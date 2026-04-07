부부 된 '윤여정-송강호', 봉준호 감독이 뭐랬냐면요

2023년 공개된 <성난 사람들>은 미국에 사는 다양한 인종 간의 일상과 갈등을 담아 에미상, 골든글로브, 크리틱스 초이스 시상식에서 다수의 트로피를 거머쥔 시리즈다.
시즌1의 인기에 힘입어 이어진 <성난 사람들> 시즌2는 특권층이 모인 컨트리클럽을 둘러싸고 네 쌍 커플의 이야기를 그린다. 윤여정, 송강호가 컨트리클럽의 주인인 한국인 억만장자 부부를 연기하고, 찰스 멜튼이 대학 미식축구 선수 출신으로 컨트리클럽의 시간제 직원으로 일하는 오스틴 데이비스 역을 맡았다. 윤여정과 송강호가 한 작품에 출연하는 것은 이번이 처음이다.
시즌1에서 한국계 미국인 하층민 대니(스티븐 연)와 성공한 사업가 에이미(앨리 웡)가 보복 운전으로 얽힌 다툼과 민낯을 보여주었다면, 시즌2에는 한국적 색채를 더 담았다. 사랑을 매개로 관계의 변화, 계층 갈등과 정체성을 다룬다.
7일 넷플릭스 시리즈 <성난 사람들> 시즌2의 화상 기자간담회가 진행됐다. 이날 현장에는 이성진 감독과 찰스 멜튼이 참석했다.
윤여정-송강호를 한 프레임에