박재용, 부진 이겨내고 부활 신호탄... 상승세 이어질까

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서울 이랜드 FW 박재용지난 세 시즌 동안 기대 이하의 활약을 펼치며 아쉬운 모습을 보여줬던 박재용이 서울 이랜드 입성 후 달라진 모습이다.어느새 '하나은행 K리그2 2026'이 개막한 지 한 달이 넘어가는 시점. 총 6라운드까지 진행된 가운데 순위표에는 상당히 흥미로운 그림이 연출되고 있다. 부산 아이파크가 압도적인 퍼포먼스로 1위(16점)를 차지하고 있는 가운데 이정효 감독의 수원 삼성(16점)·수원FC(12점)·대구(10점)·서울E(10점)·충남 아산(9점)·파주(9점)가 그 뒤를 잇고 있다.재밌는 그림이 연출되고 있는 상황 속 개인 순위표에도 흥미로운 기록이 쌓이고 있다. 최다 득점자로 이름을 올리고 있는 보르하 바스톤(파주·4골)을 시작으로 10위까지 모두 외국인 선수들이 자리하고 있는 것. 바야흐로 K리그2에서 외국인 공격수 전성시대가 열린 가운데 여기 토종 공격수로 자존심을 지키고 있는 선수가 있다. 바로 박재용이다.2000년생인 박재용은 어린 시절 그리 주목받지 못한 선수 중 한 명이었다. FC안양 유스 시스템을 거친 그는 인천대학교에서 실력을 쌓으면서 차근차근 성장했고, 2022시즌을 앞두고 콜업되면서 꿈에 그리던 프로 무대를 밟는 데 성공했다. 기대감은 상당했다. 193cm의 완벽한 신체 조건과 더불어 '선배' 조규성과 비슷한 플레이 스타일을 갖췄기 때문.첫 시즌에는 가능성을 보여줬다. 당시 팀 주포였던 조나탄 모야에게 주전 자리를 내줬으나 공식전 21경기에 나서 2골을 터뜨리며 알토란 같은 활약상을 선보였고, 이듬해에는 더욱 발전된 기량을 선보였다. 개막 전 조나탄이 음주 운전으로 계약 해지가 되면서 주전으로 중용 받기 시작했고 찾아온 기회를 확실하게 살리는 모습을 보여줬다.부천·충북 청주·성남·경남을 상대로 연속 골을 터뜨리면서 박재용이라는 이름을 K리그1 구단에 알렸고, 많은 팀이 군침을 흘렸다. 결국 여름 이적시장에 팀을 옮기는 결단을 내렸다. 당시 조규성의 미트윌란 이적이 확정되면서 최전방 공백이 발생한 전북 현대가 거액의 이적료를 제시하며 박재용을 영입한 것.출발은 환상적이었다. 조규성의 등번호를 이어받은 그는 데뷔전이었던 인천과 25라운드 맞대결에서 단 14분 만에 득점을 터뜨리면서 확실한 눈도장을 찍었다. 이후 코리아컵 4강전서도 인천을 상대로 1골 1도움을 기록, 결정적인 순간 강한 면모를 발휘하는 데 성공했다. 또 이 활약을 토대로 2023 항저우 아시안게임에 승선, 좋은 모습으로 금메달을 획득했다.만 23세의 젊은 나이와 확실한 실력. 그리고 병역 혜택까지 받으며 전주성 최전방을 오랫동안 지켜줄 것이라고 기대받았으나 이는 곧 실망감으로 뒤바뀌었다. 2024시즌 개막 후 N팀으로 밀려나는 굴욕을 맛봤고, 실전 경기에서도 이렇다 할 모습을 선보이지 못했다. 특히 시즌 중반에는 서울전 대패 이후 성숙하지 못한 행동으로 인해 비판을 받으며 고개를 숙여야만 했다.지난해에도 반전을 이뤄내지 못했다. 거스 포옛 감독 지휘 아래 반전을 다짐했던 박재용은 이탈리아 국가대표 출신 공격수 안드레아 콤파뇨에 시즌 초반 자리를 내줬으며 중반과 후반부에는 티아고가 살아나면서 설 자리를 잃었다. 교체로 간간이 나서 번뜩이는 장면을 연출했으나 결과적으로 13경기 1골이라는 초라한 성적표를 기록하면서 아쉬움을 낳았다.좀처럼 기세를 펴지 못한 박재용은 2026시즌을 앞두고 새로운 도전을 택했다. 바로 전북을 떠나 K리그2에 자리하고 있는 서울 이랜드로 향한 것. 서로의 니즈는 확실했다. 겨울 이적시장을 통해 구단을 떠나간 허용준·정재민(김천)이 떠나가며 공백이 발생했고, 이를 김현·강현제로 메우기는 했으나 차이를 줄 수 있는 자원이 필요했다.박재용 역시 출전 기회가 간절했기에 이적은 수월하게 이뤄졌다. 기대감은 상당했다. 공격수와 커리어 하향세에 있는 자원들을 기가 막히게 살리는 김도균 감독과 만났기 때문. 실제로 김 감독은 사령탑 부임 후 맡는 팀마다 강력한 공격력을 자랑했고, 실제로 지난 2년간 이랜드를 이끌며 62골(2024·최다 득점 1위), 64골(2025·최다 득점 3위)로 막강한 파괴력을 보여줬다.겨울 훈련 동안 확실한 몸 관리를 하며 컨디션을 조절한 박재용은 개막전부터 포효했다. 1라운드서 강력한 우승 후보 수원 삼성과 마주했던 그는 전반 19분 가브리엘의 크로스를 받아 정확한 헤더 슈팅으로 선제골을 터뜨렸다. 기세는 이어졌다. 3라운드 홈에서 부산 아이파크전에서 선발로 나선 그는 전반 막판 에울레르의 크로스를 강력한 헤더로 2호 골을 완성했다.이에 그치지 않았다. 지난 4일 홈에서 열렸던 수원FC와 6라운드서 펄펄 날았다. 이주혁·강현제와 선발로 나서 수원 골문을 정조준한 박재용은 전반 15분 이주혁의 선제골 당시 확실한 위치 선정으로 간접적으로 기여했다. 또 후반 5분에는 헤더 실수가 나오며 기회를 놓치는 듯했지만, 흘러나온 볼을 오스마르가 밀어 넣으면서 행운의 1호 도움을 기록했다.특히 후반 21분에는 박창환의 크로스를 우측 무릎으로 절묘하게 돌려놓으며 시즌 3호 득점을 완성, 팀의 3-0 완승을 이끌었다. 아직 6경기밖에 치르지 않았지만, 벌써 공격 포인트를 4개나 올리고 있는 박재용이다. 출발이 환상적인 가운데 기존 지적받았던 단점도 서서히 개선되고 있는 장면을 연출하고 있다.전북 시절 역습으로 나가는 속도와 허술한 압박을 지적받았던 박재용은 김 감독 지휘 아래 이 문제점이 개선되고 있다. 특히 본인의 장점인 포스트 플레이와 공중전에서 상대를 제압하는 능력이 극대화되고 있는 모습이다. 더군다나 현재까지 기록한 3골 모두 수비수와 경합을 확실하게 이겨내고 골망을 흔들었기에, 정체됐던 능력치가 폭발하고 있다고 평가받고 있다.이는 기록으로도 명확하게 나타나고 있다. 경기 당 유효 슈팅은 1.17개(전체 8위)로 정확한 슈팅 능력을 선보이고 있고, PA 내 슈팅도 평균 2개(전체 7위)로 기회를 만들어 내는 부분도 눈에 띄게 좋아졌다. 특히 경기 당 공중 경합 성공은 3.83개(전체 13위)로 본인의 강점이 확실하게 살아난 부분은 굉장히 긍정적이다.이런 활약상에 김도균 감독도 흡족함을 표했다. 4일 수원FC전 종료 후 "팀에 많은 도움이 된다. 부족한 부분이 있지만, 많은 활동량과 투쟁력, 득점력을 갖추고 있어 더 성장할 수 있지 않을까 생각한다. 기본적으로 태도도 굉장히 좋기 때문에 기대되는 선수다"라며 박수를 보냈다.기분 좋은 출발을 선보이고 있는 박재용도 긴장의 끈을 놓지 않았다. 그는 "마지막이라는 생각으로 간절하게 준비를 하고 있다. 모든 스태프들에게 감사하다는 말을 전하고 싶고, 더 많은 골을 넣고 싶다"라고 더 많은 득점을 할 것이라고 다짐했다.부진을 씻고 인상적인 스타트를 보여주는 박재용이다. 과연 그는 초반 상승세를 그대로 이어가며 이번 시즌 K리그2 최고의 토종 공격수로 자리할 수 있을까. 향후 활약에 귀추가 주목된다.