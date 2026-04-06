인천 유나이티드 '무고사', 3년 연속 득점왕 도전 이상무

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김천 상무 후반 교체 멤버 전병관(맨 오른쪽)이 인천 유나이티드 페널티 에어리어 안쪽으로 파고드는 순간심재철
2026 K리그1 결과
(5일 오후 4시 30분, 인천 축구전용경기장)
★ 인천 유나이티드 FC 2-1 김천 상무
[골, 도움 기록 : 무고사
(9분 42초,도움-이명주), 무고사
(45+3분 44초,PK) / 고재현(55분 46초,도움-박철우)]
◇ 인천 유나이티드
선수들(4-4-2 감독 : 윤정환)
FW : 박승호(46분↔이청용), 무고사
(84분↔페리어)
MF : 오후성(74분↔정치인), 서재민, 이명주(74분↔이케르), 이동률(59분↔제르소)
DF : 이주용, 후안 이비자, 박경섭, 김명순
GK : 김동헌
◇ 김천 상무
선수들(4-4-2 감독 : 주승진)
FW : 이건희(81분↔정재민), 박세진(46분↔윤재석)
MF : 김인균(46분↔홍윤상), 박태준, 김이석(46분↔이수빈), 고재현(68분↔전병관)
DF : 박철우, 이정택, 김현우, 김태환
GK : 백종범
◇ 2026 K리그1 현재 순위
1 FC 서울 13점 4승 1무 11득점 3실점 +8
2 전북 현대 11점 3승 2무 1패 8득점 5실점 +3
3 울산 HD 10점 3승 1무 1패 7득점 4실점 +3
4 포항 스틸러스 9점 2승 3무 1패 4득점 3실점 +1
5 인천 유나이티드 FC 7점 2승 1무 3패 8득점 10실점 -2
6 강원 FC 6점 1승 3무 2패 6득점 6실점
6 대전하나 시티즌 6점 1승 3무 2패 6득점 6실점
8 FC 안양 6점 1승 3무 2패 6득점 7실점 -1
9 부천 FC 1995 6점 1승 3무 2패 5득점 6실점 -1
10 광주 FC 6점 1승 3무 2패 4득점 11실점 -7
11 김천 상무 5점 5무 1패 5득점 6실점 -1
12 제주 SK 5점 1승 2무 3패 4득점 7실점 -3
◇ K리그1 역대 득점 랭킹 상위 10
명(괄호 안 팀은 최종 소속 팀)
1 이동국(전북 현대) 213골 / 506게임 게임 당 0.42골
2 데얀(대구 FC) 184골 / 351게임 게임 당 0.52골
3 김신욱(전북 현대) 116골 / 327게임 게임 당 0.35골
4 주민규(대전하나 시티즌) 106골 / 251게임 게임 당 0.42골
5 세징야(대구 FC) 100골 / 251게임 게임 당 0.4골
6 산토스(수원 삼성 블루윙즈) 93골 / 230게임 게임 당 0.4골
6 우성용(인천 유나이티드 FC) 93골 / 309게임 게임 당 0.3골
8 스테판 무고사
(인천 유나이티드 FC) 92골
/ 182게임 게임 당 0.51골
8 윤상철(안양 LG) 92골 / 261게임 게임 당 0.35골
8 김은중(포항 스틸러스) 92골 / 335게임 게임 당 0.27골☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기