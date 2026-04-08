한국 극우도 이렇게 탄생했을까?

예술창작공장 콤마앤드

연극 <맵핑히틀러> 공연 사진'과연 오늘날 한국에서도 이런 일이 벌어질 수 있을까'라는 질문으로 연결된다. 가능하지도 않고, 가능해서도 안 되는 일이라고 생각하지만, 연극과 오늘날 한국 사회를 집요하게 연결하다 보면 개연성이 전혀 없지는 않다는 생각이 든다. 무엇보다 <맵핑히틀러>가 나치즘과 실제 역사에서 착안해 상상한 허구적 이야기가 실제 한국 사회에서 벌어지기도 했기 때문이다.대통령에 당선된 한들호는 연극적 장치인 독백을 통해 자신의 포부를 밝힌다. 휴전선 인근에서 북한을 도발해 교전이 발생하면 이를 빌미로 계엄을 선포해 국회를 해산하겠다고. 무인기 도발을 통해 계엄을 정당화하고자 했던 윤석열의 음모가 드러난 시점에, 한들호의 포부는 실제적인 섬뜩함을 자아낸다.신기한 건 <맵핑히틀러>가 윤석열의 내란 이전에 쓰인 작품이라는 점이다. 3년 전에 쓰여진 <맵핑히틀러>에는 국회의사당 폭동이 등장한다. 자기 마음에 들지 않는다고 헌법기관을 무력으로 공격하는 장면은 윤석열 지지자들이 벌였던 서부지법 폭동을 연상케 한다. 국회의사당 폭동을 주도한 혐의로 서울동부구치소에 수감된 한들호는 <나의 복음>이라는 책을 출간한다. 히틀러가 감옥에서 쓴 <나의 투쟁>을 연상시키지만, 필자는 그보다 윤석열과 전광훈을 비롯한 한국의 극우주의자들이 옥중서신을 통해 지지자들에게 강경한 목소리를 주입하는 양태가 연상되었다.연극과 현실의 연결고리들은 조건만 갖춰지면 언제든 히틀러와 같은 악이 한국에서도 태동할 수 있음을 암시하는 듯하다. 이미 여러 징후들이 포착되고 있다. 혐오를 조장하는 극우 담론이 뿌리깊게 자리 잡았고, 그들을 중심으로 각종 음모론이 제기되고 있으며, 종교와 결탁한 극단주의 미디어는 혐오와 분노를 정치 투쟁의 원동력으로 활용하고 있다.우리는 히틀러의 탄생이 야기한 비극을 알고 있다. 역사적 교훈을 잊어서는 안 된다. 연극 속 한들호의 이야기는 2026년부터 시작된다. 아직 관객에게는 한들호를 멈춰 세울 힘이 있고, 멈춰 세워야 할 이유도 충분하다. 그리고 시민에게도 아직 힘이 있고, 그 힘을 사용해야 할 이유도 충분하다.