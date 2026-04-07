"예능 선택 후회" 이종범 소회에, 야구팬들 엇갈린 여론

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이종범은 지난해 시즌 도중 야구 예능프로그램 감독직을 맡기위해 KT 위즈 코치직을 사임한바 있다.KT 위즈
'바람의 아들' 이종범이 다시금 야구팬들 사이에서 화제의 중심에 섰다. 최근 그는 MBC SPORTS+ '비야인드'에 출연하며 대외 활동을 재개했고, 이 자리에서 과거 선택에 대한 솔직한 심경을 밝혔다. 특히 지난 6일 방송에선 지난해 결정에 대한 '후회' 발언은 야구팬들 사이에서 적지 않은 반향을 불러일으키고 있다.
이종범은 지난해 6월, JTBC 예능 최강야구의 감독직을 맡기 위해 KBO리그 시즌 도중 KT 위즈 코치직을 내려놓았다. 당시 그는 "야구 저변 확대와 새로운 도전을 위한 선택이다"라는 명분을 내세웠다. 그러나 시간이 흐른 뒤, 해당 결정에 대해 "아쉬움이 남는다"는 취지로 입장을 선회했다.
이 발언은 단순한 개인적 소회 이상의 의미를 갖는다. 한국 프로야구에서 시즌 중 코치가 자리를 떠나는 일은 매우 이례적이며, 특히 지도자로서 입지를 쌓아가던 시점이었다는 점에서 화제성이 컸다. 결과적으로 그는 커리어의 중요한 갈림길에서 '현장'이 아닌 '미디어'를 택했고, 이제 다시 그 선택을 되돌아보는 상황에 놓인 셈이다.
동시에 그는 "현장으로 돌아갈 기회가 있다면 언제든지 복귀할 준비가 돼 있다"고 강조했다. 이는 단순한 후회를 넘어, 지도자로서 다시 경쟁의 세계에 뛰어들겠다는 의지를 분명히 한 것으로 해석된다.
'시즌 중 이탈'이 남긴 파장…커리어와 신뢰의 문제
이종범 논란의 핵심은 여전히 '타이밍'이다. 프로야구는 시즌 단위로 움직이는 조직 스포츠이며, 코칭스태프의 역할은 단순한 보직을 넘어 팀 운영의 핵심축에 해당한다. 이런 상황에서 시즌 도중의 자진 사임은 팀 전력뿐 아니라 조직 안정성에도 영향을 줄 수밖에 없다.
당시 KT 위즈 내부에서도 적잖은 혼선이 있었던 것으로 전해졌으며, 야구계 전반에서는 "지도자로서 책임감 있는 선택이었는가"라는 질문이 제기됐다. 특히 후배 선수들을 지도하는 위치에 있던 인물이 시즌 중 예능 프로그램으로 자리를 옮겼다는 점은 이래저래 논란이 많을 수밖에 없었다.
더욱이 최강야구는 단순한 예능이 아닌 '은퇴 선수 중심의 경쟁형 콘텐츠'라는 점에서, 프로야구 현장과의 경계가 모호한 프로그램이었다. 이 때문에 일부에서는 "프로와 예능의 경계를 흐린 선택이다"는 비판도 나왔다.
이후 프로그램이 기대만큼의 성과를 내지 못하고 여러 논란에 휘말리면서, 이종범의 선택은 더욱 냉정한 평가를 받게 됐다. 만약 프로그램이 성공을 거뒀다면 '새로운 길을 개척한 사례'로 평가받을 수도 있었겠지만, 현실은 그렇지 못했다는 점에서 결과론적 비판이 강화된 것이다.
결국 이 문제는 단순히 한 개인의 선택을 넘어, 프로 스포츠 지도자의 역할과 책임, 그리고 커리어 관리 방식에 대한 논쟁으로까지 확장됐다. 이종범의 사례는 향후 유사한 선택을 고민하는 지도자들에게 하나의 기준점으로 작용할 가능성이 크다.