팀 동료 넘은 냉정한 완성도… 모이카노, 던컨 제압

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헤나토 모이카노(사진 왼쪽)는 크리스 던컨이 선호하는 난타전을 허용하지 않았다.UFC 제공
지난 5일(이하 한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 있었던 'UFC 파이트 나이트: 모이카노 vs. 던컨' 메인이벤트는 UFC에서도 이례적인 '팀 동료 간 맞대결'로 관심을 모았다.
결과적으로 '머니' 헤나토 모이카노(37, 브라질)는 4연승을 달리던 아메리칸탑팀(ATT) 팀메이트 '더 프라블럼' 크리스 던컨(33, 스코틀랜드)을 2라운드 3분 14초 서브미션 승리로 꺾고 반등에 성공했다.
같은 체육관에서 훈련해온 두 선수의 대결은 경기 전부터 큰 관심을 모았다. 서로의 장단점과 습관을 누구보다 잘 알고 있는 만큼, 기습이나 변수보다는 전략 수행 능력과 경기 당일의 집중력이 승부를 가를 핵심 요소로 지목됐다.
실제 경기 역시 이러한 예상과 크게 다르지 않은 흐름 속에서 진행됐고, 결국 더 정교한 계획과 실행력을 보여준 모이카노 쪽이 승자가 됐다.
경기 초반은 팽팽한 긴장감 속에서 진행됐다. 두 선수 모두 무리한 공격을 자제하며 거리 조절과 타이밍 탐색에 집중했다. 특히 팀 동료 출신이라는 특성상 서로의 패턴을 잘 알고 있었기 때문에, 일반적인 경기에서 자주 등장하는 기습적인 공격이나 과감한 콤비네이션은 쉽게 나오지 않았다.
던컨은 특유의 전진 압박을 통해 흐름을 주도하려 했지만, 모이카노는 반 박자 빠른 스텝과 거리 조절로 이를 무력화했다. 이는 단순한 방어가 아니라 상대의 움직임을 유도하고 카운터 기회를 만들기 위한 전략적 대응이었다.
1라운드는 큰 데미지 없이 종료됐지만, 경기의 흐름은 미묘하게 변화하고 있었다. 던컨이 원하는 난타전 양상이 만들어지지 않았고, 모이카노가 보다 안정적으로 경기를 통제하는 모습이 이어졌다. 겉으로는 균형이 유지되는 듯 보였지만, 실질적인 주도권은 점차 모이카노 쪽으로 이동하고 있었다.
한순간의 균열, 승부를 가른 결정적 장면
균형은 2라운드에서 무너졌다. 모이카노는 상대의 전진 타이밍을 정확히 읽어낸 뒤 카운터를 적중시키며 던컨을 흔들었다. 이 장면은 단순한 유효타 이상의 의미를 지녔다. 경기 내내 쌓아온 데이터와 흐름을 바탕으로 만들어낸 '의도된 장면'에 가까웠기 때문이다.
흔들린 던컨을 상대로 모이카노는 즉시 그라운드로 전환하며 주도권을 완전히 가져왔다. 이후 전개는 빠르고도 정확했다. 그는 무리하게 피니시를 노리기보다 차분하게 포지션을 장악하며 상대를 압박했고, 결국 백 포지션을 확보하는 데 성공했다.
그라운드에서의 차이는 더욱 분명하게 드러났다. 모이카노는 상대의 저항을 효과적으로 봉쇄하며 서서히 빈틈을 만들었고, 결정적인 순간 리어네이키드 초크를 성공시키며 경기를 끝냈다. 기술적 완성도와 상황 판단, 그리고 침착함이 결합된 장면이었다.
반면 던컨은 단 한 번의 균열로 인해 경기 전체를 내주게 됐다. 타격전에서 변수를 만들려던 계획은 실현되지 못했고, 자신이 익숙하지 않은 그라운드 상황에서 고배를 마셔야만 했다. 상위권 경쟁에서 요구되는 집중력과 위기 대응 능력이 얼마나 중요한지를 보여준 대목이었다.