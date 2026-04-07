술 취해 잃어버린 열쇠 하나가 불러온 참극

▲영화 <코트 스틸링>의 한 장면. 소니 픽처스 코리아

사고가 아닌 사건, 그리고 마주한 진실



영화의 표면은 행크가 우연히 휘말린 범죄 사건이다. 사실 그에게는 직접적인 잘못이 없다. 단지 사건에 '당했을' 뿐이다. 그래서 일종의 사고처럼 보인다. 하지만 문제는, 그는 가까스로 살아남는 반면 주변 인물들이 허무하게 죽어 나간다는 점이다. 어느 순간부터 이 일은 더 이상 단순한 사고로 볼 수 없게 된다.



영화의 본질에는 행크의 트라우마가 자리하고 있다. 고등학생 시절 그의 인생을 바꿔 놓은 그 사고. 친구와 함께 차를 몰다가 그는 크게 다치고 친구는 즉사했던 그 사건 말이다. 그는 오랫동안 자신의 부상만 인정했을 뿐, 친구의 죽음은 외면해 왔다. 그 사고의 원인이 자신이었음을 받아들이지 못했던 것이다.



시간이 흐르고, 현재 벌어지는 사건 속에서 주변 사람들이 죽어 나가는 모습을 보며 그는 깨닫는다. 이것은 단순한 사고가 아니라 '사건'이며, 자신은 피해자가 아니라 어떤 의미에서는 가해자였다는 사실을 말이다. 과거의 죽음과 현재의 죽음이 연결되며, 그는 자신의 책임을 직면한다.



영화의 제목인 '코트 스틸링'은 야구 용어로 도루를 시도하다가 태그 아웃당하는 상황을 뜻한다. 즉 훔치다 들키는 것이다. 이 제목은 영화의 내용과 맞물려 중의적인 의미를 지닌다. 타인의 것을 빼앗거나 회피하려 했을 때 결국 대가를 치르게 된다는 점, 그리고 기억과 삶으로부터 도망치는 것은 불가능하다는 메시지를 함께 전하고 있다. 여러모로 흥미로운 작품이다.





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