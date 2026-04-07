"신곡 위해 회사에 PPT 제출, 안젤리나 졸리 딸 만날 줄 몰랐다"

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신곡 'What's a girl to do' 를 발표한 다영스타쉽엔터테인먼트
지난해 발표된 다영의 솔로 데뷔곡 'Body(바디)'는 2025년 케이팝이 발굴한 놀라운 수확 중 하나였다. 내로라 하는 유명 그룹 출신 솔로 아티스트들조차 음원 순위에서 큰 힘을 발휘하지 못하는 게 다반사인 요즘, 'Body'는 각종 챌린지와 SNS상 입소문을 등에 업고 계단식 인기몰이를 이뤄냈다.
그 결과 국내 음악 방송 1위와 각종 연말 시상식 수상, 빌보드(美)+NME(英) 등 해외 유명 매체가 뽑은 올해의 케이팝 노래 등등 대중성과 음악성을 고루 갖춘 작품으로 평가 받았다. 또한 그룹 우주소녀의 막내 멤버이자 SBS <골 때리는 그녀들> 속 여러 축구 선수 중 한 명 정도로만 인식되던 자신의 이미지를 180도 바꿔 놓았다.
''Body'의 여운이 가시기도 전인 올해 4월, 다영은 더욱 단단해진 내면과 확고한 음악적 색깔을 품고 우리 곁에 다시 섰다. 7일 두번째 솔로 디지털 싱글 'What's a girl to do(왓츠 어 걸 투 두)'을 발매하는 다영을 만나 신작에 담긴 자신만의 진심과 아티스트로의 성장에 대해 이야기를 나눠봤다.
'Body'와는 다른 결...신곡 'What's a girl to do'