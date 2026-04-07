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부부 된 '윤여정-송강호', 봉준호 감독이 뭐랬냐면요

부부 된 '윤여정-송강호', 봉준호 감독이 뭐랬냐면요

[현장] 넷플릭스 시리즈 <성난 사람들> 시즌2, 이성진 감독 -찰스 멜튼 화상 기자간담회

장혜령(doona90)
26.04.07 17:06최종업데이트26.04.07 17:06
2023년 공개된 <성난 사람들>은 미국에 사는 다양한 인종 간의 일상과 갈등을 담아 에미상, 골든글로브, 크리틱스 초이스 시상식에서 다수의 트로피를 거머쥔 시리즈다.

시즌1의 인기에 힘입어 이어진 <성난 사람들> 시즌2는 특권층이 모인 컨트리클럽을 둘러싸고 네 쌍 커플의 이야기를 그린다. 윤여정, 송강호가 컨트리클럽의 주인인 한국인 억만장자 부부를 연기하고, 찰스 멜튼이 대학 미식축구 선수 출신으로 컨트리클럽의 시간제 직원으로 일하는 오스틴 데이비스 역을 맡았다. 윤여정과 송강호가 한 작품에 출연하는 것은 이번이 처음이다.

시즌1에서 한국계 미국인 하층민 대니(스티븐 연)와 성공한 사업가 에이미(앨리 웡)가 보복 운전으로 얽힌 다툼과 민낯을 보여주었다면, 시즌2에는 한국적 색채를 더 담았다. 사랑을 매개로 관계의 변화, 계층 갈등과 정체성을 다룬다.

7일 넷플릭스 시리즈 <성난 사람들> 시즌2의 화상 기자간담회가 진행됐다. 이날 현장에는 이성진 감독과 찰스 멜튼이 참석했다.

윤여정-송강호를 한 프레임에

넷플릭스 시리즈 <성난 사람들> 시즌2 스틸컷
넷플릭스 시리즈 <성난 사람들> 시즌2 스틸컷넷플릭스

이성진 감독은 "시즌1을 좋아하셨던 분들에게 더 큰 재미를 드리고 싶었다"고 말했다. 이어 "시즌1이 한국적 요소를 더한 한국계 미국인의 이야기라면 시즌2는 혼혈인의 정체성을 투영했다. 한국만 특징인 재벌과 개인의 세계, 그사이의 갈등, 서양과 동양의 교구 역할에 관한 이야기를 하고 싶었다"고 설명했다.

이어 "시즌2에서 한국을 더 많이 담아내려 했다. 시즌1을 마치고 RM의 뮤직비디오를 찍으러 한국에 올 시간이 생겼다"라며 "그때 한국의 아이돌, 재벌, 상류층의 삶을 경험할 기회가 있었는데, 그 세계가 매혹적이라는 생각이 들었다. 그런 한국적인 면을 (시즌2에) 담아내고 싶었다"고 기획 의도를 밝혔다.

이 감독은 '한국적인 것'을 윤여정·송강호 배우를 통해 담아내려 했다. 그는 "송강호는 처음에 배역을 거절했는데 그 말을 들은 윤여정이 송강호에게 직접 전화를 걸어 '할 수 있다'고 설득해 줬다"며 캐스팅 비하인드를 전했다.

또 "사실 김 박사 역에 송강호 외 다른 배우는 상상하기 힘들다. 어렵게 모신 두 분을 서울 용산의 빌딩에 함께 등장하는 장면을 찍은 순간이 내 인생 최고의 하이라이트였다. 그날 봉준호 감독도 깜짝방문을 했다. 모니터를 찍고 있는 제 옆구리를 쿡쿡 찌르면서 '이 프레임 진짜 이렇게 찍을 거예요? 확실해요?'라고 장난 쳤다"고 한국 촬영의 후일담을 말했다.

시즌2에 새롭게 합류한 찰스 멜튼도 윤여정, 송강호와 호흡을 맞춘 소감을 전했다. 그는 "최고의 배우와 마주 앉았던 경험만으로도 감독님께 엄청난 빚을 졌다. 송강호는 존재감이 대단했고, 윤여정은 위엄이 느껴졌다"며 "한국의 전설들과 일한다는 사실에 한국 가족들도 행복해했다"고 전했다.

이어 "시즌2에서는 혼혈인의 정체성이 담긴 역을 맡았는데 개인적으로 공통점이 많아 영감을 많이 받았다"고 말했다. 이어 오스틴 데이비스라는 캐릭터를 두고 "오스틴은 성실하고 착한 인물이지만 심연의 무엇을 건드리게 하는 캐릭터였다. 극 중 한국인들과 만나면서 부부의 관계가 변하기 시작한다"고 설명했다.

넷플릭스 시리즈 <성난 사람들> 시즌2 스틸컷
넷플릭스 시리즈 <성난 사람들> 시즌2 스틸컷넷플릭스

<성난 사람들>은 시즌1의 줄거리와 이어지지 않는 독립된 이야기를 펼친다. 이 감독은 "시즌1은 의욕조차 없는 외롭고 고립된 두 사람의 이야기였다. 시즌 2는 시즌1의 정신만 이어받았다. 강력한 자본주의 사회 속에서 삶이 어떻게 이어지는지 묻는다"고 말했다.

이어 "Z세대 신혼부부와 중년의 위기를 맞은 밀레니얼 부부의 대결로 시작해 사계절을 닮은 각 커플의 인생을 이야기한다. 자본주의와 계층의 갈등 등을 포함해 사회문제를 모두 담았다"고 밝혔다.

한편, 넷플릭스 시리즈 <성난 사람들> 시즌 2는 오는 4월 16일 공개된다.

넷플릭스 <성난 사람들> 시즌2 포스터
넷플릭스 <성난 사람들> 시즌2 포스터넷플릭스




성난사람들

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