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1년 만에 다시 만난 '숙적', 챔프전 진출팀은?

1년 만에 다시 만난 '숙적', 챔프전 진출팀은?

[여자프로농구] 8일부터 시작되는 KB와 우리은행의 플레이오프 미리보기

양형석(utopia697)
26.04.06 20:42최종업데이트26.04.06 20:42
여자프로농구는 정규리그 우승 팀이 챔피언 결정전으로 직행하는 KBO리그, V리그와 달리 정규리그 1위와 4위, 2위와 3위가 플레이오프에서 격돌하는 '크로스 토너먼트' 방식을 채택하고 있다. WKBL에서도 2013-2014 시즌부터 2018-2019 시즌까지 '계단식 토너먼트'를 도입했었지만 시즌 막판 순위 경쟁의 흥미를 더하고 봄 농구의 의외성을 극대화하기 위해 2019-2020 시즌부터 현재의 방식으로 회귀했다.

봄 농구의 의외성이 커지면서 지난 2020-2021 시즌에는 정규리그 4위 삼성생명 블루밍스가 플레이오프에서 1위 우리은행 우리WON을 2승 1패로 꺾고 챔프전에 진출해 최종 우승까지 차지했다. 하지만 그 후 지난 4번의 시즌에서는 정규리그 1위가 4위에 덜미를 잡혔던 시리즈는 없었다. 다만 지난 시즌 플레이오프에서는 1위 우리은행이 4위 KB스타즈와 5차전까지 가는 접전을 벌이며 이변의 희생양이 될 뻔했다.

이번 시즌에도 지난 시즌에 이어 우리은행과 KB가 오는 8일부터 5전3선승제로 열리는 플레이오프에서 격돌한다. 하지만 지난 시즌 정규리그 1위였던 우리은행이 4위가 됐고 박지수가 돌아온 KB는 4위에서 1위로 올라오면서 두 팀의 위치가 완전히 뒤바뀌고 말았다. 과연 2010년대 후반 이후 WKBL을 양분했던 KB와 우리은행 중 플레이오프에서 승리해 이번 시즌 챔프전 우승에 도전할 팀은 어디일까.

[KB스타즈] 국대 3인방 앞세워 챔프전 간다

박지수는 WKBL에 복귀한 이번 시즌 커리어 5번째 정규리그 MVP에 선정됐다.
박지수는 WKBL에 복귀한 이번 시즌 커리어 5번째 정규리그 MVP에 선정됐다.한국여자농구연맹

2010년대 중반 이후 WKBL의 판도와 KB의 운명은 '국보 센터' 박지수의 등장 이전과 이후로 나뉜다고 해도 전혀 과장이 아니다. 실제로 박지수 입단 전 챔프전 준우승만 4회 기록했던 KB는 박지수 입단 후 두 번의 우승과 4번의 준우승을 차지했다. KB가 정규리그 2위 밑으로 순위가 떨어진 것은 박지수가 부상에 시달렸거나 해외리그에서 활약했던 2022-2023 시즌과 2024-2025 시즌뿐이다.

KB는 지난 시즌 12승 18패로 간신히 봄 농구 막차 티켓을 따내 플레이오프에서 우리은행과 5차전까지 가는 접전을 벌였지만 끝내 챔프전 진출에 실패했다. 정규리그 승률 4할 팀이 7할 팀을 상대로 충분히 선전한 시리즈였지만 튀르키예 리그에 진출한 박지수의 공백을 절감할 수밖에 없었다. 하지만 작년 4월 박지수가 1년 만에 국내 복귀를 선언하면서 KB는 단숨에 이번 시즌 우승후보 0순위로 떠올랐다.

결과적으로 KB는 이번 시즌 통산 6번째 정규리그 우승을 차지했지만 우승으로 가는 과정은 마냥 순탄하진 않았다. 시즌 초반 박지수가 신우신염(신장에 염증이 생기는 상태)으로 6경기에 결장하면서 초반 순위 경쟁에서 고전하는 사이 만년 하위팀 하나은행이 약진한 것이다. 하지만 부상에서 복귀한 박지수는 후반기 본격적으로 골밑을 지배했고 KB는 하나은행에 1경기 앞선 정규리그 1위를 차지했다.

KB의 최대 장점은 역시 '골밑의 지배자' 박지수를 비롯해 통산 9번째 3점슛 여왕에 등극한 '스테판 이슬' 강이슬, 두 시즌 연속 어시스트 1위(6.67개)에 오른 허예은으로 이어지는 '국가대표 3인방'을 보유하고 있다는 점이다. 여기에 아시아쿼터 사카이 사라와 궂은일에 능한 나윤정, 2년 차 포워드 송윤하, 좋은 수비와 뛰어난 외곽슛을 겸비한 이채은으로 이어지는 멤버 구성은 단연 6개 구단 최강이다.

KB가 가지고 있는 불안 요소는 역시 우리은행과의 좋지 않은 상성이다. KB는 박지수 입단 후 우리은행과 봄 농구에서 네 차례 맞붙었지만 2021-2022 시즌 챔프전에서만 승리했을 뿐 우리은행에 세 번이나 고배를 마셨다. 물론 박지수가 없었지만 KB는 지난 시즌 플레이오프 맞대결에서도 우리은행에 2승 3패로 패한 바 있다. 아무리 전력에서 앞선다 해도 상대가 우리은행인 이상 KB에 방심이란 있을 수 없다.

[우리은행 우리WON] '4위의 기적' 다시 나올까

우리은행의 극적인 봄 농구 진출을 이끈 김단비는 플레이오프에서도 많은 부담을 떠안을 수밖에 없다.
우리은행의 극적인 봄 농구 진출을 이끈 김단비는 플레이오프에서도 많은 부담을 떠안을 수밖에 없다.한국여자농구연맹

우리은행은 2012년 위성우 감독이 부임한 이후 13번의 시즌에서 9번의 우승과 두 번의 준우승을 기록했고 정규리그에서 한 번도 2위 밑으로 떨어진 적이 없다. 위성우 감독 체제에서 첫 우승을 차지했던 2012-2013 시즌(승률 .686) 이후에는 12시즌 연속 정규리그에서 7할 이상의 승률을 기록하는 기염을 토하기도 했다. 이는 주전 4명이 동시에 이탈하며 전력이 크게 약해졌던 지난 시즌에도 마찬가지였다.

하지만 우리은행은 이번 시즌 자신들이 가지고 있던 위대한 기록들이 한꺼번에 깨지고 말았다. 한엄지와 이민지, 이명관, 이다연, 세키 나나미 등 주력 선수들이 대거 부상으로 이탈한 것이 치명적이었다. 에이스 김단비가 두 시즌 연속 득점(18.33점)과 리바운드(11.13개) 1위에 오르며 분전했지만 지난 시즌 .700이었던 승률이 .433으로 뚝 떨어지면서 WKBL을 대표하는 강팀의 위용을 크게 잃고 말았다.

하지만 우리은행은 불리한 여건 속에서도 14시즌 연속 봄 농구 진출이라는 대기록을 이어가게 됐다. 시즌 막판 6연패를 당하며 봄 농구 진출이 불투명했던 우리은행은 지난 3일 삼성생명과의 정규리그 마지막 경기에서 61-50으로 승리하며 BNK 썸과 시즌 전적(13승 17패)과 상대 전적(3승 3패)에서 동률을 이뤘다. 하지만 상대 골득실에서 우리은행이 4점 앞서면서 극적으로 플레이오프 막차 티켓을 따냈다.

우리은행은 정규리그에서 KB에 8경기나 뒤졌고 상대 전적에서도 2승 4패로 밀렸다. 하지만 우리은행은 정규리그 6번의 맞대결에서 KB를 상대로 한 번도 두 자릿수 점수 차이로 패한 적이 없다. 지난 2월 6일 5라운드 맞대결에서만 7점 차로 패했을 뿐 나머지 5경기에서는 모두 5점 이내의 접전을 벌였다. 부상 선수들이 많은 것은 분명 큰 악재지만 오히려 부담이 많은 쪽은 우리은행이 아닌 KB다.

대부분의 농구팬들은 KB와 우리은행의 플레이오프에서 KB의 무난한 승리를 전망하고 있고 실제로 KB의 챔프전 진출 확률이 더 높은 것은 분명한 사실이다. 하지만 우리은행과 KB가 봄 농구에서 격돌했을 때 한 쪽이 일방적으로 시리즈를 주도한 적은 그리 많지 않았다. 이번 플레이오프에서도 위성우 감독이 KB의 빈틈을 파고 든다면 우리은행에도 충분히 승리의 기회가 찾아올 수 있다는 뜻이다.

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