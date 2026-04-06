패배 딛고 일어선 잔디로바, 리치 제압… 다시 타이틀 향해

UFC 제공

잔디로바의 최종 목표중 하나는 맥켄지 던(사진 왼쪽)과의 리벤지 매치다.이번 승리는 무엇보다 '회복'의 의미가 크다. 잔디로바는 직전 경기에서 던에게 패하며 타이틀 도전 실패의 아쉬움을 남겼다. 당시 패배는 그의 커리어에서 중요한 분기점으로 평가됐다.하지만 이번 리치전을 통해 여전히 정상권 경쟁자라는 사실을 확실히 입증했다. 경기 후 인터뷰에서도 자신감이 묻어났다. 잔디로바는 챔피언 던을 향해 공개적으로 재대결을 요구하며 강한 의지를 드러냈다.그는 "다시 싸우고 싶다"는 짧지만 분명한 메시지로 타이틀 재도전 의사를 밝혔다. 단순한 승리가 아닌, '지배적인 승리'를 통해 얻은 발언권이기에 그 무게감은 더욱 컸다.현재 전적 23승 4패(UFC 9승 4패)를 기록한 잔디로바는 이번 승리로 다시 한 번 컨텐더 자리를 굳혔다. 특히 경기력 자체가 안정적이었다는 점에서 향후 타이틀전 후보로서의 신뢰도 역시 크게 상승했다.다만 잔디로바의 앞길이 곧장 타이틀전으로 이어질지는 미지수다. 가장 큰 변수는 전 챔피언 장웨일리의 복귀 가능성이다.장웨일리는 최근 플라이급 타이틀에 도전했다가 발렌티나 셰브첸코에게 패배한 뒤, 다시 스트로급으로 돌아올 가능성이 제기되고 있다. 만약 복귀가 현실화될 경우, 전 챔피언이라는 위상 덕분에 곧바로 타이틀 도전권을 얻을 수 있다는 전망이 지배적이다.잔디로바 역시 이 상황을 현실적으로 받아들이고 있다. 그는 경기 후 기자회견에서 "장웨일리가 돌아온다면 타이틀에 도전할 자격이 있다"고 인정했다. 그러면서도 "던과 재대결도 원하지만, 은퇴하기 전에 반드시 장웨일리와 싸우고 싶다"고 강조했다.이는 단순한 타이틀 경쟁을 넘어 자신의 커리어를 완성하기 위한 의지로 해석된다. 스트로급에서 가장 강력한 이름 중 하나인 장웨일리와의 맞대결은 챔피언 여부와 별개로 큰 의미를 지니기 때문이다.결국 이번 승리로 잔디로바는 다시 선택지의 중심에 섰다. 던과의 재대결, 장웨일리와의 빅매치, 혹은 또 다른 상위 랭커와의 컨텐더 결정전까지 다양한 시나리오가 가능하다.라스베이거스에서 보여준 압도적인 그래플링 퍼포먼스는 분명한 메시지였다. 잔디로바는 아직 끝나지 않았다. 오히려 지금, 다시 정상으로 향하는 두 번째 여정이 시작되고 있다.