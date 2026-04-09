넷플릭스에서 역주하는 '휴민트'의 기세

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스틸컷한편 북한 블라디보스토크 총영사 황치성(박해준 분)은 러시아 범죄조직에 북한이 생산한 마약을 공급하는 총책이기도 하다. 북한과 러시아 국경에서 사라지는 북한 여성들과 관련한 문제에도 그가 개입했단 심증 또한 있다. 그래서일까. 평양에서 막 파견온 보위성 조장 박건(박정민 분)을 황치성은 제 감시역으로 의심한다. 과연 사실이 그러해서 박건은 남몰래 황치성의 비위를 파악하려 한다. 그러나 이미 매수돼 있는 황치성의 수족들은 박건과 사사건건 충돌하고 협조하지 않는다.영화는 남한 요원인 조 과장과 서로 다른 이해관계 아래 있는 북한의 황치성과 박건을 한 자리에 모은다. 그 역할을 하는 건 채선화(신세경 분)다. 박건과 과거 모종의 사연이 있는 듯한 그녀는 현재 블라디보스토크 북한 식당 종업원으로 근무하고 있다. 현실이 그러하듯 해외 외화벌이에 투입되는 북한 여성으로, 영화 속에선 성매매부터 마약 유통까지 담당하는 조국의 일꾼이다. 정보를 얻기 위해 그녀에게 접근하는 조 과장, 옛 관계를 잊지 못하여 역시 그녀에게 다가서는 박건, 그리고 한 걸음 떨어져 이러한 상황을 파악한 황치성이 마침내 한바탕 부딪치는 것이 영화 <휴민트>다.일단 액션이다. 영화의 도입부, 권총을 거꾸로 잡고서 태국 사창가에서 여성을 구해내려 폭력배들과 일전을 불사하는 조 과장의 액션은 류승완이 여전히 한국 최고수준의 액션 연출가란 사실을 확인케 한다. 그리고 클라이맥스, 마치 말 타고 겨루는 총잡이들의 결투처럼 승용차를 몰며 일대일 일기토(일대일 기마전으로 치르는 전투)를 벌이는 장면은 일찍이 한국영화에선 본 적 없는 도전적이고 쾌감 넘치는 연출이다. 물론 여전히 할리우드와의 격차가 확인되는 순간이 없지 않지만 류승완 만큼 그 격차가 잘 보이지 않게 찍어내는 감독 또한 흔치 않다. 둘 중 무엇에 주목하느냐가 나는 비평가의 존재가치를 보여준다고 믿는다.