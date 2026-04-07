KIA, 흔들린 불펜에서 해법 찾다... '양적 확대' 전략, 반등 신호탄?

KIA 타이거즈

큰사진보기 ▲KIA 타이거즈 불펜이 살아나기 위해서는 마무리 투수 정해영이 중심을 잡아주어야 한다. KIA 타이거즈

장기 레이스를 위한 설계, 여름에 빛난다



KIA 불펜의 진짜 가치는 단기 성적이 아니라 장기 레이스에서 드러날 가능성이 크다. 시즌은 144경기라는 긴 여정으로 구성되어 있으며, 특히 여름철 연전 구간에서는 불펜 운용이 팀 성적을 좌우하는 핵심 변수로 작용한다.



특정 필승조에 의존하는 팀은 초반에는 강한 모습을 보일 수 있지만, 시간이 지날수록 피로 누적과 부상 위험에 노출된다. 반면, KIA처럼 다양한 불펜 자원을 보유한 팀은 상황에 따라 등판 부담을 분산시킬 수 있다. 이는 시즌 후반까지 안정적인 경기력을 유지하는 데 큰 장점으로 작용한다.



또한 포스트시즌을 염두에 둔다면, 불펜의 '깊이'는 더욱 중요한 요소다. 단기전에서는 하루 간격으로 경기가 이어지며, 선발 투수의 이닝 소화가 제한될 가능성도 높다. 이때 다양한 옵션을 갖춘 불펜은 상태 타선을 끊임없이 압박할 수 있다.



현재 KIA는 아직 완전한 불펜 체계를 구축했다고 보기는 어렵다. 일부 투수들은 여전히 기복을 보이고 있으며, 상황별 역할도 완전히 고정되지 않았다. 그러나 중요한 것은 방향성이다. 팀이 어떤 철학을 가지고 불펜을 구성했는지, 그리고 그 시스템이 실제 경기에서 작동하고 있는지 여부다.



최근 경기에서 확인된 김범수와 정해영의 반등은 그 신호탄이다. 이는 단순히 두 투수의 컨디션 회복을 넘어, KIA가 구축하려는 불펜 운영 구조가 현실에서 효과를 발휘하기 시작했음을 알리고 있다.



시즌은 이제 막 출발선에 섰다. 초반의 흔들림은 오히려 더 단단한 팀으로 가기 위한 과정일 수 있다. KIA가 선택한 '두터운 불펜'이라는 해법이 시간이 지날수록 어떤 결과로 이어질지, 그 답은 길고 치열한 시즌 속에서 점차 드러날 것이다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 KIA 타이거즈 불펜이 살아나기 위해서는 마무리 투수 정해영이 중심을 잡아주어야 한다.KIA 불펜의 진짜 가치는 단기 성적이 아니라 장기 레이스에서 드러날 가능성이 크다. 시즌은 144경기라는 긴 여정으로 구성되어 있으며, 특히 여름철 연전 구간에서는 불펜 운용이 팀 성적을 좌우하는 핵심 변수로 작용한다.특정 필승조에 의존하는 팀은 초반에는 강한 모습을 보일 수 있지만, 시간이 지날수록 피로 누적과 부상 위험에 노출된다. 반면, KIA처럼 다양한 불펜 자원을 보유한 팀은 상황에 따라 등판 부담을 분산시킬 수 있다. 이는 시즌 후반까지 안정적인 경기력을 유지하는 데 큰 장점으로 작용한다.또한 포스트시즌을 염두에 둔다면, 불펜의 '깊이'는 더욱 중요한 요소다. 단기전에서는 하루 간격으로 경기가 이어지며, 선발 투수의 이닝 소화가 제한될 가능성도 높다. 이때 다양한 옵션을 갖춘 불펜은 상태 타선을 끊임없이 압박할 수 있다.현재 KIA는 아직 완전한 불펜 체계를 구축했다고 보기는 어렵다. 일부 투수들은 여전히 기복을 보이고 있으며, 상황별 역할도 완전히 고정되지 않았다. 그러나 중요한 것은 방향성이다. 팀이 어떤 철학을 가지고 불펜을 구성했는지, 그리고 그 시스템이 실제 경기에서 작동하고 있는지 여부다.최근 경기에서 확인된 김범수와 정해영의 반등은 그 신호탄이다. 이는 단순히 두 투수의 컨디션 회복을 넘어, KIA가 구축하려는 불펜 운영 구조가 현실에서 효과를 발휘하기 시작했음을 알리고 있다.시즌은 이제 막 출발선에 섰다. 초반의 흔들림은 오히려 더 단단한 팀으로 가기 위한 과정일 수 있다. KIA가 선택한 '두터운 불펜'이라는 해법이 시간이 지날수록 어떤 결과로 이어질지, 그 답은 길고 치열한 시즌 속에서 점차 드러날 것이다. 정해영 김범수 KIA타이거즈 불펜 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 GOAT 논쟁, 표도르는 어디에 놓여야 하나

KIA 타이거즈 김범수는 개막전 이후 빠르게 안정감을 찾아가고 있다.시즌 초반 KIA 타이거즈를 둘러싼 가장 큰 불안 요소는 단연 불펜이다. 개막전에서부터 방화가 일어나며 연패의 시발점이 됐기 때문이다. 경기 후반을 책임져야 할 핵심 자원들이 연달아 무너지며 대역전패를 허용했고, 이는 팀 전체 분위기에도 적지 않은 영향을 미쳤다는 분석이다.특히 김범수(31, 좌투좌타)와 정해영(25, 우투우타)은 그 중심에 있었다. 좌완 필승조와 마무리라는 중책을 맡고 있는 두 투수가 동시에 흔들리면서 KIA는 경기 운영의 마지막 퍼즐을 맞추지 못했다. 제임스 네일(33, 우투우타), 아덤 올러(32, 우투우타)의 외국인 선발 원투펀치가 애써 만들어 놓은 리드를 지키지 못하는 구조는 팬들의 한숨을 자아냈다.그러나 경기가 거듭될수록 분위기가 달라지고 있다. 불펜이 조금씩 안정감을 찾아가고 있는 모습이다. 특히 지난 5일 NC 다이노스와의 경기에서는 김범수와 정해영이 안정감 있는 투구로 팀 승리를 지켜내며 팬들을 기쁘게했다.김범수는 위기 상황에서도 흔들림 없는 제구와 과감한 승부로 상대 타선을 봉쇄했고, 정해영은 마무리 투수다운 침착함으로 경기를 깔끔하게 정리했다. 시즌 초반 무너졌던 불펜의 신뢰가 다시 쌓이기 시작했다는 점에서 KIA에는 매우 중요한 전환점이 됐다.KIA는 비시즌 동안 불펜 보강 방향을 명확히 설정했다. 특정 에이스급 불펜에 의존하기보다, 다양한 유형의 투수를 확보해 운용 폭을 넓히는 데 초점을 맞췄다. 이른바 '양적 확대' 전략이다.이는 최근 프로야구 흐름과도 맞닿아 있다. 불펜 투수는 선발과 달리 짧은 이닝에 집중력을 극도로 끌어올려야 하고, 등판 간격도 촘촘하다. 그만큼 컨디션 기복이 발생하기 쉽고, 특정 투수에게 과부하가 집중될 경우 급격한 퍼포먼스 저하로 이어질 가능성이 크다.KIA는 이러한 리스크를 분산하기 위해 불펜 자원의 수를 늘렸다. 홍건희, 이태양, 김범수 영입 등이 그렇다. 좌우 유형, 구속과 스타일이 다른 투수들을 고르게 배치하며 상황별 대응력을 확보하려는 의도였다. 경기 흐름에 따라 가장 적합한 카드를 꺼내들 수 있는 구조를 만든 셈이다.물론 아직은 혼란스러운 경향도 있다. 역할이 명확히 정리되지 않은 상태에서 투수들이 번갈아 기용되면서 안정감이 떨어졌고, 결과적으로 불펜 전체가 흔들리는 모습으로 나타났다는 분석이다.하지만 이는 어느 정도 예상된 과정이었다. 다양한 자원을 활용하는 시스템은 시간이 지나며 자연스럽게 '서열'과 '역할'이 정립될 때 비로소 효과를 발휘한다. 최근 경기에서 나타난 안정감은 그 과정이 본격적으로 자리 잡기 시작했음을 보여준다.