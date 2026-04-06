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패배 딛고 일어선 잔디로바, 리치 제압… 다시 타이틀 향해

패배 딛고 일어선 잔디로바, 리치 제압… 다시 타이틀 향해

주짓수의 힘… 8분 이상 컨트롤로 흐름 장악

김종수(oetet)
26.04.06 13:56최종업데이트26.04.06 13:56
비르나 잔디로바는 대부분의 경기 시간을 자신이 원하는 방식으로 컨트롤했다.
비르나 잔디로바는 대부분의 경기 시간을 자신이 원하는 방식으로 컨트롤했다.UFC 제공

미국 네바다주 라스베이거스 UFC 에이펙스에서 있었던 UFC Fight Night 272 '모이카노 vs. 던컨' 대회 코메인이벤트에서 UFC 여성 스트로급(52.2kg) 랭킹 3위 비르나 잔디로바(37, 브라질)가 완벽한 경기 운영으로 반등에 성공했다.

7위 타바사 리치(31·브라질)를 상대로 만장일치 판정승을 거두며 다시 타이틀 경쟁 전면에 복귀했다. 이번 승리는 단순한 1승 이상의 의미를 지닌다. 지난해 10월 챔피언 맥켄지 던(33, 미국/브라질)에게 당했던 타이틀전 패배의 아픔을 씻어낸 '재도약의 신호탄'이었기 때문이다.

경기는 예상대로 잔디로바의 강점이 그대로 드러난 한 판이었다. 그는 시작부터 리치를 압박하며 케이지 쪽으로 몰아넣었고, 기회를 포착할 때마다 테이크다운을 시도했다. 결과는 압도적이었다. 총 6차례 테이크다운을 성공시키며 경기 흐름을 완전히 장악했다.

특히 눈에 띄는 부분은 '시간 지배력'이었다. 잔디로바는 경기 시간 중 절반이 넘는 약 8분을 상위 포지션에서 컨트롤하며 리치의 공격을 봉쇄했다. 단순히 넘어뜨리는 데 그치지 않고, 포지션 유지와 압박을 통해 상대의 체력과 의지를 동시에 깎아내렸다.

리치는 특유의 타격과 활동량으로 반전을 노렸지만, 그라운드 상황에서 좀처럼 탈출구를 찾지 못했다. 스탠딩 상황에서도 잔디로바의 압박과 클린치가 이어지며 리듬을 완전히 잃었다.

결국 심판 전원은 잔디로바의 손을 들어줬다. 스코어(30-27, 29-28, 29-28)가 말해주듯, 경기 내용 자체가 일방적 흐름에 가까웠다. 이는 잔디로바가 여전히 스트로급 정상급 그래플러임을 증명한 결과였다.

잔디로바의 최종 목표중 하나는 맥켄지 던(사진 왼쪽)과의 리벤지 매치다.
잔디로바의 최종 목표중 하나는 맥켄지 던(사진 왼쪽)과의 리벤지 매치다.UFC 제공

패배를 딛고 일어선 복귀… "던과 다시 싸우고 싶다"

이번 승리는 무엇보다 '회복'의 의미가 크다. 잔디로바는 직전 경기에서 던에게 패하며 타이틀 도전 실패의 아쉬움을 남겼다. 당시 패배는 그의 커리어에서 중요한 분기점으로 평가됐다.

하지만 이번 리치전을 통해 여전히 정상권 경쟁자라는 사실을 확실히 입증했다. 경기 후 인터뷰에서도 자신감이 묻어났다. 잔디로바는 챔피언 던을 향해 공개적으로 재대결을 요구하며 강한 의지를 드러냈다.

그는 "다시 싸우고 싶다"는 짧지만 분명한 메시지로 타이틀 재도전 의사를 밝혔다. 단순한 승리가 아닌, '지배적인 승리'를 통해 얻은 발언권이기에 그 무게감은 더욱 컸다.

현재 전적 23승 4패(UFC 9승 4패)를 기록한 잔디로바는 이번 승리로 다시 한 번 컨텐더 자리를 굳혔다. 특히 경기력 자체가 안정적이었다는 점에서 향후 타이틀전 후보로서의 신뢰도 역시 크게 상승했다.

다만 잔디로바의 앞길이 곧장 타이틀전으로 이어질지는 미지수다. 가장 큰 변수는 전 챔피언 장웨일리의 복귀 가능성이다.

장웨일리는 최근 플라이급 타이틀에 도전했다가 발렌티나 셰브첸코에게 패배한 뒤, 다시 스트로급으로 돌아올 가능성이 제기되고 있다. 만약 복귀가 현실화될 경우, 전 챔피언이라는 위상 덕분에 곧바로 타이틀 도전권을 얻을 수 있다는 전망이 지배적이다.

잔디로바 역시 이 상황을 현실적으로 받아들이고 있다. 그는 경기 후 기자회견에서 "장웨일리가 돌아온다면 타이틀에 도전할 자격이 있다"고 인정했다. 그러면서도 "던과 재대결도 원하지만, 은퇴하기 전에 반드시 장웨일리와 싸우고 싶다"고 강조했다.

이는 단순한 타이틀 경쟁을 넘어 자신의 커리어를 완성하기 위한 의지로 해석된다. 스트로급에서 가장 강력한 이름 중 하나인 장웨일리와의 맞대결은 챔피언 여부와 별개로 큰 의미를 지니기 때문이다.

결국 이번 승리로 잔디로바는 다시 선택지의 중심에 섰다. 던과의 재대결, 장웨일리와의 빅매치, 혹은 또 다른 상위 랭커와의 컨텐더 결정전까지 다양한 시나리오가 가능하다.

라스베이거스에서 보여준 압도적인 그래플링 퍼포먼스는 분명한 메시지였다. 잔디로바는 아직 끝나지 않았다. 오히려 지금, 다시 정상으로 향하는 두 번째 여정이 시작되고 있다.

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잔디로바 타이틀전선재도전 맥켄지던 그래플링

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