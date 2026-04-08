김정은 '라스트 댄스' 하나은행 vs. '언더독 반란' 삼성생명

한국여자농구연맹

이해란은 이번 시즌을 기점으로 삼성생명의 확실한 에이스로 자리매김했다.삼성생명은 농구대잔치 시절 8회, WKBL 출범 후에도 6번의 우승을 차지한 여자농구를 대표하는 명문 구단이다. 하지만 삼성생명의 마지막 정규리그 우승은 박정은(BNK 감독)과 이미선(삼성생명 수석코치), 변연하(BNK 코치) 등이 활약했던 2004년 겨울리그까지 거슬러 올라가야 한다. 지난 2020-2021 시즌 챔프전 우승도 정규리그 4위로 올라가 봄 농구에서 강호들을 차례차례 꺾었던 '언더독의 반란'이었다.하지만 삼성생명은 WKBL 출범 후 코로나19로 시즌이 조기 종료됐던 2019-2020 시즌을 제외하면 한 번도 최하위를 기록한 적이 없다. 특히 2022-2023 시즌부터 이번 시즌까지 최근 네 시즌 연속으로 정규리그 3위를 기록하며 플레이오프 진출 티켓을 따내는 꾸준한 성적을 올렸다. 실제로 WKBL에서 최근 네 시즌 동안 한 번도 빠짐 없이 봄 농구에 개근하고 있는 팀은 우리은행과 삼성생명밖에 없다.삼성생명은 이번 시즌에도 개막 직전 혼혈선수 키아나 스미스가 현역 은퇴를 선언하는 악재가 있었음에도 14승16패로 정규리그 3위를 기록하며 플레이오프 티켓을 따내는 데 성공했다. 시즌 막판 3연패를 포함해 안방에서 5승10패로 부진했지만 원정 경기에서 9승6패로 선전하면서 3위 자리를 지켜냈다(4위 우리은행이 시즌 후반 6연패의 수렁에 빠진 것도 삼성생명의 3위 사수에 큰 도움이 됐다).이번 시즌 삼성생명의 특징 중 하나는 팀을 이끄는 에이스가 배혜윤에서 이해란으로 확실히 넘어갔다는 점이다. 이해란은 이번 시즌 득점 2위(17.40점)와 리바운드 5위(7.60개), 스틸 1위(1.60개), 블록슛 4위(1.00개)를 기록하며 공수에서 맹활약했다. 여기에 배혜윤이 맏언니로서 팀의 중심을 잡아줬고 강유림, 김아름, 조수아가 준수한 활약을 해줬으며 윤예빈과 이주연도 부상에서 복귀해 힘을 보탰다.삼성생명은 정규리그에서 평균 10분 이상의 출전 시간을 기록했던 선수가 10명이나 됐을 정도로 가용 자원이 많은 팀이다. 하지만 플레이오프 같은 단기전에서는 주전 선수들의 출전 시간과 비중이 커질 수밖에 없고 가용 자원이 많은 삼성생명의 장점이 단기전에서 어떤 영향을 주게 될지는 알 수 없다. 과연 삼성생명은 플레이오프에서 하나은행을 꺾고 2020-2021 시즌의 기적을 재현할 수 있을까.