 그중 하나다.
<구의역 3번 출구>란 영화가 있다. 2019년 열린 제23회 부천국제판타스틱영화제에 소개된 27분짜리 단편으로, 결코 낮지 않은 이 영화제 문턱을 넘었단 점에서 꽤나 잘 만들어진 구석이 있는 작품이다. 영화의 시작이 바로 '구의역 3번 출구'에서 이뤄지는데, 영화의 끝 또한 그곳을 통해 들어선 역사 한 켠이다. 영화는 구의역 3분 출구를 나서 다시 그곳으로 돌아오는 짧은 이야기가 된다.
주인공은 승구(오동민 분)와 선화(김예은 분)다. 3번 출구 앞에서 만난 두 사람은 제법 친한 듯하면서도 썩 반갑지만은 않은 사이인 듯하다. 이유는 얼마 지나지 않아 드러나는데, 이들이 찾은 곳이 가정법원인 때문이다. 조정이 끝나고 마지막 결정이 있는 날이다. 판사는 아무렇지 않게 이들이 이혼했다고 말한다. 정말 이게 끝이냐고 되묻는 승구에게 돌아오는 말.
'조정 기간 드렸잖아요?'