'평균 36.3득점' 2026년 봄 지배한 실바

한국배구연맹

봄 배구 6경기에서 평균 36.3득점을 기록한 실바에겐 빡빡한 일정도, 많은 나이도 전혀 문제가 되지 않았다.V리그에 입성하기 전 튀르키예와 중국,이탈리아,폴란드,그리스 등 다양한 리그에서 활약한 실바는 2023-2024 시즌 외국인 선수 드래프트에서 전체 6순위로 GS칼텍스에 지명을 받았다. 실바는 서른을 훌쩍 넘은 나이와 낮은 순번 때문에 지명 당시만 해도 크게 주목 받는 선수는 아니었다. 하지만 실바는 V리그 입성 첫 시즌부터 여자부 역대 4번째로 1000득점을 돌파하며 득점과 공격성공률(46.80%),서브(세트당 0.36개) 1위에 올랐다.2024년 5월 GS칼텍스와 재계약한 실바는 강소휘(도로공사)와 한다혜(페퍼저축은행)의 이적, 정대영,한수지의 은퇴로 팀 전력이 약해지면서 부담이 더욱 커졌다. 실바는 시즌 초반 발목 부상으로 4경기에 결장했음에도 득점(1008점)과 서브(세트당 0.48개) 1위, 공격 성공률 3위(45.77%)를 기록하며 변함없는 위력을 뽐냈다. 하지만 GS칼텍스는 실바가 활약한 두 시즌 동안 봄 배구 진출에 실패했다.실바는 이번 시즌 외국인 선수 트라이아웃이 시작되기도 전에 일찌감치 GS칼텍스와 재계약했다. 많은 배구팬들은 어느덧 30대 중반에 접어들었고 공격 루트가 상대에게 파악된 실바가 지난 두 시즌 만큼 독보적인 활약을 펼치긴 어려울 거라 전망했다. 하지만 실바는 정규리그 36경기에 모두 출전해 1083득점을 기록하며 몬타뇨가 가지고 있던 여자부 한 시즌 정규리그 최다 득점 기록을 갈아 치웠다.하지만 실바의 진짜 진가가 드러난 무대는 봄 배구였다. 실바는 준플레이오프부터 챔프전까지 봄 배구 6경기에서 무려 218득점을 퍼붓는 원맨쇼를 펼쳤고 GS칼텍스는 봄 배구에서 파죽의 6연승을 내달리며 통산 4번째 챔프전 우승을 차지했다. 특히 실바는 우승이 결정된 3차전에서 무려 52.99%의 점유율과 47.89%의 성공률로 36득점을 폭발했다. 챔프전 MVP 역시 그 어떤 이견이 없는 실바의 몫이었다.반면에 챔프전을 일주일도 채 남겨두지 않고 김종민 감독과의 재계약 포기를 발표했던 도로공사는 김영래 수석코치 체제로 챔프전을 치렀지만 GS칼텍스의 기세를 막아내지 못하고 3연패를 당하며 준우승에 만족해야 했다. 역대 챔프전에서 정규리그 우승팀이 3위팀에게 스윕을 당하며 준우승을 기록한 것은 올해가 처음이었다. 도로공사에게는 여러 의미로 아쉬움이 크게 남을 수 밖에 없는 챔프전이었다.