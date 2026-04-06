'2연승 뒤 6연패' 롯데, 올해는 '봄데'도 없나

연합뉴스

5일 부산 사직야구장에서 열린 프로야구 SSG 랜더스와 롯데 자이언츠의 경기. 3대4로 아쉽게 패배한 롯데 선수들이 관중들에게 인사하고 있다.SSG가 부산 원정 3연전을 모두 쓸어 담고 단독 선두로 올라섰다.이숭용 감독이 이끄는 SSG 랜더스는 5일 부산 사직 야구장에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 롯데 자이언츠와의 원정 경기에서 장단 7안타를 때려내며 4-3으로 승리했다. 4회까지 롯데에게 1-3으로 끌려가던 SSG는 5회초 공격에서 3-3 동점을 만든 후 9회 결승 득점을 올리면서 5연승 행진이 끝난 NC 다이노스와 연패에서 탈출한 kt 위즈를 1경기 차이로 제치고 단독 1위에 등극했다(7승 1패).SSG는 선발 앤서니 베니지아노가 5이닝 8피안타 3실점을 기록했지만 4명의 불펜투수가 4이닝을 무실점으로 막았고 4번째 투수 김민은 시즌 2번째 승리를 챙겼다. 타선에서는 고명준이 9회 결승 적시타를 때렸고 박성한과 한유섬도 멀티히트를 기록했다. 한편 개막 2연승으로 기분 좋게 시즌을 시작했던 롯데는 NC와 SSG를 상대한 6연전을 모두 내주면서 KIA 타이거즈, 키움 히어로즈와 함께 공동 최하위로 밀려났다.롯데는 2001년부터 2004년까지 4년 연속 최하위를 기록하는 등 7년 연속 가을야구 진출에 실패하며 창단 후 최악의 암흑기를 보냈다. 하지만 2008 시즌을 앞두고 KBO리그 최초의 외국인 사령탑 제리 로이스터 감독이 부임하면서 롯데의 반전이 시작됐다. 롯데는 홍성흔과 이대호, 카림 가르시아로 이어지는 강력한 중심타선을 앞세워 2008년부터 2012년까지 5년 연속 포스트시즌에 진출하며 '가을야구 단골손님'으로 등극했다.이대호가 일본 프로야구로 진출한 2012년에도 가을야구에 진출했던 롯데는 홍성흔과 김주찬(KIA 타격코치)마저 FA로 팀을 떠난 2013년부터 다시 암흑기가 시작됐다. 2013년부터 2016년까지 4년 연속 중·하위권을 맴돌던 롯데는 이대호가 롯데로 복귀하고 만년 유망주 박세웅의 잠재력이 폭발했으며 손승락(KIA 수석코치)이 커리어 4번째 세이브왕에 오른 2017년 정규리그 3위로 5년 만에 가을야구에 진출했다.하지만 2017년은 현재까지도 롯데가 치른 마지막 가을야구가 되고 말았다. 2019년 15년 만에 최하위로 떨어진 롯데는 30대의 성민규 단장을 선임하며 체질 개선에 나섰다. 메이저리그 운영 방식을 롯데에 적용하겠다는 포부를 밝힌 성민규 단장은 FA 안치홍(키움)을 역대 최초로 '상호 옵션'이 포함된 2+2년 56억 원의 FA 계약을 체결했고 2021년 5월에는 KBO리그 홈런왕 출신 래리 서튼 감독을 선임했다.하지만 롯데는 성민규 단장 부임 후에도 7위, 8위, 8위에 그치며 가을야구와 인연을 맺지 못했고 2022 시즌이 끝난 후 무려 180억 원의 거액을 투자해 포수 유강남과 내야수 노진혁, 사이드암 투수 한현희를 영입했다. 하지만 롯데가 과감하게 영입한 '180억 트리오'도 롯데를 가을야구로 이끌진 못했고 서튼 감독이 2023년 8월 건강 문제로 사퇴했으며 시즌이 끝난 후 성민규 단장마저 경질을 당했다.롯데는 2024 시즌을 앞두고 두산 베어스를 7년 연속 한국시리즈로 이끌었던 김태형 감독을 영입했지만 2024년과 2025년 연속으로 7위에 머물렀다. 특히 2025년에는 전반기를 3위로 마치며 가을야구 진출 가능성을 높였지만 준수한 활약을 해주던 외국인 투수 터커 데이비슨을 빈스 벨라스케즈로 교체한 후 거짓말처럼 12연패의 수렁에 빠졌고 '데이비슨의 저주'에서 벗어나지 못하며 3년 연속 7위로 시즌을 마쳤다.2000년대의 암흑기를 넘어 2018년부터 지난해까지 8년 연속 가을야구 진출에 실패한 롯데는 김태형 감독의 계약 마지막 해가 되는 올해 반드시 성적 상승이 필요하다. 하지만 3년 전 '180억 FA 3인방' 이후 투자에 소극적인 팀이 된 롯데는 FA시장에서 과감한 투자를 하지 못했고 새 외국인 투수 엘빈 로드리게스와 제레미 비슬리, 아시아쿼터 코야마 마사야를 영입하는 것으로 2026 시즌 전력 보강을 끝냈다.설상가상으로 롯데는 대만 스프링캠프 도중 고승민과 나승엽, 김동혁, 김세민이 불법도박 스캔들에 연루됐고 한국야구위원회는 김동혁에게 50경기 출장 정지, 고승민, 나승엽, 김세민에게 각각 30경기 출전 정지 징계를 내렸다. 롯데는 시즌 전부터 핵심 야수들이 대거 이탈하는 악재가 발생했고 월드베이스볼 클래식 대표팀에도 1명도 선발되지 못했다. 많은 언론들이 올해 롯데를 하위권으로 분류한 이유다.많은 우려에도 시범경기를 1위로 마친 롯데는 개막 2연전에서 올 시즌 LG의 대항마로 꼽히는 '영남 라이벌' 삼성 라이온즈를 연파하며 기분 좋게 시즌을 시작했다. 로드리게스가 5이닝 무실점, 비슬리가 5이닝 비자책 1실점으로 나란히 승리 투수가 됐고 타자들은 삼성이 필승카드로 내세운 아리엘 후라도와 최원태를 패전투수로 만들었다. 박정민이라는 좋은 신인 투수를 발굴한 것도 개막 2연전의 큰 수확이었다.하지만 기세 좋게 출발한 롯데의 상승세는 일주일 만에 꺾이고 말았다. 롯데는 창원에서 열린 NC와의 주중 3연전에서 토종 에이스 박세웅이 비자책 4실점 패전에 이어 마무리 김원중, 필승조 정철원, 코야마가 차례로 무너지면서 시즌 첫 스윕패를 당했다. 롯데는 SSG와의 주말 3연전에서도 홈 개막전 2-17 대패에 이어 토요일과 일요일에는 이틀 연속 1점 차 패배를 당하면서 시즌 초반부터 하위권으로 밀려났다.롯데는 올 시즌 8경기에서 13개의 홈런을 때리며 시즌 초반 팀 홈런 1위를 달리고 있지만 팀 타율 8위(.247), 팀 득점 9위(33점)에 팀 평균자책점도 8위(6.36)에 그치고 있다. 특히 원투펀치 로드리게스와 비슬리, 마무리 김원중의 평균자책점은 각각 8.00과 6.00, 10.13에 달한다. 물론 시즌 극 초반인 만큼 위축될 필요는 없지만 하루 빨리 반등의 계기를 만들지 못하면 올해 롯데에게는 '봄바람'조차 휘날리지 않을 수도 있다.