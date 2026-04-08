27분짜리 단편영화가 마지막, 40세 감독의 어처구니 없는 죽음

부천국제판타스틱영화제

스틸컷재판이 끝이 아니다. 이혼 판결이 확정됐다 해도 관할 구청으로 가서 이혼신고를 해야 하는 일이 남는다. 가족관계등록부를 정리해 완전히 서로가 남남으로 갈라서는 것이다. 구의역 3번 출구 바로 앞엔 광진구청이 있으니, 영화의 제목이 어떻게 정해진 것인지를 알만도 하다.왜, 그런 이야기가 있지 않았나. 덕수궁 돌담길을 따라 걷는 연인은 헤어진다는 이야기 말이다. 1995년까진 덕수궁 돌담길 끝자락에 가정법원이 있었다고 전한다. 가정법원에서 이혼 소송을 하는 이들은 어찌할 수 없이 덕수궁 돌담길을 걸어야 했기에 이곳을 걷는 남녀가 헤어지는 말이 나온 것이다. 갈라서기 위하여 덕수궁 돌담길을 걷는 것이 아니라, 이 길을 함께 걸으면 헤어진단 표현. 이를 문학적이라 해야 할까.영화는 승구와 선희가 함께하는 부부로의 마지막 순간을 다룬다. 6개월의 조정이 끝나고 재판을 마치고 난 뒤 마주앉은 테이블, 식사자리는 술자리로, 다시 또 다른 술자리로 이어진다. 농담인 듯 진심 섞인 몇 마디 말들이 섬세하지만 민감하지는 않게 둘 사이를 오고 간다. 사랑했고 그 사랑이 완전히 가시지는 않은 마음이, 앉았던 자국이 남은 방석처럼 미지근한 온도가 깃든 관계가 둘 사이에 있는 것이다.