'손흥민의 라스트 댄스' 한국 축구, 역대급 스쿼드 앞세워 8강 도전

대한축구협회

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지난해 11월 볼리비아전에서 축구 대표팀 홍명보 감독의 모습.홍명보 감독은 첫 취임 기자회견에서 2026 북중미 월드컵 목표와 관련해 "한국 대표팀이 원정 대회에서 가장 좋은 성적이 16강 진출이었기에 그보다 더 나은 성적을 위해 많이 노력하겠다"고 선언했다. 16강보다 나은 성적이라면 8강 진출을 의미하는 발언이었다.그러나 홍명보호는 축구팬들에게 환영받지 못한 채 출범하며 삐걱거렸다. 2024년 9월 홍명보 감독의 데뷔전이었던 2026 북중미 월드컵 아시아 3차 예선 팔레스타인과의 홈 경기에서 0-0으로 비겼다. 피파랭킹 96위 팔레스타인전 무승부로 비난은 더욱 가속화됐다. 앞선 선임 과정서 잡음이 컸던 탓에 홍명보 감독을 향한 홈팬들의 거센 야유가 쏟아졌다.이후 조금씩 안정세를 찾은 한국은 결국 무난하게 아시아 3차 예선을 통과했다. 10경기에서 6승 4무를 기록, 조1위로 본선 진출에 성공했다. 비록 패하지 않았지만 대표팀을 향한 평가는 부정적이었다. 오만, 이라크, 팔레스타인, 요르단, 쿠웨이트 등 쉬운 팀들과의 대진이었을 뿐만 아니라 팔레스타인과의 2무승부를 포함, 총 4번의 무승부를 기록한 것은 결코 지지받을 수 없는 성적표였다.월드컵 아시아 3차 예선 이후 치러진 8번의 평가전에서 4승 1무 3패 성적에 그치면서 여론을 반전시킬 힘을 잃었다. 지난해 10월 서울월드컵경기장에서 열린 파라과이와의 평가전(2-0 승)에서는 겨우 22,206명의 관중이 경기장을 채웠다. 이날 손흥민의 A매치 출전 최다 신기록 기념 행사가 열렸음에도 홍명보 감독을 향한 팬들의 시선은 냉담했다. 2025년의 마지막 A매치였던 가나전에서도 33,256명에 그쳤다.홍명보 감독은 지난 2026 북중미 월드컵 아시아 3차예선 전경기에서 포백을 가동한 바 있다. 10경기 7실점으로 경기당 평균 0점대 실점률을 기록했지만 상대팀들의 현저하게 낮은 전력을 감안할 때 큰 의미를 부여할 수 없었다.예선을 마감한 홍명보 감독은 본격적인 월드컵 준비 체제로 전환했다. 스리백 변화라는 카드를 꺼내들었다. 3명의 센터백이 가운데에 포진하고, 수비 상황에서 좌우 윙백이 아래로 내려오며 5명을 만드는 전형이다.한국 대표팀의 주앙 아로수 수석코치는 지난달 포르투갈 언론 '볼라 나 헤지'와의 인터뷰에서 "우리는 전술적 유연성을 갖추기 위해 수비시 5백을 준비했다. 현대 축구에서는 상대가 공격시 5~6명을 전방에 배치하는 경우가 많기 때문에 포백만으로는 대응이 어렵다고 판단했다"고 밝혔다.강팀을 상대해야 하는 월드컵 본선에서는 수비 숫자를 늘리며 후방 안정화를 꾀하고, 빠른 카운터 어택으로 승부수를 던지려는 방향성을 잡은 것이다.지난해 7월 열린 비유럽파가 출전한 동아시안컵 3경기에서 모두 스리백을 내세운데 이어 유럽파가 본격적으로 합류한 9월 A매치에서도 연속성을 이어나갔다. 미국 원정을 떠난 한국은 미국-멕시코와의 2연전에서 1승 1무의 좋은 성적 거뒀다.김민재를 축으로 하는 스리백 시스템은 9월 A매치에서 기대 이상의 완성도를 선보였다. 강도 높은 전방 압박을 가하며 상대 진영에서 공을 탈취해 빠르게 공격으로 전환했고, 수비시에는 5-4-1 대형을 유지하며 좁은 간격을 형성했다. 멕시코전에서는 2골을 내주긴 했지만 전체적으로 수비 조직력은 나쁘지 않았다.그런데 10월 A매치에서 홈으로 불러들인 브라질전에서는 믿었던 스리백 전술이 심각한 약점을 드러냈다. 브라질의 화려한 개인 전술과 패스 플레이에 속수무책이었다. 로우 블록 수비를 구축하고도 0-5 대패를 당한 것이다. 파라과이전에서는 박진섭(저장FC)를 스리백의 가운데 포진시키고, 김민재를 왼쪽 스토퍼로 배치하는 변화를 꾀하며 무실점 승리라는 결과를 남겼다.11월 볼리비아전에서는 오랜만에 포백으로 돌아오며, 2-0으로 승리했다. 박진섭 중심의 스리백으로 다시 회귀한 가나전에서도 1-0 승리를 거두며, 2025년 A매치 일정을 마감했다.파라과이전부터 A매치 3연속 무실점 승리로 결과를 챙겼지만 경기 내용에서는 우하향 곡선을 그렸다. 무엇보다 파라과이-볼리비아-가나가 최상의 스쿼드와 전력을 가동하지 않았다는 점에서 한국의 전력을 가늠하기 어려웠다.