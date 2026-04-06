5할타자 박성한-철벽 불펜이 합작한 SSG의 깜짝 선두

연합뉴스

5일 부산 사직야구장에서 열린 프로야구 SSG 랜더스와 롯데 자이언츠의 경기. 4대3으로 승리한 SSG 선수들이 승리의 기쁨을 나누고 있다.프로야구 SSG 랜더스가 2026시즌 초반 탄탄한 투타전력을 과시하며 리그 선두로 부상했다.SSG는 지난 주말 롯데 자이언츠와 방문 3연전을 모두 쓸어 담은 것을 포함해 4연승을 질주하며 7승 1패(승률 .875)로 1위에 올랐다. 나란히 6승 2패를 기록중인 NC 다이노스와 kt 위즈가 그 뒤를 쫓고 있다.대부분의 전문가들은 2026시즌을 앞두고 디펜딩챔피언 LG 트윈스의 '절대 1강' 구도에 삼성 라이온즈-한화 이글스 정도를 대항마로 전망했다. SSG는 올해도 5강권에 도전할만한 정도의 전력으로 꼽혔지만 kt-두산 등과 험난한 중위권 경쟁을 펼칠 것으로 전망됐다. SSG를 우승후보로 예상한 이들은 거의 없었다. 시즌 개막을 앞두고 좌완 에이스 김광현을 어깨 부상으로 잃은 공백도 커보였다. 지난 3월 열린 시범경기에서 SSG는 5승 7패로 8위에 그치며 우려를 자아냈다.하지만 막상 페넌트레이스에 접어들면서 분위기가 180도 바뀌었다. SSG는 kt와의 개막시리즈 2연전에 이어 키움 히어로즈와의 시즌 1차전을 잡으며 개막 3연승을 내달렸다. 지난 1일 키움과 2차전에서 시즌 첫 패를 당하며 주춤했지만 3차전을 다시 잡으며 위닝시리즈를 달성했다.시범경기 1위팀 롯데와의 사직 3연전은 1차전을 제외하고는 모두 접전이었다. 롯데의 올시즌 홈 경기 개막전이기도 했던 3일 1차전에서 SSG는 18안타-17득점을 몰아친 타선의 화력에 힘입어 17 대 2로 여유있게 대승을 거뒀다.4~5일 경기는 이틀 연속 1점 차 박빙의 승부였다. 2차전에서 1회초 4득점을 몰아치며 전날의 타격감을 이어가는 듯했으나, 선발 김건우 1.1이닝 4실점으로 흔들리면서 롯데에게 역전을 허용했다. 4-6으로 끌려가던 SSG는 4회초 중심 타선의 집중타가 터지면서 다시 동점을 만들었다.후반부는 불펜 투수전으로 전개된 가운데 문승원-김민-노경은-이로운-조병현으로 이어진 필승조가 총출동해 6이닝 무실점을 합작했다. 7회초 2사 3루에는 에레디아의 재역전 결승 적시타로 되찾은 1점차 리드를 끝까지 잘 지켜냈다.3차전도 비슷한 양상으로 진행됐다. 3회말 윤동희에게 투런 홈런을 허용하면서 먼저 선취점을 내줬다. 하지만 4회 박성한의 투수 강습 내야안타로 추격에 나섰고, 5회에는 한유섬과 조형우의 적시타가 연달아 나오면서 3-3 동점을 만들었다. SSG는 선발 앤서니 베니지아노가 5이닝 8피안타 2사사구 4탈삼진 3실점을 기록하고 내려간 후 전영준, 이로운, 김민, 조병현이 1이닝씩 이어던지며 4이닝을 무실점으로 틀어막았다.9회초에 승부는 예상치못한 장면에서 갈렸다. 1사 후 최정이 롯데의 피치클락 위반으로 볼넷을 골라냈다. 이어 김재환 타석에서는 폭투 2개로 주자가 3루까지 진루했고, 김재환의 볼넷 이후 고명준의 적시타가 터지면서 4-3 역전에 성공했다.SSG는 지난해 3위라는 호성적에도 불구하고 한 번도 3연전 스윕승을 거두지 못했다. 그런데 지난 2024년 7월 26~28일 인천 두산 베어스전 이후 무려 616일만에 3연전을 싹쓸이한 것이다.SSG는 개막 8경기 동안 경기당 득점(8.5점, 총 68점) 1위, 팀타율(.310)과 홈런(10개) 2위, 평균자책점(4.38) 3위를 기록하며 투타밸런스에서 가장 균형감 있는 전력을 과시했다.나란히 리그 전체 타율 1,2위를 달리고 있는 박성한이 타율 5할3푼3리(30타수 16안타), 고명준이 4할 6푼9리 (32타수 15안타)로 경이로운 타격감을 과시하고 있다. 지난해 11월 평가전에서 사구로 당한 부상 때문에 WBC(월드베이스볼클래식) 국가대표 출전이 아쉽게 불발됐던 리드오프 박성한은, 올시즌 리그에서 한풀이를 하듯 타율, 최다안타, 타점 출루율 등 무려 4개 부문에서 모두 1위에 오르며 맹활약을 펼치고 있다. 외국인 타자 기예르모 에레디아는 3개의 홈런포와 11개의 타점으로 홈런에서는 고명준, 타점에서는 박성한과 각각 공동 선두에 오르며 집안싸움을 벌이고 있다.베테랑 최정도 타율 .400(25타수 10안타) 1홈런 5타점으로 분전하며 리그에서 가장 많은 11개의 사사구를 얻어내며 찬스메이커로 활약중이다. 다만 이적생이 김재환이 8경기에서 타율 9푼 4리(32타수 3안타) 1홈런 5타점에 그치며 타격감을 찾지 못하고 있는 것이 옥에 티다.박빙의 승부를 지켜낸 불펜진의 호투도 빼놓을 수 없다. SSG는 지난해도 불펜 평균자책점 3.34로 리그 1위를 기록한 바 있다. 올해는 필승조 노경은과 조병현이 WBC 국가대표 차출로 인한 후유증이 우려되었지만 적절한 관리와 이닝분업화로 부담을 최소화하며 리그에서 가장 두터운 필승조를 유지하고 있다.현재 SSG가 거둔 7승중 3승이 1점차 승부였다. 지난 롯데와의 4.5차전에서는 4회 전영준이 2실점을 내준 것을 끝으로, 이후 9명의 불펜투수들이 '10이닝 연속 무실점'으로 롯데 타선을 꽁꽁 틀어막으며 재역전승의 발판을 마련할 수 있었다.이숭용 SSG 감독은 경기 후 "팽팽한 동점 상황에서 마운드를 굳건히 지켜낸 불펜진의 호투, 끝까지 집중력을 잃지 않고 결국 필요한 점수를 뽑아낸 타자들의 끈질긴 승부가 돋보였다"며 팀 전체에 공을 돌렸다.SSG는 이번주 6연전에서는 우승후보들을 연이어 만난다. 주중 홈에서 지난해 준우승팀 한화를, 주말 원정에서는 디펜딩챔피언 LG를 만나 각각 3연전을 치른다. 한화는 강력한 핵타선에 비하여 평균자책점 꼴찌(7.04)에 그치고 있는 투수진에 고민이 크다. LG는 손주영, 치리노스 등 주전들의 부상으로 아직 완전체 전력을 가동하지 못하며 시행착오를 겪고 있다.SSG는 지난해 한화와 8승 8패 동률이었던 반면 LG에게는 6승 10패로 가장 열세를 보였다. 강팀들을 만나는 이번주는 SSG가 선두 질주가 계속될 수 있을지 가늠하는 분수령이 될 전망이다.