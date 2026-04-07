술 취해 잃어버린 열쇠 하나가 불러온 참극

행크 톰슨은 고등학교 시절만 해도 성공이 보장될 만한 실력의 야구 유망주였다. 하지만 불의의 사고로 무릎을 크게 다친 후 야구를 그만둘 수밖에 없었고, 1998년 현재는 뉴욕 변두리의 작은 바에서 바텐더로 일하고 있다. 그뿐이라면 크게 나쁘지 않겠지만, 그는 알코올 중독자의 삶을 살고 있다. 비록 뉴욕에 살고 있지만 집안 대대로 샌프란시스코 자이언츠(과거 오랫동안 '뉴욕 자이언츠'였으나 1950년대 샌프란시스코로 연고지를 옮겼다)의 팬이기도 하다.
불의의 사고 당시를 악몽으로 자주 꾸지만, 큰 문제 없이 살아가던 어느 날 옆집 친구 러스가 급히 집을 비우며 고양이 버드를 맡긴다. 얼마 지나지 않아 러스의 집에 수상한 사람들이 드나들기 시작하고, 상황은 점점 심상치 않게 흘러간다. 급기야 그는 사건에 휘말려 크게 다치기까지 한다. 사실 그는 우연히 '열쇠'를 손에 넣었고, 그것만 그들에게 주면 끝날 일이었다.
그러나 술에 취해 열쇠의 행방을 잊어버리고, 그를 찾아오는 이들의 잔인함은 점점 더 심해진다. 일이 걷잡을 수 없이 꼬여 버린다. 행크는 자신과 아무 관련 없는 이 사건에서 벗어나고 싶지만, 이미 상황은 돌이킬 수 없는 지경에 이르렀다. 어느새 이 일은 그의 문제가 되어 버린 것이다. 정신을 차려 보니 주변 사람들이 하나둘 피해를 입기 시작하는데…