'평균 36.3득점' 2026년 봄 지배한 실바

GS칼텍스가 도로공사에게 3연승을 거두며 통산 4번째 챔프전 우승을 달성했다. 이영택 감독이 이끄는 GS칼텍스 KIXX는 5일 서울 장충체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 한국도로공사 하이패스와의 챔피언 결정 3차전 경기에서 세트스코어 3-1(25-15,19-25,25-20,25-20)로 승리했다.
정규리그 3위로 봄 배구 티켓을 따낸 GS칼텍스는 이번 봄 배구에서 흥국생명 핑크스파이더스와 현대건설 힐스테이트, 도로공사를 차례로 꺾고 2025-2026 시즌 최고의 팀으로 등극했다.
GS칼텍스는 권민지가 54.17%의 공격 성공률로 15득점을 기록했고 미들블로커 오세연이 8개의 블로킹을 잡아내며 11득점으로 힘을 보탰다. 안혜진 세터는 챔프전 내내 안정된 토스워크로 GS칼텍스 주전 세터의 위용을 뽐냈다.
하지만 GS칼텍스를 챔프전 우승으로 이끈 일등공신은 역시 봄 배구 6경기 218득점을 포함해 이번 시즌 GS칼텍스가 치른 42경기에서 1301득점을 폭발한 챔프전 MVP 지젤 실바였다.