인천 유나이티드 '무고사', 3년 연속 득점왕 도전 이상무

심재철

스테판 무고사의 첫 골 직후 멤버들과 어울려 기쁨을 나누는 인천 유나이티드 선수들몬테네그로 국가대표 공격수 스테판 무고사는 3월 28일 포드고리차에서 벌어진 안도라와의 국가대표 은퇴 게임에서 페널티킥 결승골(41분)로 몬테네그로 팬들에게 작별 인사를 나눴다. 65게임 16골이라는 몬테네그로 국가대표 기록의 마침표를 아름답게 찍어내고 인천으로 돌아온 것이다. 이제 소속 팀 인천 유나이티드 FC 게임에 전념할 수 있게 된 무고사가 돌아오자마자 멀티 골 활약을 펼치며 K리그1 득점 랭킹 단독 선두(6게임 6골) 자리에 올라섰으니 그 감회가 더 특별할 수밖에 없었다.윤정환 감독이 이끌고 있는 인천 유나이티드 FC가 5일(일) 오후 4시 30분 인천 축구전용경기장에서 벌어진 2026 K리그1 김천 상무와의 홈 게임에서 간판 골잡이 스테판 무고사의 빼어난 골 감각에 힘입어 2-1로 승리를 거두고 꼴찌에서 5위까지 순위표를 끌어올렸다.멀리 몬테네그로까지 날아갔다가 돌아온지 얼마 안 되었기 때문에 피로가 풀리지 않았을 스테판 무고사가 게임 시작 후 10분도 안 되어 놀라운 골 감각을 자랑하며 인천 유나이티드 FC의 시즌 첫 연승 발판을 놓았다.김천 상무 백종범 골키퍼의 오른발 킥이 왼쪽 옆줄 방향으로 날아왔는데 과감한 압박에 나선 인천 유나이티드 FC 이동률이 헤더로 가로챘고, 이 공을 받은 주장 이명주가 돌아서면서 원 터치 로빙 패스를 무고사 앞에 보내주었다. 상대 골문을 등진 상태에서 이 공을 받는 무고사가 뒤도 안 돌아보고는 오른발을 멀리 뻗어 발끝으로 공을 들어올려 백종범 골키퍼 키를 넘겨 첫 골을 넣었다. 패스의 속도와 방향, 자신이 움직이는 공간을 이해하는 수준이 아무나 흉내낼 수 없는 레벨임을 입증한 또 하나의 명품 골이었다.4월의 첫 일요일 오후 축구장을 찾아온 8239명 축구팬들 모두가 입을 다물 수 없는 완벽한 골로 앞서가기 시작한 인천 유나이티드 FC는 23분에 김천 상무 미드필더 김이석으로부터 오른발 동점골을 얻어맞았지만 코너킥 세트피스 컷 백 크로스 패스를 준 박태준이 오프 사이드 포지션에 있었기에 골이 취소되고 말았다.인천 유나이티드 FC 무고사의 득점 감각은 44분에도 이어지는 듯했지만 김천 상무 백종범 골키퍼의 슈퍼 세이브로 무산됐다. 비교적 멀리부터 단독 드리블로 달려와 백종범 골키퍼까지 따돌리고는 왼발 밀어넣기를 성공시키는 줄 알았지만 포기하지 않은 백종범 골키퍼가 마지막 순간 몸을 날려 손끝으로 무고사의 왼발 인사이드 슛을 쳐냈다.여기서 이어진 왼쪽 코너킥 세트피스에서 인천 유나이티드 FC에게 페널티킥 기회가 찾아왔다. 홈 팀 주장 이명주를 김천 상무 미드필더 김이석이 노골적으로 잡아끌어 넘어뜨린 것이다. 11미터 지점에 공을 내려놓은 스테판 무고사는 오른발 강슛으로 크로스바 아래쪽을 꿰뚫는 페널티킥 추가골(45+3분 44초)을 넣었다.