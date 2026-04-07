부부 된 '윤여정-송강호', 봉준호 감독이 뭐랬냐면요

넷플릭스

넷플릭스 시리즈 <성난 사람들> 시즌2 스틸컷이성진 감독은 "시즌1을 좋아하셨던 분들에게 더 큰 재미를 드리고 싶었다"고 말했다. 이어 "시즌1이 한국적 요소를 더한 한국계 미국인의 이야기라면 시즌2는 혼혈인의 정체성을 투영했다. 한국만 특징인 재벌과 개인의 세계, 그사이의 갈등, 서양과 동양의 교구 역할에 관한 이야기를 하고 싶었다"고 설명했다.이어 "시즌2에서 한국을 더 많이 담아내려 했다. 시즌1을 마치고 RM의 뮤직비디오를 찍으러 한국에 올 시간이 생겼다"라며 "그때 한국의 아이돌, 재벌, 상류층의 삶을 경험할 기회가 있었는데, 그 세계가 매혹적이라는 생각이 들었다. 그런 한국적인 면을 (시즌2에) 담아내고 싶었다"고 기획 의도를 밝혔다.이 감독은 '한국적인 것'을 윤여정·송강호 배우를 통해 담아내려 했다. 그는 "송강호는 처음에 배역을 거절했는데 그 말을 들은 윤여정이 송강호에게 직접 전화를 걸어 '할 수 있다'고 설득해 줬다"며 캐스팅 비하인드를 전했다.또 "사실 김 박사 역에 송강호 외 다른 배우는 상상하기 힘들다. 어렵게 모신 두 분을 서울 용산의 빌딩에 함께 등장하는 장면을 찍은 순간이 내 인생 최고의 하이라이트였다. 그날 봉준호 감독도 깜짝방문을 했다. 모니터를 찍고 있는 제 옆구리를 쿡쿡 찌르면서 '이 프레임 진짜 이렇게 찍을 거예요? 확실해요?'라고 장난 쳤다"고 한국 촬영의 후일담을 말했다.시즌2에 새롭게 합류한 찰스 멜튼도 윤여정, 송강호와 호흡을 맞춘 소감을 전했다. 그는 "최고의 배우와 마주 앉았던 경험만으로도 감독님께 엄청난 빚을 졌다. 송강호는 존재감이 대단했고, 윤여정은 위엄이 느껴졌다"며 "한국의 전설들과 일한다는 사실에 한국 가족들도 행복해했다"고 전했다.이어 "시즌2에서는 혼혈인의 정체성이 담긴 역을 맡았는데 개인적으로 공통점이 많아 영감을 많이 받았다"고 말했다. 이어 오스틴 데이비스라는 캐릭터를 두고 "오스틴은 성실하고 착한 인물이지만 심연의 무엇을 건드리게 하는 캐릭터였다. 극 중 한국인들과 만나면서 부부의 관계가 변하기 시작한다"고 설명했다.