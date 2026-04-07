"신곡 위해 회사에 PPT 제출, 안젤리나 졸리 딸 만날 줄 몰랐다"

▲신곡 'What's a girl to do' 를 발표한 다영 스타쉽엔터테인먼트

그룹과 솔로로 활동한 10여년 이상의 기간을 오직 춤과 노래에 의지해 성장해온 다영에게 솔로 데뷔곡 'Body'의 성공은 단순한 차트 성적 이상의 의미를 가진다.

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"이 앨범이 처음이자 마지막일 수도 있다는 마음으로 준비했어요. 회사에서도 제가 얼마나 하고 싶어 하는지 알기 때문에 기회를 주신 거라고 생각했거든요. 일주일 만에 99위, 80위로 올라오고, 14일 만에 음악방송 1위를 했을 때 말로 표현하기 어려운 감정을 느꼈어요 그리고 '나 음악 계속 할 수 있겠구나'라는 생각도 들었어요. 그게 가장 컸습니다."

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이러한 감정은 어린 시절부터 품었던 꿈과도 맞닿아 있다.

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"4살 때 장래희망에 가수를 썼고 5살 때 그림에서도 무대 위에서 노래하는 모습을 그렸어요. 지난해 솔로로 마이크를 잡고 무대에 섰을 때 그 기억이 떠올라 눈물이 날 정도였어요. 지금 내가 꿈을 꾸고 있는 건가? 싶더라고요. 이제 곧 있으면 여름이고 팬들과 가까이서 만날 수 있는 무대가 많아질 텐데 그 시간이 얼마 안 남았다고 생각하니 설레기도 하고 긴장도 돼요."

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신곡 발표와 함께 음악 방송 출연 등 다양한 활동을 준비중인 다영에게 앞으로의 계획에 대한 질문을 건넸다. 4월 뿐만 아니라 7월에 또 좋은 곡을 낼 계획이라는 다영은 나름의 포부를 당당하게 밝혔다.



"우주소녀 다영으로 저를 기억하시는 분들도, 솔로 다영으로 처음 저를 만나는 분들도 모두 소중해요다. 제가 무너지지 않고 계속해서 성장하는 모습을 보여드리는 것이 팬들에 대한 보답이라 믿습니다. 저는 계속 성장하는 아티스트가 되고 싶어요. 그리고 누군가에게 긍정적인 영향을 주는 사람이 되고 싶습니다. 특히 어린 친구들에게 무너지지 않고 계속 도전하는 모습을 보여주는 것, 그게 저한테는 가장 중요한 목표예요."

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