카스트로프, 대표팀 부상 이탈 후 소속팀서 시즌 첫 도움

최근 대한민국 축구대표팀에 소집됐으나 부상으로 아쉽게 중도 하차했던 옌스 카스트로프(보루시아 묀헨글라트바흐)가 소속팀 복귀 후 또다시 인상적인 활약을 펼쳤다.카스트로프는 4일(한국시간) 독일 글라트바흐의 보루시아 파르크에서 열린 하이덴하임과의 '2025∼2026 독일 분데스리가' 홈경기에서 왼쪽 윙백으로 선발출전하여 풀타임을 소화하며 시즌 첫 도움을 올렸다.카스트로프는 전반 16분 바엘 모히야의 선제골을 어시스트했다. 상대 페널티 지역 가까이 침투한 카스트로프는 공을 이어받고 상대 수비수 한 명을 제친 후에 문전으로 쇄도하는 모히야에게 공을 정확하게 연결하여 완벽한 찬스를 만들어냈다.지난달 21일 쾰른전에서 멀티골(2골)을 기록한데 이어 2경기 연속 공격포인트다. 올시즌 카스트로프는 리그에서 22경기에 출전하여 3골 1도움을 기록중이다.하지만 카스트로프의 활약에도 이날 뮌헨글라트바흐는 최하위 하이덴하임과 2-2 무승부에 그치며 13위(7승 9무 12패, 승점 30)을 지키는데 만족해야했다.카스트로프는 지난 3월 A매치 기간에 홍명보 감독이 이끄는 축구대표팀에 소집됐다. 이전에는 줄곧 미드필더로 발탁되었다면, 이번에는 최초로 수비수로 이름을 올린 것이 눈길을 끌었다. 월드컵을 앞두고 스리백 전술을 실험중인 홍명보호에서 카스트로프는 최초로 측면 윙백 포지션에 활용될 것으로 전망됐다.하지만 대표팀 소집을 앞두고 마지막 소속팀 경기였던 쾰른전에서 발목부상을 당하면서 계획이 꼬였다. 카스트로프는 코트디부아르전에는 결장했고, 오스트리아전을 앞두고 결국 소집 해제됐다. 카스트로프를 윙백으로 테스트해보려고했던 홍명보 감독의 계획은 자연히 무산됐다.대표팀은 카스트로프가 빠진 2연전에서 코트디부아르전(0-4 패)와 오스트리아(0-1 패)전에서 맥없이 2연패를 당했다. 윙백 포지션에서는 설영우를 비롯하여 이태석, 양현준 등 이번에도 여러 선수들이 기용되었으나 누구도 확실한 인상을 심어주지는 못했다. 한편으로 경기에 뛰지 못한 미완의 카스트로프 활용법에 대한 궁금증이 더 커지는 결과를 낳았다.한국대표팀 최초의 유럽계 혼혈출신 국가대표인 카스트로프는 지난 9월부터 홍명보 호의 부름을 받아서 꾸준히 대표팀에 소집되고 있다. 하지만 A매치 5경기에 출전했으나 뚜렷한 인상을 남기지는 못했다.카스트로프의 장점은 중앙미드필더와 측면 수비수를 모두 소화할수 있는 멀티 자원이라는 점이다. 당초 대표팀의 고질적인 취약점으로 꼽히는 3선 보강에 큰 힘이 될 자원으로 기대를 모았지만, 이후 소속팀과 대표팀 모두 확실하게 자리를 잡지 못하는 모습으로 경쟁력에 물음표가 붙기도 했다.다행히 최근 카스트로프는 소속팀에서 윙백으로 자주 기용되면서, 오히려 주포지션인 미드필더로 뛸 때보다도 경기력이 점점 올라오고 있는 모습이다. 월드컵 최종엔트리 발표를 앞두고 사실상 마지막 실험기회였던 3월 A매치에서 카스트로프의 기용이 불발된 것이 여러모로 아쉬웠던 이유다.홍명보 감독은 지난 A매치 2연패의 부진으로 스리백 전술의 완성도를 둘러싼 여러 가지 비판에 직면했다. 그럼에도 불구하고 홍 감독은 본선까지 스리백 전술을 계속 이어가겠다는 구상을 밝힌 바 있다. 현재 대표팀은 선수구성상 전문적인 좌우 측면 수비수가 부족하다. 또한 소속팀에서 대부분 스리백 전술에 익숙한 선수들이 많지않은 상황이라는데 고민이 크다.카스트로프의 소속팀인 뮌헨글라트바흐는 현재 스리백을 구사하는 3-4-2-1 전술을 운용하고 있다. 카스트로프는 그동안 중앙 미드필더 자리에서는 볼컨트롤과 패스 연결 등에서 다소 투박한 모습을 보였던 것과 달리, 윙백 자리에서는 공격 전개 과정에서 활발한 움직임을 보이며 팀 공격의 연결고리 역할을 잘 수행하고 있다는 평가다.물론 카스트로프의 대표팀내 입지가 아직 확실한 편은 아니다. 홍명보 감독의 보수적인 선수기용 성향을 고려할때 월드컵 본선을 코앞에 두고 카스트로프의 활용법을 제대로 찾지 못했다는 것은, 이미 같은 포지션에서 꾸준히 테스트를 받았던 선수들과의 경쟁구도에 있어서 불리한 대목이 될수 있다.하지만 많은 전문가들은 여전히 카스트로프가 홍명보호의 월드컵 최종엔트리에 승선할 가능성은 높다고 전망하고 있다. 카스트로프가 뛸수 있는 윙백과 수비형 미드필더 모두 대표팀의 취약포지션으로 꼽히며, 최종엔트리 승선을 장담할만큼 검증된 가용 자원은 부족한 실정이다.홍명보 감독은 그동안 "소속팀에서 최선의 경기력을 보여주고 있는 선수들 위주로 월드컵 최종엔트리를 구성할 것"이라고 여러 차례 밝힌바 있다. 최근 카스트로프가 소속팀에서 보여주고 있는 상승세는 결코 무시할 수 없다. 유럽 빅리그인 분데스리가 1부에서 검증된 카스트로프의 공격 가담 능력, 폭넓은 활동량및 투쟁심은, 지금 홍명보호에 가장 부족한 전술적 다양성을 더 해줄 수 있는 귀중한 카드다.월드컵 최종엔트리 확정까지는 이제 두달도 남지 않았다. 대표팀에서는 아직 많은 것을 보여주지 못한 카스트로프지만, 지금처럼 소속팀에서 꾸준한 퍼포먼스를 계속 이어간다면 월드컵에서도 '주전 윙백' 카스트로프를 보게 되는 것이 불가능하지 않을 전망이다.