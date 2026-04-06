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미리보는 2026 북중미 월드컵 '손흥민의 라스트 댄스' 한국 축구, 역대급 스쿼드 앞세워 8강 도전

'손흥민의 라스트 댄스' 한국 축구, 역대급 스쿼드 앞세워 8강 도전

[미리보는 2026 북중미 월드컵 3] A조 대한민국

박시인(totti0502)
26.04.06 10:13최종업데이트26.04.06 10:13
대한민국 대표팀 지난해 10월 브라질과의 A매치를 앞두고 기념촬영 중인 선수들
대한민국 대표팀지난해 10월 브라질과의 A매치를 앞두고 기념촬영 중인 선수들대한축구협회

한국은 아시아 국가 중 월드컵 최고 성적(4강)과 최다 본선 진출 횟수(12회) 기록을 모두 보유하고 있다. 1986년부터 이어진 11회 연속 월드컵 진출은 브라질, 독일, 이탈리아, 아르헨티나, 스페인, 한국만이 보유하고 있는 대기록이다.

2002년 이후 월드컵에서 조별리그를 통과해 16강에 진출한 것은 두 차례다. 2010 남아공 월드컵, 그리고 직전 대회인 2022 카타르 월드컵이다. 특히 파울루 벤투 체제로 치른 지난 카타르 월드컵에서는 후방 빌드업을 기반으로 높은 점유율과 능동적인 전술 컨셉을 앞세워 내용과 결과를 모두 잡는 데 성공했다.

이번 2026 북중미 월드컵에서는 홍명보 감독 체제로 원정 대회 역대 최고 성적인 8강 이상을 바라보고 있다.
■ 팀 프로필
피파랭킹 : 22위
월드컵 본선 진출 횟수 : 12회
월드컵 최고 성적 : 4강 (2002)
북중미 월드컵 지역예선 성적 : 6승 4무 (아시아 3차예선 B조 1위)

[FOCUS 1] 역대 최고의 황금세대 등장... 계속되는 감독 선임 실패

2022 카타르 월드컵 이후 유럽파 코리안리거의 숫자가 기하급수적으로 늘었다. 손흥민(LAFC)는 지난해 미국 MLS로 이적했지만 최근까지도 토트넘에서 활약했고, 팀의 주장으로 유로파리그 우승컵을 들어올렸다. 김민재(바이에른 뮌헨), 이강인(PSG)는 빅클럽으로 이적하며 월드클래스로 각광을 받았다.

이밖에 황희찬(울버햄튼), 배준호(스토크), 엄지성(스완지), 백승호(버밍엄), 이재성(마인츠), 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐), 황인범(페예노르트), 오현규(베식타시), 조규성, 이한범(이상 미트윌란), 권혁규(낭트), 양현준(셀틱), 설영우(즈베즈다), 이태석(오스트리아 빈) 등이 유럽 무대를 누비고 있으며, K리그를 벗어나 일본, 중국, 중동 등 아시아에서도 다수가 활약 중이다. 역사상 최고의 스쿼드를 갖췄다는 평가를 받는 이유다.

그러나 지난 몇 년 동안 한국 축구의 경기력은 날이갈수록 퇴보했다. 시작점은 어긋난 감독 선임이었다. 카타르 월드컵 성공 이후 마이클 뮐러 신임 국가대표전력강화위원장은 새로운 감독 선임 작업에 나섰다. 역대 한국 대표팀의 최장수 감독이자 유일하게 4년 임기를 채운 벤투의 축구 철학을 이어가기 위한 후임 지도자를 데려오겠다고 선언했다. 하지만 과거 근무태만 논란과 전술 부재의 비판을 받으며 오랫동안 감독직을 떠나 있었던 위르겐 클린스만 감독을 선임하는 악수를 범했다.

클린스만 감독은 전혀 바뀌지 않았다. K리그 현장을 찾는 대신 유럽파 점검을 이유로 해외에서 더 많은 시간을 할애했고, 재택근무 방식을 선호했다. 아시안컵 실패는 예견된 참사였다. 한국은 4강에서 요르단에게 0-2로 패하며 64년 만의 아시안컵 우승 기회를 스스로 날려버렸다. 벤투가 남긴 유산은 완전히 사라졌다. 넓은 공수 간격, 세부 전술 부재를 노출했으며, 개인 능력에 의존하는 자유 방임 축구에 머물렀다.

대한축구협회는 클린스만 감독을 경질한 이후 무려 5개월 동안 임시 감독 체제로 대표팀을 운영했다. 명망있는 외국인 감독들이 후보군에 오르내렸다. 제시 마시, 거스 포옛, 다비드 바그너 등이 거론됐지만 최종 선택은 뜻밖에도 홍명보 감독이었다.

홍 감독은 지난 2014 브라질 월드컵에서 대표팀을 이끈 바 있다. 당시 조별리그에서 1무 2패의 부진한 성적으로 16강 진출에 실패했다. 인맥, 의리 축구로 거센 비난을 받은 홍명보 감독은 땅 매입 논란에도 휩싸이며 결국 사임했다.

K리그 울산을 지휘하던 홍명보 감독은 대표팀 차기 사령탑 후보로 거론될 때마다 거절 의사를 내비쳤지만 결국 대한축구협회의 제의를 수락했다. 2014년 이후 10년 만에 한국 대표팀 사령탑으로 부임한 것이다. 절차와 프로세스가 생략된 감독 선임을 두고 축구팬들의 비난이 거셌다.

홍명보 감독 지난해 11월 볼리비아전에서 축구 대표팀 홍명보 감독의 모습.
홍명보 감독지난해 11월 볼리비아전에서 축구 대표팀 홍명보 감독의 모습.대한축구협회

[FOCUS 2] 환영받지 못하는 홍명보호

홍명보 감독은 첫 취임 기자회견에서 2026 북중미 월드컵 목표와 관련해 "한국 대표팀이 원정 대회에서 가장 좋은 성적이 16강 진출이었기에 그보다 더 나은 성적을 위해 많이 노력하겠다"고 선언했다. 16강보다 나은 성적이라면 8강 진출을 의미하는 발언이었다.

그러나 홍명보호는 축구팬들에게 환영받지 못한 채 출범하며 삐걱거렸다. 2024년 9월 홍명보 감독의 데뷔전이었던 2026 북중미 월드컵 아시아 3차 예선 팔레스타인과의 홈 경기에서 0-0으로 비겼다. 피파랭킹 96위 팔레스타인전 무승부로 비난은 더욱 가속화됐다. 앞선 선임 과정서 잡음이 컸던 탓에 홍명보 감독을 향한 홈팬들의 거센 야유가 쏟아졌다.

이후 조금씩 안정세를 찾은 한국은 결국 무난하게 아시아 3차 예선을 통과했다. 10경기에서 6승 4무를 기록, 조1위로 본선 진출에 성공했다. 비록 패하지 않았지만 대표팀을 향한 평가는 부정적이었다. 오만, 이라크, 팔레스타인, 요르단, 쿠웨이트 등 쉬운 팀들과의 대진이었을 뿐만 아니라 팔레스타인과의 2무승부를 포함, 총 4번의 무승부를 기록한 것은 결코 지지받을 수 없는 성적표였다.

월드컵 아시아 3차 예선 이후 치러진 8번의 평가전에서 4승 1무 3패 성적에 그치면서 여론을 반전시킬 힘을 잃었다. 지난해 10월 서울월드컵경기장에서 열린 파라과이와의 평가전(2-0 승)에서는 겨우 22,206명의 관중이 경기장을 채웠다. 이날 손흥민의 A매치 출전 최다 신기록 기념 행사가 열렸음에도 홍명보 감독을 향한 팬들의 시선은 냉담했다. 2025년의 마지막 A매치였던 가나전에서도 33,256명에 그쳤다.

[FOCUS 3] 스리백 변화 승부수

홍명보 감독은 지난 2026 북중미 월드컵 아시아 3차예선 전경기에서 포백을 가동한 바 있다. 10경기 7실점으로 경기당 평균 0점대 실점률을 기록했지만 상대팀들의 현저하게 낮은 전력을 감안할 때 큰 의미를 부여할 수 없었다.

예선을 마감한 홍명보 감독은 본격적인 월드컵 준비 체제로 전환했다. 스리백 변화라는 카드를 꺼내들었다. 3명의 센터백이 가운데에 포진하고, 수비 상황에서 좌우 윙백이 아래로 내려오며 5명을 만드는 전형이다.

한국 대표팀의 주앙 아로수 수석코치는 지난달 포르투갈 언론 '볼라 나 헤지'와의 인터뷰에서 "우리는 전술적 유연성을 갖추기 위해 수비시 5백을 준비했다. 현대 축구에서는 상대가 공격시 5~6명을 전방에 배치하는 경우가 많기 때문에 포백만으로는 대응이 어렵다고 판단했다"고 밝혔다.

강팀을 상대해야 하는 월드컵 본선에서는 수비 숫자를 늘리며 후방 안정화를 꾀하고, 빠른 카운터 어택으로 승부수를 던지려는 방향성을 잡은 것이다.

지난해 7월 열린 비유럽파가 출전한 동아시안컵 3경기에서 모두 스리백을 내세운데 이어 유럽파가 본격적으로 합류한 9월 A매치에서도 연속성을 이어나갔다. 미국 원정을 떠난 한국은 미국-멕시코와의 2연전에서 1승 1무의 좋은 성적 거뒀다.

김민재를 축으로 하는 스리백 시스템은 9월 A매치에서 기대 이상의 완성도를 선보였다. 강도 높은 전방 압박을 가하며 상대 진영에서 공을 탈취해 빠르게 공격으로 전환했고, 수비시에는 5-4-1 대형을 유지하며 좁은 간격을 형성했다. 멕시코전에서는 2골을 내주긴 했지만 전체적으로 수비 조직력은 나쁘지 않았다.

그런데 10월 A매치에서 홈으로 불러들인 브라질전에서는 믿었던 스리백 전술이 심각한 약점을 드러냈다. 브라질의 화려한 개인 전술과 패스 플레이에 속수무책이었다. 로우 블록 수비를 구축하고도 0-5 대패를 당한 것이다. 파라과이전에서는 박진섭(저장FC)를 스리백의 가운데 포진시키고, 김민재를 왼쪽 스토퍼로 배치하는 변화를 꾀하며 무실점 승리라는 결과를 남겼다.

11월 볼리비아전에서는 오랜만에 포백으로 돌아오며, 2-0으로 승리했다. 박진섭 중심의 스리백으로 다시 회귀한 가나전에서도 1-0 승리를 거두며, 2025년 A매치 일정을 마감했다.

파라과이전부터 A매치 3연속 무실점 승리로 결과를 챙겼지만 경기 내용에서는 우하향 곡선을 그렸다. 무엇보다 파라과이-볼리비아-가나가 최상의 스쿼드와 전력을 가동하지 않았다는 점에서 한국의 전력을 가늠하기 어려웠다.

이강인 한국 축구 최고의 황금세대 중 한 명인 이강인의 코트디부아르전 경기 장면
이강인한국 축구 최고의 황금세대 중 한 명인 이강인의 코트디부아르전 경기 장면대한축구협회

[FOCUS 4] 구멍난 수비... 방향성 잃은 홍명보호의 불안한 미래

홍명보 감독은 지난 2024년 취임 기자회견에서 "우리가 게임을 주도하면서 공을 컨트롤하는 게 중요하다. 계획에 맞춰 경기 흐름을 유도하겠다. 큰 대회에 어려운 상대를 만날 수 있지만 볼을 소유해야 한다"면서 "볼 소유는 상대를 무너뜨리는 목적이다. 수비할 때 상대의 결정적인 기회를 허용하지 않기 위해서도 대비할 것이다. 수비 시간을 최소화하면서 먼 곳에서부터 공을 탈취할 것이다. 공격과 수비시 각 지역에서 효율적인 공간배분을 하고, 상황에 맞춰 유연하게 대처하겠다"고 밝힌 바 있다.

하지만 지금까지 보여준 홍명보 감독의 전술적 방향성은 이러한 견해와 전혀 상반되게 흘러가고 있다. 심지어 월드컵 최종 소집 전 치러진 마지막 3월 A매치 2연전에서는 코트디부아르에 0-4 대패, 오스트리아에 0-1로 패하며 실망감을 남겼다. 믿었던 스리백 전술의 완성도는 현저하게 낮았고, 공격에서도 0골에 머물렀다.

경기 도중 유연한 전술 대처 능력에서도 의문부호를 남겼다. 코트디부아르는 하이드레이션 브레이크 이후 한국의 좌우 윙백들의 전진해서 압박하려는 것을 역이용해 측면 뒷공간을 노리며 경기 흐름을 반전시켰다. 이에 반해 홍명보 감독은 같은 포메이션에서 선수만 갈아끼우는 방식만을 고집했다.

오스트리아전에서는 앞선 경기의 대패에 의식이라도 한 듯 나머지 좌우 윙백들의 위치를 완전히 아래로 내리며 소극적으로 경기에 임했다. 상대의 전방 압박을 탈피하고자 전방으로 길게 보내는 롱패스를 반복했고, 제공권이 약한 공격진이 공을 확보하지 못하며 소유권을 넘겨주기 일쑤였다.

후반 초반에는 수비 조직이 무너졌다. 상대의 침투와 움직임을 제어하지 못하며 실점했다. 후반 중반 이후 수비로 내려앉은 오스트리아를 맞아 투박하고 답답한 공격 전개로 일관하며 무득점에 그쳤다.

비단 이번 3월 2연전 만의 문제가 아니다. 앞선 평가전들부터 세밀하지 못한 빌드업 체계, 공격 세부 전술 부족, 수비 불안 등 문제점을 더욱 부각시킨게 홍명보호의 현 주소다.

[FOCUS 5] 험난한 도전이 될 북중미 월드컵

3월 A매치 기간을 통해 한국의 월드컵 본선 첫 상대가 체코로 정해졌다. 이로써 한국은 이번 대회에서 체코, 멕시코, 남아공을 차례로 상대한다.

조편성은 역대 월드컵과 비교해 가장 좋다는 평가가 지배적이다. 1포트에서 우승후보급 강호를 모두 피했으며, 3포트에서는 피파랭킹이 가장 낮은 남아공을 만났다. 체코의 전력은 유럽 중위권 수준으로 평가받는다. 전체적으로 3팀 모두 해볼 만한 상대임에는 틀림없다.

그럼에도 홈 어드벤티지, 고지대에 익숙한 개최국 멕시코는 부담스럽다. 유럽의 체코는 강호 덴마크를 제치고 20년 만에 월드컵 본선에 진출하며 동기부여가 높고, 피지컬이 매우 뛰어나다는 점에서 방심은 금물이다.

시간이 많지 않다. A조에 편성된 한국은 월드컵이 개막하는 첫째날부터 경기 일정이 잡혀있다. 무엇보다 한국은 이번 조별리그 3경기 중 1, 2차전을 해발 1,571m 고지대에 있는 과달라하라에서 치른다. 고지대에 익숙하지 않은 한국으로선 부담스러운 일정임에 틀림없다. 이에 베이스 캠프는 멕시코 과달라하라로 확정지은 상황이다.

월드컵 개막 3주 전부터 선수들을 소집할 수 있는 한국은 고지대 현지 적응을 위해 국내 출정식을 생략하고, 사전 캠프지가 있는 미국으로 건너갈 계획이다. 미국에서 고지대 적응에 일찍 돌입하고, 1~2차례의 평가전을 준비 중이다. 그리고 대회 1주일을 남긴 시점에 멕시코 과달라하라로 입성한다는 계획이다.

8강으로 가는 길은 매우 험난할 것으로 보인다. 이번 대회부터 참가국 수가 32개에서 48개국으로 늘었다. 조별리그를 통과하더라도 32강 토너먼트부터 시작해야 한다. 강팀들이 득실거리는 토너먼트에서 2경기를 이겨야만 8강에 오르는 것은 어려운 도전이다.

A조 1위로 통과하면 32강에서 조금이나마 수월한 팀과 상대할 수 있다. C, E, F, H, I조 3위 중 한 팀과 격돌한다. A조 2위는 B조 2위(스위스, 캐나다, 카타르, 보스니아 헤르체고비나 중 1팀)과 만난다. A조 3위 와일드카드로 올라갈 경우 E조 1위(독일, 퀴라소, 코트디부아르, 에콰도르) 혹은 G조 1위(벨기에, 이집트, 이란, 뉴질랜드 중 1팀)과 16강 티켓을 놓고 다툰다.

손흥민 이번 2026 북중미 월드컵은 손흥민의 라스트 댄스가 될 것으로 보인다.
손흥민이번 2026 북중미 월드컵은 손흥민의 라스트 댄스가 될 것으로 보인다.대한축구협회

▶ 감독 & 키 플레이어
-홍명보 <생년월일 : 1969.2.12 / 국적 : 대한민국>
2002 한일 월드컵에서 4강 신화의 주장으로 활약했던 스타 출신의 수비수였다. 이후 지도자의 길을 걸은 홍명보 감독은 2009 FIFA U-20 월드컵 8강, 2012 런던 올림픽 동메달 신화를 이끌며 1년 뒤 2014 브라질 월드컵을 지휘할 A대표팀 사령탑으로 부임했다. 그러나 조별리그에서 탈락하며 비판을 받았고, 쓸쓸하게 감독직에서 내려왔다.

이후 대한축구협회 전무이사, 울산 HD 감독 등을 거치며 K리그 우승 2회를 차지하는 등 지도력을 입증했고, 2024년 7월 다시 한국 A대표팀 감독으로 선임됐다. 그러나 감독 선임 과정에서 불거진 공정성 논란 등으로 그를 향한 팬들의 시선은 곱지 않다. 한국 대표팀 역사상 감독으로 두 번째 월드컵에 나서는 것은 홍명보가 처음이다.

-손흥민 <생년월일 : 1992.7.8 / 184cm / 소속팀 : LAFC(미국)>
아시아 역대 최고의 선수. 2021-22시즌 아시아 선수 최초로 잉글랜드 프리미어리그 득점왕에 오르며 새 역사를 써냈다. 빠른 주력, 드리블, 골 결정력, 어느 위치에서든 양발 슈팅을 자유자자로 구사할 수 있는 능력은 아시아를 넘어 월드클래스 수준의 반열에 올라섰다.

2014, 2018년 월드컵에서 조별리그 탈락으로 눈물을 흘린 손흥민은 대회 직전 안와골절 부상으로 2022 카타르 월드컵 출전이 불투명했지만 부상 투혼을 발휘했다. 그리고 손흥민은 조별리그 마지막 포르투갈전에서 황희찬의 결승골을 어시스트하며, 16강 진출을 이끌었다.

2024-25시즌 토트넘에서는 주장으로 UEFA 유로파리그 우승을 이끌며, 무관의 한을 풀었다. 지난해 여름 토트넘을 떠나 미국 MLS로 진출하자마자 최고의 퍼포먼스를 선보였다.

30대 중반이 된 손흥민에게 이번 2026 북중미 월드컵은 '라스트 댄스'가 될 것으로 보인다. 지금까지 월드컵 본선에서 3골을 넣은 손흥민은 만약 이번 대회에서 1골을 추가할 경우 한국 선수 역대 월드컵 통산 득점 단독 1위로 올라서게된다.

▶ 대한민국 예상 베스트11
3-4-3 : GK 조현우 - 이한범, 김민재, 김주성 - 설영우, 황인범, 백승호, 이태석 - 이강인, 손흥민, 이재성

▶ 대한민국, 2026 북중미 월드컵 A조 일정 (한국시간)
6월 12일(금) 오전 11시, 에스타디오 아크론 - 멕시코, 과달라하라
vs 체코

6월 19일(금) 오전 10시, 에스타디오 아크론 - 멕시코, 과달라하라
vs 멕시코

6월 25일(목) 오전 10시, 에스타디오 BBVA - 멕시코, 몬테레이
vs 남아공

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