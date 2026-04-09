넷플릭스에서 역주하는 '휴민트'의 기세

200만 관객을 넘지 못하고 좌초한 액션대작 <휴민트>가 개봉 2달이 채 되지 않아 OTT 서비스로 공개됐다. 아직 일선 극장에서 상영이 지속되고 있는 규모 있는 신작의 파격적 행보다. 손익분기점을 채 절반도 채우지 못한 상황에서 제작비를 회수하기 위한 고육책으로 풀이된다. 2026년 한국 극장가 상반기 최대작으로까지 평가됐던 <휴민트>의 좌초는 관객수 1600만 명을 넘어 역대 최대 흥행작을 향해 질주하고 있는 <왕과 사는 남자>와 대비되는 일이다.
그러나 이야기는 여기서 끝나지 않는다. 가장 냉혹한 비평가인 시간은 두 작품이 우리 시대와 대중에게 어떤 유의미함을 가졌는지, 또 앞으로도 가질 수 있는가를 판단할 것이다. 그리고 그에 앞서 영화에 답지하는 끊이지 않는 관심이 있고, 작품을 마주한 관객의 반응 또한 일어나고 있다. <휴민트>가 넷플릭스 공개 뒤 받고 있는 관심은 이제는 전과 완전히 달라진 상영환경, 또 영화의 생애주기에 비추어 볼 때 작품의 생명력이 여전히 팔팔하게 지속되고 있음을 알린다.
<휴민트>는 넷플릭스 공개 직후 현재까지 전 세계 넷플릭스 상영 영화 가운데 손꼽힐 만큼 많은 관심을 받고 있다. 넷플릭스가 서비스하는 대부분의 국가에서 영화 부문 조회수 상위 10위 안에 이름을 올렸다. 류승완의 수준급 액션, 분단된 남북의 현실이란 특수성이 한국에선 먹혀들지 않을지라도 도리어 세계에는 통한다는 뜻이겠다. 한국 극장 흥행과 달리 감독이며 제작사에게 실질적 이익을 가져다주진 못한대도 시사점은 분명하다.