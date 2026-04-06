우영우 전 박은빈, 변신의 시작이 된 한 편

성인이 되고 본가와 멀리 떨어진 지역에서 학교나 직장을 다니게 된 사람들은 새로 살 집을 구하게 된다. 기숙사는 학교나 직장과 가깝고 끼니가 해결되기 때문에 공부 또는 일에 매진할 수 있다는 큰 장점이 있다. 자식을 멀리 떠나보내는 부모님 입장에선 가장 안심되는 곳이지만 당사자로서는 통행금지를 비롯한 각종 규칙이 있어 성인이 됐음에도 행동에 제약을 받는다고 느낄 수밖에 없다.드라마 <응답하라1994>에 나오면서 많은 주목을 받은 하숙은 집주인과 한 집에서 생활하는 경우가 많기 때문에 식사나 귀가 시간 등에서 집주인의 눈치를 볼 수밖에 없다. 행동에 제약받거나 집주인의 눈치를 크게 보지 않고 자유롭게 생활할 수 있다는 점에서는 원룸 등을 통한 자취가 가장 편리하다. 하지만 자취의 경우 끼니를 비롯한 생활 전반을 알아서 해결해야 하고 기숙사나 하숙에 비해 비용도 많이 든다.그리고 최근 주거 비용이 치솟고 1인 가구가 급격히 늘어나면서 크게 증가하고 있는 주거의 형태가 바로 '셰어 하우스'다. 셰어 하우스는 화장실과 부엌 등의 공용 공간을 두고 각자 독립적인 생활을 하는 주거 형태로 비용을 나눠 부담하고 서로 유대감을 가질 수 있다는 장점이 있다. 2016년에 방송된 JTBC 드라마 <청춘시대>는 셰어 하우스에 모여 사는 20대 여성 5명의 이야기를 발랄하게 그려낸 작품이다.미취학 시절 아동복 모델로 데뷔한 박은빈은 <순풍산부인과>, <명성왕후> 등에 출연하며 아역 배우 활동을 시작했고 2002년에는 공개 코미디 <개그콘서트>의 인기코너 '수다맨'에 고정 출연하기도 했다. 박은빈은 청소년 배우가 된 후에도 <부활>에서 한지민의 아역, <서울1945>에서 소유진의 아역, <태왕사신기>에서 문소리의 아역, <천추태후>에서 신애의 아역으로 출연하면서 활발하게 활동했다.2011년 <드림하이>에서 고혜미(수지 분)의 동생 고혜성 역으로 특별 출연한 박은빈은 <프로포즈 대작전>, <구암 허준>, <비밀의 문> 등에 출연하며 성인이 된 후에도 꾸준히 활동을 이어갔다. 그렇게 대중들에게 단아하고 청순한 이미지를 쌓던 박은빈은 2016년 JTBC 드라마 <청춘시대>에서 음주가무와 19금 농담을 즐기는 모태 솔로 여대생 송지원을 능청스럽게 연기하면서 시청자들을 놀라게 했다.<청춘시대>를 통해 다소 평면적이라고 평가받던 연기 영역을 확장시킨 박은빈은 <아버님 제가 모실게요>, <이판사판>, <오늘의 탐정> 등을 통해 착실히 경력을 쌓았다. 그리고 2019년 SBS 드라마 <스토브리그>에서 프로야구 유일의 여성 운영팀장이자 최연소 운영팀장 이세영 역을 맡았다. 박은빈은 극 중에서 시원시원한 걸크러시 연기를 선보이면서 시청자들의 폭발적인 반응을 이끌어냈다.2020년 <브람스를 좋아하세요?>에서 바이올린을 전공하는 늦깎이 음대생 채송아를 연기하며 SBS 연기대상 최우수상을 수상한 박은빈은 2021년 <연모>에서 남장여자 연기에 도전했다. 그리고 2022년 <이상한 변호사 우영우>에서 주인공 우영우 역할을 완벽하게 소화했고 0.95%로 시작한 드라마의 시청률을 17.53%까지 끌어 올리면서 백상예술대상 TV부문 대상을 수상했다(닐슨코리아 시청률 기준).<이상한 변호사 우영우> 성공 이후 아시아 6개국에서 팬미팅을 진행한 박은빈은 2023년 tvN의 <무인도의 디바>에서 가수로 데뷔하는 서목하를 연기하면서 OST에도 참여해 6곡을 직접 소화했다. 작년 디즈니플러스 드라마 <하이퍼나이프>에서 살인미수 혐의로 면허를 박탈 당한 사이코패스 의사 정세옥을 연기한 박은빈은 올해도 넷플릭스의 <원더풀스>와 tvN의 <오싹한 연애>에 출연할 예정이다.