사이트 전체보기
데뷔골 터뜨린 용인FC 유동규 "군 시절 주마등처럼"

데뷔골 터뜨린 용인FC 유동규 "군 시절 주마등처럼"

전반 41분 논스톱 슈팅으로 골망 흔들어... 홈팬들 열광

용인시민신문 함승태(yongin21)
26.04.05 19:36최종업데이트26.04.05 19:36
용인FC 포워드 유동규 선수가 2천여 홈 팬들이 보는 앞에서 용인FC 데뷔골을 터뜨렸다. 유동규는 4월 4일 미르스타디움에서 열린 'K리그2 2026' 전남과 6라운드에서 전반 41분 김현준의 패스를 논스톱으로 슈팅, 전남 골망을 흔들었다.

4일 전남과 홈경기에서 용인FC 데뷔골을 터뜨린 유동규 /사진 제공 용인FC
4일 전남과 홈경기에서 용인FC 데뷔골을 터뜨린 유동규 /사진 제공 용인FC용인시민신문

용인FC 창단 이후 첫 선취득점이자 데뷔골이었다. 팀은 2-2 무승부로 경기를 마쳤지만, 유동규에게 이날 골은 득점 이상의 의미였다.

골을 터뜨리자 유동규는 상의를 벗고 곧장 최윤겸 감독에게 달려가 안겼다. 유동규는 "딱히 의도는 없었고 너무 좋아 자연스럽게 나왔다"고 말했다. 유동규는 상의 탈의로 경고카드를 받았지만 기쁨을 감추지 않았다. 특히 포효하던 유동규의 세리머니는 홈팬들을 열광하게 만들었다.

그는 "프로 무대에서 많은 걸 보여주지 못했고 군 생활도 솔직히 많이 힘들었는데, 그 기억들이 주마등처럼 스쳐 지나가며 감정에 북받쳤다"고 털어놨다.

유동규는 후반에 교체돼 벤치에서 경기를 지켜봤다. 동점골에 이어 역전골까지 허용한데 대한 당시 심정을 묻자 그는 "팀 선수들에 대한 믿음이 있었고 충분히 이길 수 있다고 생각했다"고 담담하게 말했다.

결국 용인FC는 경기 종료 직전 차승현의 극적인 동점골이 터지면서 승점을 1점을 챙겼다. 유동규는 "진 것보다는 승점 1점 확보가 더 크다"며 긍정적으로 받아들였다.

유동규는 "한 경기 한 경기 치를수록 점점 더 좋아지고 있고, 선수들과 코칭스태프 사이에 신뢰가 쌓이고 있어 좋은 결과가 있을 것"이라고 자신감을 내비췄다.

팬들을 향해서는 감사와 다짐을 함께 전했다. 그는 "원정이든 홈이든 항상 찾아와 주시는 팬분들께 너무 감사드린다"며 "아직 승리가 없어 죄송하지만, 감독님과 코칭스태프, 모든 구성원이 하루빨리 이겨서 팬분들께 보답해 드리겠다는 마음은 똑같다"고 말했다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
덧붙이는 글 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.
용인시민신문

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
용인시민신문 함승태 (yongin21) 내방

자치와 참여시대의 동반자 용인시민신문입니다.

이 기자의 최신기사 용인FC, 첫 승 또 놓쳤다