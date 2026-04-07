16일 만에 끝난 정치재판, 법정에 선 군인이 남긴 한마디

▲행복의나라예고편 넷플릭스 ﻿

"자네한테 진 빚이 많아. 자네 진짜 변호사야. 잘 있게."



사형 선고가 내려진 날, 박태주는 그렇게 말했다. 정인후는 이겼기 때문이 아니라, 끝까지 그 자리를 떠나지 않았기 때문에 '진짜 변호사'였다. 이길 수 없다는 것을 알면서도, 돌아갈 수 있는 길이 있다는 것을 알면서도, 그 자리를 끝까지 지킨다. 쉽게 잊히지 않는 장면이다. 이 싸움은 이기기 위한 것이 아니라, 자신으로 남기 위한 선택일지도 모른다.



역사는 이긴 사람의 이름을 기억한다. 그러나 가끔, 진 사람의 눈빛이 더 오래 남는다. 아들의 죽음에 대한 책임을 묻기 위해 수년째 법정 안팎을 오가는 채상병 유족도, 10년이 넘도록 진실을 요구하며 싸워온 세월호 유족도, 이길 수 있다는 보장 없이 그 자리를 지켜온 사람들이다. 12.3의 밤 장갑차 앞에 섰던 시민의 이름은, 위법한 명령 앞에서 멈춰 선 군인의 이름은 역사가 또렷히 기억하지 않을 수 있다. 그러나 지금 우리가 박태주를 기억하는 것처럼, 그 이름들도 언젠가 누군가에 의해 불릴 것이다.



사건은 오래 남지만, 그 안의 개인은 쉽게 사라진다. 사건의 중심에 선 이름이 역사를 덮는 동안, 박태주 같은 사람들은 조용히 뒤로 밀려난다. 명령과 선택 사이에서 버틴 사람, 돌아갈 수 있는 길을 알면서도 끝내 그 자리를 떠나지 않은 사람, 16일 만에 사형이 집행된 사람. 그 이름을 지금 우리가 기억하고 있다는 것.



"잘 있게."



영화가 끝나고 자막이 올라갈 때, 박태주의 마지막 말이 다시 들리는 것 같았다. 누군가를 기억한다는 것은, 어쩌면 그 말을 끝내 혼자 남겨두지 않는 일일지 모른다. 1980년의 법정은 하나의 질문을 남긴다. 지금, 우리는 어떤 자리를 지키고 있는가.

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