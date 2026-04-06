비난과 환호 사이... 오지환, 다시 시작된 반등의 신호탄

LG 트윈스

큰사진보기 ▲오지환의 최대 장점은 꾸준함이다. LG 트윈스

반등의 조건은 '지속성'... 이제부터가 진짜 시험대



이번 3안타 경기가 반등의 전환점이 될지는 아직 단정짓기 어렵다. 단 한경기로 살아났다고 하기에는 이전 부진이 길었기 때문이다. 그러나 확실한 것은 이날의 맹타는 '우연한 폭발'이라기보다 과정이 축적된 결과라는 점이다.



앞선 경기에서 대타로 출전해 볼넷을 얻어내며 선구안 회복 신호를 보냈고, 타격 타이밍 역시 점차 정상 궤도로 돌아오고 있다는 평가를 받아왔다. 다만 결과가 뒤따르지 않았을 뿐이다. 이날 경기는 그 과정이 성적으로 이어졌다는 점에서 의미가 있다.



팀 상황도 긍정적이다. LG 타선 전반이 활기를 띠고 있어 특정 선수에게 과도한 부담이 쏠리지 않는 구조가 형성되고 있다. 오지환 역시 하위 타순에서 비교적 부담을 덜고 타격감을 끌어올릴 수 있는 여건이 마련됐다. 이는 컨디션 회복에 있어 중요한 요소로 작용한다.



결국 향후 관건은 지속성이다. 한 경기의 활약을 꾸준한 흐름으로 이어갈 수 있을지가 중요하다. 다시 침묵에 빠지지 않고 안정적인 생산력을 유지할 수 있다면, 이번 경기는 시즌의 분기점으로 남을 가능성이 크다.



무엇보다 긍정적인 요소는 경험이다. 오지환은 과거에도 여러 차례 비슷한 부진을 겪었지만 결국 반등에 성공해 왔다. 위기 상황을 이겨낸 경험은 베테랑만이 가질 수 있는 자산이다.



이번 3안타 경기는 단순한 기록 이상의 메시지를 던진다. 아직 시즌은 길고, 반등의 여지는 충분하다는 신호다. 차갑게 식었던 방망이에서는 다시금 불꽃이 일고 있다. 오지환의 시즌은 이제 막 시작됐을 뿐이다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 오지환의 최대 장점은 꾸준함이다.이번 3안타 경기가 반등의 전환점이 될지는 아직 단정짓기 어렵다. 단 한경기로 살아났다고 하기에는 이전 부진이 길었기 때문이다. 그러나 확실한 것은 이날의 맹타는 '우연한 폭발'이라기보다 과정이 축적된 결과라는 점이다.앞선 경기에서 대타로 출전해 볼넷을 얻어내며 선구안 회복 신호를 보냈고, 타격 타이밍 역시 점차 정상 궤도로 돌아오고 있다는 평가를 받아왔다. 다만 결과가 뒤따르지 않았을 뿐이다. 이날 경기는 그 과정이 성적으로 이어졌다는 점에서 의미가 있다.팀 상황도 긍정적이다. LG 타선 전반이 활기를 띠고 있어 특정 선수에게 과도한 부담이 쏠리지 않는 구조가 형성되고 있다. 오지환 역시 하위 타순에서 비교적 부담을 덜고 타격감을 끌어올릴 수 있는 여건이 마련됐다. 이는 컨디션 회복에 있어 중요한 요소로 작용한다.결국 향후 관건은 지속성이다. 한 경기의 활약을 꾸준한 흐름으로 이어갈 수 있을지가 중요하다. 다시 침묵에 빠지지 않고 안정적인 생산력을 유지할 수 있다면, 이번 경기는 시즌의 분기점으로 남을 가능성이 크다.무엇보다 긍정적인 요소는 경험이다. 오지환은 과거에도 여러 차례 비슷한 부진을 겪었지만 결국 반등에 성공해 왔다. 위기 상황을 이겨낸 경험은 베테랑만이 가질 수 있는 자산이다.이번 3안타 경기는 단순한 기록 이상의 메시지를 던진다. 아직 시즌은 길고, 반등의 여지는 충분하다는 신호다. 차갑게 식었던 방망이에서는 다시금 불꽃이 일고 있다. 오지환의 시즌은 이제 막 시작됐을 뿐이다. 미스터LG LG트윈스 오지환 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 은가누의 예상, 시릴 간이 페레이라를 이기는 이유는?

오지환은 LG의 암흑기와 전성기를 모두 경험한 프랜차이즈 스타다.프로야구 LG 트윈스 베테랑 유격수 오지환(36, 우투좌타)이 극심한 부진을 딛고 반등의 신호탄을 쏘아 올렸다. 최근 저조한 성적으로 인해 비난의 중심에 섰던 그는 3안타 맹타를 휘두르며 오래간만에 존재감을 입증했다. 시즌 초반 흔들렸던 간판 타자가 침묵을 깼다는 점에서 의미가 크다.오지환은 5일 서울 고척스카이돔에서 있었던 2026 신한 SOL KBO리그 키움 히어로즈와의 팀간 3차전에서 5타수 3안타 3타점을 기록하며 공격의 중심에 섰다. 특히 가장 결정적인 장면은 길었던 침묵을 끊어낸 적시타였다.그는 앞선 16타석에서 안타를 기록하지 못하며 깊은 부진에 빠져 있었지만, 이날 무사 2, 3루 상황에서는 달랐다. 2타점 적시타를 터뜨리며 단번에 분위기를 뒤집었다. 경기 초반 흐름을 LG 쪽으로 완전히 끌어오는 전환점이었고, 동시에 개인적으로도 부담을 털어내는 계기가 됐다. 이후 타석에서도 안타를 추가하며 총 3안타 경기를 완성, 타격감 회복을 알렸다.이날 LG는 선발 전원 안타를 기록하며 타선이 폭발했고, 자연스럽게 오지환의 활약도 더욱 빛을 발했다. 중심 타선뿐 아니라 하위 타선까지 고르게 살아난 가운데, 오지환은 연결고리 역할과 해결사 역할을 동시에 수행했다.경기 후 염경엽 감독 역시 베테랑의 반등을 반기며 팀 전체 분위기 상승에 대한 기대감을 드러냈다. 침묵하던 핵심 선수가 살아났다는 점에서 단순한 1승 이상의 의미가 있는 경기였다.오지환은 오랜 시간 동안 팀의 주전 유격수로 활약해 온 프랜차이즈 스타다. LG에서 데뷔해 성장했다. 그 과정에서 부진할 때는 적지않은 비난을 받기도 했지만 모두 이겨내고 간판스타로 우뚝섰다. 그를 가리켜 '미스터 LG 계보를 잇는 선수다'는 말이 나오고있는 이유다.하지만 이러한 위치에 있는 선수에게는 항상 높은 기대치가 함께 한다. 시즌 초반 그의 타율이 0.067(15타수 1안타)에 머물렀을 때 팬들간 논란이 불거진 것도 이 때문이다. 일부 팬들은 세대교체 필요성을 제기하며 강한 비판을 쏟아냈고, 반대로 다른 한편에서는 반등을 확신하며 신뢰를 보냈다.이처럼 상반된 반응이 공존하는 배경에는 그의 경기력 기복도 자리 잡고 있다. 좋은 흐름에서는 팀을 승리로 이끄는 해결사 역할을 해내지만, 부진에 빠질 경우 긴 침묵이 이어지는 경우도 적지 않았다. 이번 시즌 초반 역시 그러한 패턴이 반복되는 듯 보였다.여기에 상징성도 한몫한다. 오지환은 팀의 긴 암흑기를 함께 견뎌내고 이후 성과까지 경험한 선수다. 팬들에게 단순한 주전 선수를 넘어 '시간을 공유한 존재'로 인식된다. 그만큼 기대와 감정이 동시에 실리는 선수다.결국 그는 늘 평가의 중심에 설 수밖에 없다. 부진할 때는 누구보다 큰 비판을 받지만, 활약할 때는 가장 뜨거운 환호를 받는다. '애증의 아이콘'이라는 표현이 따라붙는 이유다.