데뷔골 터뜨린 용인FC 유동규 "군 시절 주마등처럼"

용인시민신문

4일 전남과 홈경기에서 용인FC 데뷔골을 터뜨린 유동규 /사진 제공 용인FC용인FC 창단 이후 첫 선취득점이자 데뷔골이었다. 팀은 2-2 무승부로 경기를 마쳤지만, 유동규에게 이날 골은 득점 이상의 의미였다.골을 터뜨리자 유동규는 상의를 벗고 곧장 최윤겸 감독에게 달려가 안겼다. 유동규는 "딱히 의도는 없었고 너무 좋아 자연스럽게 나왔다"고 말했다. 유동규는 상의 탈의로 경고카드를 받았지만 기쁨을 감추지 않았다. 특히 포효하던 유동규의 세리머니는 홈팬들을 열광하게 만들었다.그는 "프로 무대에서 많은 걸 보여주지 못했고 군 생활도 솔직히 많이 힘들었는데, 그 기억들이 주마등처럼 스쳐 지나가며 감정에 북받쳤다"고 털어놨다.유동규는 후반에 교체돼 벤치에서 경기를 지켜봤다. 동점골에 이어 역전골까지 허용한데 대한 당시 심정을 묻자 그는 "팀 선수들에 대한 믿음이 있었고 충분히 이길 수 있다고 생각했다"고 담담하게 말했다.결국 용인FC는 경기 종료 직전 차승현의 극적인 동점골이 터지면서 승점을 1점을 챙겼다. 유동규는 "진 것보다는 승점 1점 확보가 더 크다"며 긍정적으로 받아들였다.유동규는 "한 경기 한 경기 치를수록 점점 더 좋아지고 있고, 선수들과 코칭스태프 사이에 신뢰가 쌓이고 있어 좋은 결과가 있을 것"이라고 자신감을 내비췄다.팬들을 향해서는 감사와 다짐을 함께 전했다. 그는 "원정이든 홈이든 항상 찾아와 주시는 팬분들께 너무 감사드린다"며 "아직 승리가 없어 죄송하지만, 감독님과 코칭스태프, 모든 구성원이 하루빨리 이겨서 팬분들께 보답해 드리겠다는 마음은 똑같다"고 말했다.