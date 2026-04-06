FC서울, 안양과 1-1 무승부... 험난한 4월 일정 돌파가 과제

FC서울 공식 홈페이지

K리그1 1위 자리를 유지하고 있는 FC서울아쉽게 5연승이라는 대기록 달성에는 실패했다. 하지만 FC서울이 상위권을 유지하기 위해서는 결국 '4월의 벽'을 넘어야 한다.김기동 감독이 이끄는 FC서울은 5일 오후 2시 안양종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 6라운드에서 FC안양과 1-1로 비겼다. 이로써 서울은 4승 1무(승점 13)로 선두를 지켰고, 안양은 1승 3무 2패(승점 6)로 8위에 자리했다.이번 맞대결은 단순한 경기 이상의 의미를 지녔다. 양 팀은 연고 이전을 둘러싼 역사적 갈등 속에서 상징적인 라이벌 구도를 형성해 왔다. 2004년 안양LG가 서울로 연고를 이전하면서 갈등의 불씨가 됐고, 이후 서울은 '복귀'를, 안양은 '상실'을 이야기하며 첨예하게 맞서왔다.시간이 흐르며 서울은 K리그를 대표하는 구단으로 자리 잡았고, 안양 역시 2013년 시민구단 창단 이후 꾸준히 성장해 2025시즌을 앞두고 1부 리그에 입성했다. 두 팀은 지난 시즌 처음으로 K리그1에서 맞붙어 1승 1무 1패로 팽팽한 균형을 이루며 새로운 스토리를 쌓았다.올 시즌 첫 '연고지 더비' 역시 치열했다. 서울은 전반 44분 클리말라의 왼발 슈팅으로 선제골을 기록했지만, 안양은 후반 32분 아일톤의 헤더로 균형을 맞추며 승부를 원점으로 돌렸다. 결국 승자는 없었다.경기 내용만 놓고 보면 서울의 아쉬움이 컸다. 초반부터 주도권을 잡은 서울은 점유율 56%를 기록하며 경기를 이끌었고, 안양보다 더 많은 기회를 만들어냈다. 키패스 5개, 공격 진영 패스 성공 69개 등 주요 지표에서도 우위를 보였다.선제골까지 터뜨리며 승기를 잡는 듯했지만, 후반 중반 이후 흐름이 흔들렸다. 결국 세트피스 상황에서 동점골을 허용하며 승점 3점을 놓쳤다. 연승이 끊긴 서울로서는 아쉬움이 클 수밖에 없는 결과였다.문제는 지금부터다. 서울은 곧바로 쉽지 않은 일정에 돌입한다. 다음 라운드에서 전북 현대를 상대한 뒤, 4일 후에는 울산HD와 순연 경기를 치른다. 이어 대전하나시티즌, 부천, 강원FC까지 만만치 않은 상대들이 줄줄이 기다리고 있다.특히 서울은 최근 2년 연속 4월에 부진을 겪었다. 2024년에는 4월 첫 경기에서 김천을 상대로 대승을 거뒀지만 이후 4경기에서 1무 3패에 그쳤다. 4월 성적은 2승 1무 3패로 기대에 미치지 못했다.지난해 역시 흐름은 비슷했다. 3월까지 선두권 경쟁을 펼쳤지만, 4월 들어 울산전 무승부를 시작으로 대전, 광주, 포항전에서 단 1점만 추가하며 2무 3패로 주춤했다. 결국 중위권으로 밀려나며 시즌 초반 상승세를 이어가지 못했다.이처럼 '4월 부진'은 서울의 반복된 약점으로 자리 잡았다. 올 시즌 서울은 2~3월 완벽한 경기력으로 선두를 질주하며 10년 만의 우승 기대감을 키웠다. 그러나 이번 4월 고비를 넘지 못한다면, 분위기는 언제든 급격히 식을 수 있다.결국 서울이 상위권을 지키기 위해서는 이 '지옥의 일정'을 반드시 극복해야 한다. 김기동 감독은 크게 동요하지 않았다. 그는 경기 후 "33경기를 모두 이길 수는 없다. 한 번쯤은 흐름이 끊길 수 있다"며 "한 템포 쉬어간다고 생각하겠다"고 말했다. 이어 "강팀과의 경기가 오히려 기대된다. 좋은 모습을 보인다면 시즌 전체 흐름도 좋아질 것"이라며 "중요한 시점에서 강팀과 잘 싸웠던 경험이 있는 만큼 기대하고 있다"고 덧붙였다.서울은 짧은 휴식 후 오는 11일 오후 2시 홈에서 전북 현대와 리그 7라운드를 치른다. 4월의 첫 시험대가 될 중요한 일전이다.