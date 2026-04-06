학폭도 이렇게 다룰 수 있구나... 이 드라마가 시청자 위로하는 법

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SBS '신이랑 법률사무소'<신이랑 법률사무소>가 본방송과 OTT를 통해 꾸준한 인기를 얻는 가장 큰 이유 중 하나는 법정물 특유의 카타르시스에 있다. 법정 드라마가 꾸준히 제작되고 높은 성공률을 보이는 것도 이와 무관하지 않다. 법정은 본질적으로 억울함을 해소하는 공간이기 때문이다.그러나 현실에서는 약자가 그 억울함을 풀어내는 일이 결코 쉽지 않다. 지난 1년 사이 방영된 <에스콰이어>, <프로보노>, <판사 이한영>, <아너: 그녀들의 법정> 등 일련의 드라마들은 법의 논리를 기반으로 하면서도 때로는 '눈에는 눈, 이에는 이'식의 강력한 응징을 통해 시청자들에게 통쾌함을 안겨왔다.이 가운데 <신이랑 법률사무소>는 '빙의'라는 판타지 요소를 결합해, 법만으로는 해결할 수 없는 억울함까지 해소한다는 점에서 차별화를 이룬다. 이랑은 아버지의 오명 때문에, 나현은 가족을 잃은 상처로 인해 약자의 위치에 서본 경험이 있는 인물들이다. 이러한 공감대는 망자와 피해자들의 목소리에 귀 기울이게 만드는 원동력이 된다.