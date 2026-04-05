용인FC, 첫 승 또 놓쳤다

용인시민신문

선취 득점을 넣은 후 홈 팬들 앞에서 포효하는 용인FC 유동규. /사진제공 용인FC용인은 기세를 몰아 전반 40분 선취 득점 찬스를 맞았다. 김한서가 전방으로 길게 넣어준 공을 김현준이 전남 수비수 사이로 연결했고, 달려들던 유동규의 논스톱으로 슈팅이 전남 골망을 갈랐다. 개막 이후 첫 선취 득점이 나온 순간이었다. 용인은 전남을 1-0으로 앞선 채 전반전을 마무리했다.그러나 기쁨도 잠시, 수세에 몰리던 전남은 후반이 시작되자 적극적인 공격에 나섰다. 용인은 후반전 3분 전남 공격수 르본에게 일격을 당하며 동점골을 허용했다.문전 돌파를 시도하던 최전방 공격수 하남에게 수비수 3명이 달려들면서 왼쪽으로 쇄도하던 르본을 놓친 게 화근이었다. 수비수가 몰리자 하남은 빈 공간을 파고 들던 르본에게 볼을 연결, 동점골을 넣었다.경기가 원점으로 돌아가자 양 팀은 공방전을 벌이며 호시탐탐 상대 골문를 노렸다. 하지만 슈팅이 골대를 빗나가거나 육탄 방어에 나선 수비수에 막혀 득점으로 연결되지는 않았다.후반 정규시간 3분을 남기고 용인에 위기가 찾아왔다. 르본이 감아 찬 공이 몸을 던진 노보 골키퍼를 지나 오른쪽 골문을 통과하며 역전골을 허용하고 말았다.용인은 후반 31분 전남 미드필더 홍원진의 퇴장으로 수적 우위를 점한 상태에서 역전골을 내준 게 뼈아팠다. 역전골을 허용하자 용인은 공격 숫자를 늘리며 공세에 나섰지만 골문을 열지 못했다.정규 시간을 모두 보내고 추가시간 10분이 주어졌다. 후반 51분 차승현이 패색이 짙던 팀을 구해냈다. 김보섭의 패스를 가슴으로 떨어뜨린 후 한 슈팅이 전남 골망을 가르며 극적 동점골을 만들어냈다.후반에 교체 출전하며 홈 팬들 앞에서 데뷔전을 치른 자르델이 경기 종료 직전 전남 최봉진 골키퍼가 나오는 것을 보고 슈팅을 했지만 선방에 막혀 역전골로 이어지지 않았다.두 팀은 결국 승패를 가리지 못하고 경기를 마쳤다. 전남은 부산에 패한 충북청주를 15위로 밀어냈고, 용인은 김해에 이어 16위를 유지했다.최윤겸 감독은 경기 후 가진 기자회견에서 "찬스를 만드는 과정은 많이 개선되고 있지만, 기회가 왔을 때 득점으로 연결하지 못한 부분이 부족했다"며 "전반전에 잘 했음에도 승리를 가져오지 못해 팬들께 죄송하다"고 고개를 숙였다.