한국 극우도 이렇게 탄생했을까?

2026년 취업준비생이었던 '한들호'가 2036년 대한민국의 대통령에 취임한다. 4월 5일 막을 내린 연극 <맵핑히틀러>는 한들호의 대통령 취임식 연설 직전에서부터 시작한다. 다니던 지방 대학이 문을 닫는 마당에 대학 졸업장 없이 취업 전선에 뛰어들었고, 실패를 거듭하다 공무원 시험을 준비하지만 이 역시도 쉽지 않았던 그다.
그러다 우연히 아파트 금연 구역에서 담배를 피던 할아버지와의 다툼을 영상으로 촬영하게 되고, 유튜브에 업로드한 해당 영상은 사람들의 이목을 집중시킨다. 집 구석에서 눈치를 보며 공무원 시험을 준비하던 한들호는 얼떨결에 얻은 인기에 흥분하고, '무개념' 사람들을 촬영한 영상을 토대로 유튜브 채널을 키워간다.
한들호는 유튜브라는 미디어 플랫폼을 통해 분노를 조직한다. 뜻을 같이 하는 사람들이 한들호 주변에 몰려드는데,변변치 않은 연극배우 '고보슬', 서울대 로스쿨 재학생 '최래민', 유도선수 출신으로 머리보다 몸이 앞서는 행동파 '정가람'이 그들이다. 인기를 얻은 이들의 행동은 나날이 거칠어진다. 무개념 행동을 일삼는 사람들의 관상을 운운하며, 그들을 유대인을 거꾸로 뒤집은 '무소인'이라고 지칭한다.
한들호 일당의 유튜브 채널은 곧 정치투쟁의 장으로 변질된다. 분노와 혐오를 조직해 세를 키운 그들은 '공격개시당'이라는 정당을 창당하고, 구독자는 곧 지지자로 변한다. 별 거 아닌 듯했던 한들호 일당은 더 이상 무시할 수 없는 존재가 된다. 1차 세계대전 이후 독일에서 아돌프 히틀러와 나치즘이 탄생했듯이, 오늘날 대한민국에서 히틀러를 연상시키는 한들호가 탄생한다.