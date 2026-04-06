1년 만에 다시 만난 '숙적', 챔프전 진출팀은?

한국여자농구연맹

우리은행의 극적인 봄 농구 진출을 이끈 김단비는 플레이오프에서도 많은 부담을 떠안을 수밖에 없다.우리은행은 2012년 위성우 감독이 부임한 이후 13번의 시즌에서 9번의 우승과 두 번의 준우승을 기록했고 정규리그에서 한 번도 2위 밑으로 떨어진 적이 없다. 위성우 감독 체제에서 첫 우승을 차지했던 2012-2013 시즌(승률 .686) 이후에는 12시즌 연속 정규리그에서 7할 이상의 승률을 기록하는 기염을 토하기도 했다. 이는 주전 4명이 동시에 이탈하며 전력이 크게 약해졌던 지난 시즌에도 마찬가지였다.하지만 우리은행은 이번 시즌 자신들이 가지고 있던 위대한 기록들이 한꺼번에 깨지고 말았다. 한엄지와 이민지, 이명관, 이다연, 세키 나나미 등 주력 선수들이 대거 부상으로 이탈한 것이 치명적이었다. 에이스 김단비가 두 시즌 연속 득점(18.33점)과 리바운드(11.13개) 1위에 오르며 분전했지만 지난 시즌 .700이었던 승률이 .433으로 뚝 떨어지면서 WKBL을 대표하는 강팀의 위용을 크게 잃고 말았다.하지만 우리은행은 불리한 여건 속에서도 14시즌 연속 봄 농구 진출이라는 대기록을 이어가게 됐다. 시즌 막판 6연패를 당하며 봄 농구 진출이 불투명했던 우리은행은 지난 3일 삼성생명과의 정규리그 마지막 경기에서 61-50으로 승리하며 BNK 썸과 시즌 전적(13승 17패)과 상대 전적(3승 3패)에서 동률을 이뤘다. 하지만 상대 골득실에서 우리은행이 4점 앞서면서 극적으로 플레이오프 막차 티켓을 따냈다.우리은행은 정규리그에서 KB에 8경기나 뒤졌고 상대 전적에서도 2승 4패로 밀렸다. 하지만 우리은행은 정규리그 6번의 맞대결에서 KB를 상대로 한 번도 두 자릿수 점수 차이로 패한 적이 없다. 지난 2월 6일 5라운드 맞대결에서만 7점 차로 패했을 뿐 나머지 5경기에서는 모두 5점 이내의 접전을 벌였다. 부상 선수들이 많은 것은 분명 큰 악재지만 오히려 부담이 많은 쪽은 우리은행이 아닌 KB다.대부분의 농구팬들은 KB와 우리은행의 플레이오프에서 KB의 무난한 승리를 전망하고 있고 실제로 KB의 챔프전 진출 확률이 더 높은 것은 분명한 사실이다. 하지만 우리은행과 KB가 봄 농구에서 격돌했을 때 한 쪽이 일방적으로 시리즈를 주도한 적은 그리 많지 않았다. 이번 플레이오프에서도 위성우 감독이 KB의 빈틈을 파고 든다면 우리은행에도 충분히 승리의 기회가 찾아올 수 있다는 뜻이다.