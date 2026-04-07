16일 만에 끝난 정치재판, 법정에 선 군인이 남긴 한마디

|영화, 방송, 책등 작품 속 한 장면을 통해, 오늘의 사회적 장면과 감정의 흐름을 살펴봅니다.[기자말]
살면서 한 번쯤은 그런 순간이 온다. 신념을 굽히면 살 수 있는데, 그것을 스스로가 용납하지 못하는 순간. 타협하면 편해지는데, 그 타협이 자신을 배반하는 것처럼 느껴지는 순간. 굳이 거창한 일이 아니어도 좋다. 직장에서, 관계에서, 아주 작은 선택 앞에서도 그 순간은 찾아온다. 그리고 대부분은 조용히 타협한다. 그 선택이 더 안전하기 때문이다.
추창민 감독의 영화 〈행복의 나라〉는 그 타협을 끝까지 거부한 사람의 이야기다. 우리는 어떤 이름은 기억하고, 어떤 이름은 기억하지 못한다. 10.26은 김재규의 이름으로 남았고, 12.12는 전두환의 이름으로 남았다. 사건의 중심에 선 이름이 그 시대 전체를 덮는 동안, 그 주변을 채운 사람들—명령과 선택 사이에서 버틴 사람들, 소리 없이 사라진 사람들—은 기억되지 않는다. 영화는 그 기억되지 못한 자리에서, 지워진 이름을 천천히 불러낸다.
명령과 선택 사이