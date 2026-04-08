김정은 '라스트 댄스' 하나은행 vs. '언더독 반란' 삼성생명

정규리그 1위와 4위, 2위와 3위가 맞붙는 여자프로농구 플레이오프에서는 오히려 농구팬들이 전력 차이가 있는 1위와 4위의 대결에 더 많은 관심을 갖는다. 언더독이 전력이 강한 팀에게 도전하는 것은 스포츠의 큰 매력이기도 하고 올해 플레이오프에서 맞붙는 KB 스타즈와 우리은행 우리WON은 WKBL을 양분한 데다가 지난 네 시즌 동안 두 번이나 챔피언 결정전에서 격돌했던 라이벌이기 때문이다.
하지만 실제로 플레이오프에서 더욱 치열한 접전을 벌이는 대결은 역시 2위와 3위의 격돌이다. 정규리그 2위와 3위는 상대적으로 전력 차이도 크지 않고 정규리그에서도 치열한 순위 경쟁을 벌였기 때문에 플레이오프에서도 흥미롭게 시리즈가 전개되는 경우가 많다. 시리즈를 빨리 끝내고 챔프전에 선착 하려는 2위와 업셋을 노리는 3위의 '동상이몽' 역시 2-3위 간 플레이오프를 즐기는 또 하나의 볼거리다.
사실 이번 시즌엔 시즌 막판까지 선두 경쟁과 3~5위 간의 경쟁이 치열하게 전개되면서 2위 부천 하나은행과 3위 삼성생명 블루밍스의 승차가 6경기나 벌어졌고 정규리그 맞대결에서도 4승2패로 하나은행이 앞섰다. 하지만 정규리그 순위와 맞대결 전적 만으로 플레이오프 결과를 속단해선 곤란하다. 플레이오프는 그 어떤 이변과 변수들이 시리즈를 지배한다 해도 이상하지 않은 단기전이기 때문이다.
[하나은행] '레전드' 김정은에게 챔프전 선물할까