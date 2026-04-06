팀 동료 넘은 냉정한 완성도… 모이카노, 던컨 제압

UFC 제공

큰사진보기 ▲이날 승리로 모이카노는 다시금 정상 경쟁을 할 수 있는 토대를 마련했다. UFC 제공

엇갈린 결과가 남긴 희비



이번 승리는 모이카노에게 있어 큰 가치를 부여할 수 있다. 그는 최근의 부진을 털어내고 다시 한 번 경쟁력을 입증했으며, 특히 경기 운영 능력과 그래플링 완성도 측면에서 여전히 상위권 선수들과 겨룰 수 있는 수준임을 보여줬다.



모이카노는 상황에 따라 경기 양상을 조절하고, 자신의 강점을 극대화하는 능력을 갖춘 '완성형 파이터'의 면모를 드러냈다. 이는 치열한 라이트급 경쟁에서 살아남기 위한 핵심 요소로, 향후 랭킹 경쟁에서도 중요한 변수로 작용할 전망이다.



반면 던컨은 상승세에 제동이 걸리며 중요한 기회를 놓쳤다. 연승 흐름 속에서 맞이한 시험대에서 패배를 기록하며 상위권 진입 문턱에서 한 발 물러서게 됐다. 다만 이번 경기를 통해 상위 레벨에서 요구되는 경기 운영과 기술적 완성도를 직접 체감했다는 점은 향후 성장의 밑거름이 될 수 있다.



전문가들은 이번 경기를 두고 "두 선수의 기본 기량 차이는 크지 않았지만, 결정적인 순간을 만들어내고 이를 마무리하는 능력에서 차이가 났다"고 평가한다. 실제로 경기의 승패는 단 한 번의 흐름 전환에서 갈렸고, 그 기회를 놓치지 않은 모이카노가 승리를 가져갔다.



라이트급은 UFC 내에서도 경쟁이 가장 치열한 체급으로 꼽힌다. 단순한 체력이나 공격성만으로는 살아남기 어려우며, 전략과 기술, 집중력이 모두 요구된다. 이번 경기는 이러한 특성을 다시 한 번 보여준 사례로 평가된다. 결국 승부를 가른 것은 기회를 읽고, 만들고, 끝까지 실행하는 능력이었다. 그리고 그 차이는 결과로 명확하게 드러났다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 이날 승리로 모이카노는 다시금 정상 경쟁을 할 수 있는 토대를 마련했다.이번 승리는 모이카노에게 있어 큰 가치를 부여할 수 있다. 그는 최근의 부진을 털어내고 다시 한 번 경쟁력을 입증했으며, 특히 경기 운영 능력과 그래플링 완성도 측면에서 여전히 상위권 선수들과 겨룰 수 있는 수준임을 보여줬다.모이카노는 상황에 따라 경기 양상을 조절하고, 자신의 강점을 극대화하는 능력을 갖춘 '완성형 파이터'의 면모를 드러냈다. 이는 치열한 라이트급 경쟁에서 살아남기 위한 핵심 요소로, 향후 랭킹 경쟁에서도 중요한 변수로 작용할 전망이다.반면 던컨은 상승세에 제동이 걸리며 중요한 기회를 놓쳤다. 연승 흐름 속에서 맞이한 시험대에서 패배를 기록하며 상위권 진입 문턱에서 한 발 물러서게 됐다. 다만 이번 경기를 통해 상위 레벨에서 요구되는 경기 운영과 기술적 완성도를 직접 체감했다는 점은 향후 성장의 밑거름이 될 수 있다.전문가들은 이번 경기를 두고 "두 선수의 기본 기량 차이는 크지 않았지만, 결정적인 순간을 만들어내고 이를 마무리하는 능력에서 차이가 났다"고 평가한다. 실제로 경기의 승패는 단 한 번의 흐름 전환에서 갈렸고, 그 기회를 놓치지 않은 모이카노가 승리를 가져갔다.라이트급은 UFC 내에서도 경쟁이 가장 치열한 체급으로 꼽힌다. 단순한 체력이나 공격성만으로는 살아남기 어려우며, 전략과 기술, 집중력이 모두 요구된다. 이번 경기는 이러한 특성을 다시 한 번 보여준 사례로 평가된다. 결국 승부를 가른 것은 기회를 읽고, 만들고, 끝까지 실행하는 능력이었다. 그리고 그 차이는 결과로 명확하게 드러났다. 헤나토모이카노 크리스던컨 팀메이트 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 패배 딛고 일어선 잔디로바, 리치 제압… 다시 타이틀 향해

헤나토 모이카노(사진 왼쪽)는 크리스 던컨이 선호하는 난타전을 허용하지 않았다.지난 5일(이하 한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 있었던 'UFC 파이트 나이트: 모이카노 vs. 던컨' 메인이벤트는 UFC에서도 이례적인 '팀 동료 간 맞대결'로 관심을 모았다.결과적으로 '머니' 헤나토 모이카노(37, 브라질)는 4연승을 달리던 아메리칸탑팀(ATT) 팀메이트 '더 프라블럼' 크리스 던컨(33, 스코틀랜드)을 2라운드 3분 14초 서브미션 승리로 꺾고 반등에 성공했다.같은 체육관에서 훈련해온 두 선수의 대결은 경기 전부터 큰 관심을 모았다. 서로의 장단점과 습관을 누구보다 잘 알고 있는 만큼, 기습이나 변수보다는 전략 수행 능력과 경기 당일의 집중력이 승부를 가를 핵심 요소로 지목됐다.실제 경기 역시 이러한 예상과 크게 다르지 않은 흐름 속에서 진행됐고, 결국 더 정교한 계획과 실행력을 보여준 모이카노 쪽이 승자가 됐다.경기 초반은 팽팽한 긴장감 속에서 진행됐다. 두 선수 모두 무리한 공격을 자제하며 거리 조절과 타이밍 탐색에 집중했다. 특히 팀 동료 출신이라는 특성상 서로의 패턴을 잘 알고 있었기 때문에, 일반적인 경기에서 자주 등장하는 기습적인 공격이나 과감한 콤비네이션은 쉽게 나오지 않았다.던컨은 특유의 전진 압박을 통해 흐름을 주도하려 했지만, 모이카노는 반 박자 빠른 스텝과 거리 조절로 이를 무력화했다. 이는 단순한 방어가 아니라 상대의 움직임을 유도하고 카운터 기회를 만들기 위한 전략적 대응이었다.1라운드는 큰 데미지 없이 종료됐지만, 경기의 흐름은 미묘하게 변화하고 있었다. 던컨이 원하는 난타전 양상이 만들어지지 않았고, 모이카노가 보다 안정적으로 경기를 통제하는 모습이 이어졌다. 겉으로는 균형이 유지되는 듯 보였지만, 실질적인 주도권은 점차 모이카노 쪽으로 이동하고 있었다.균형은 2라운드에서 무너졌다. 모이카노는 상대의 전진 타이밍을 정확히 읽어낸 뒤 카운터를 적중시키며 던컨을 흔들었다. 이 장면은 단순한 유효타 이상의 의미를 지녔다. 경기 내내 쌓아온 데이터와 흐름을 바탕으로 만들어낸 '의도된 장면'에 가까웠기 때문이다.흔들린 던컨을 상대로 모이카노는 즉시 그라운드로 전환하며 주도권을 완전히 가져왔다. 이후 전개는 빠르고도 정확했다. 그는 무리하게 피니시를 노리기보다 차분하게 포지션을 장악하며 상대를 압박했고, 결국 백 포지션을 확보하는 데 성공했다.그라운드에서의 차이는 더욱 분명하게 드러났다. 모이카노는 상대의 저항을 효과적으로 봉쇄하며 서서히 빈틈을 만들었고, 결정적인 순간 리어네이키드 초크를 성공시키며 경기를 끝냈다. 기술적 완성도와 상황 판단, 그리고 침착함이 결합된 장면이었다.반면 던컨은 단 한 번의 균열로 인해 경기 전체를 내주게 됐다. 타격전에서 변수를 만들려던 계획은 실현되지 못했고, 자신이 익숙하지 않은 그라운드 상황에서 고배를 마셔야만 했다. 상위권 경쟁에서 요구되는 집중력과 위기 대응 능력이 얼마나 중요한지를 보여준 대목이었다.