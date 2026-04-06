1년 만에 다시 만난 '숙적', 챔프전 진출팀은?

여자프로농구는 정규리그 우승 팀이 챔피언 결정전으로 직행하는 KBO리그, V리그와 달리 정규리그 1위와 4위, 2위와 3위가 플레이오프에서 격돌하는 '크로스 토너먼트' 방식을 채택하고 있다. WKBL에서도 2013-2014 시즌부터 2018-2019 시즌까지 '계단식 토너먼트'를 도입했었지만 시즌 막판 순위 경쟁의 흥미를 더하고 봄 농구의 의외성을 극대화하기 위해 2019-2020 시즌부터 현재의 방식으로 회귀했다.
봄 농구의 의외성이 커지면서 지난 2020-2021 시즌에는 정규리그 4위 삼성생명 블루밍스가 플레이오프에서 1위 우리은행 우리WON을 2승 1패로 꺾고 챔프전에 진출해 최종 우승까지 차지했다. 하지만 그 후 지난 4번의 시즌에서는 정규리그 1위가 4위에 덜미를 잡혔던 시리즈는 없었다. 다만 지난 시즌 플레이오프에서는 1위 우리은행이 4위 KB스타즈와 5차전까지 가는 접전을 벌이며 이변의 희생양이 될 뻔했다.
이번 시즌에도 지난 시즌에 이어 우리은행과 KB가 오는 8일부터 5전3선승제로 열리는 플레이오프에서 격돌한다. 하지만 지난 시즌 정규리그 1위였던 우리은행이 4위가 됐고 박지수가 돌아온 KB는 4위에서 1위로 올라오면서 두 팀의 위치가 완전히 뒤바뀌고 말았다. 과연 2010년대 후반 이후 WKBL을 양분했던 KB와 우리은행 중 플레이오프에서 승리해 이번 시즌 챔프전 우승에 도전할 팀은 어디일까.
[KB스타즈] 국대 3인방 앞세워 챔프전 간다