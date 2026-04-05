'징계 복귀' 빌레로, 쐐기골로 성남 승리 이끌었다

5경기 연속 무패를 이어가며 승격을 노리는 성남이 징계 복귀 후 득점포를 터뜨린 빌레로 덕분에 활짝 웃었다.전경준 감독이 이끄는 성남FC는 4일 오후 4시 30분 화성종합경기타운에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 6라운드에서 차두리 감독의 화성FC를 3-1로 제압했다. 이로써 성남은 2승 3무 승점 9점으로 6위에, 화성은 1승 2무 3패 승점 5점으로 13위에 자리했다.중하위권에 있던 두 팀에게 승점 3점은 절실했다. 화성은 개막전에서 대구에 0-1로 패한 뒤 김해를 2-0으로 제압했지만, 천안·용인과는 무승부, 직전 라운드에서는 충남아산에 0-1로 패하며 흐름을 이어가지 못했다. 결정적 순간 집중력이 부족해 승점 3점을 가져오지 못하는 패턴이 반복됐다.반면 성남은 개막 후 패배 없이 경기를 이어왔지만, 승리로 연결하는 데는 아쉬움이 있었다. 부산과의 개막전 1-1 무승부 이후 청주(무), 아산(승), 김포(무)에서 패하지 않았지만, 경기 내용 면에서는 완벽하지 않았다.승리가 절실했던 상황에서 성남이 먼저 웃었다. 전반 2분, 안젤로티의 패스를 받은 이준상이 강력한 왼발 슈팅으로 선제골을 터뜨렸고, 전반 12분에는 페널티 박스 안에서 함선우가 황석기에 파울을 범하며 페널티킥을 얻었다. 키커로 나선 안젤로티가 깔끔하게 성공하며 성남은 2-0 스코어를 만들었다.화성도 반격했다. 후반 시작과 함께 데메트리우스의 패스를 받은 플라나가 왼발 슈팅으로 골을 만들며 만회했다. 그러나 성남은 안정적이었다. 후반 23분 빌레로가 오른발 슈팅으로 쐐기골을 터뜨리며 승부를 결정지었다.이번 경기의 주인공은 징계를 마치고 복귀한 빌레로였다. 1998년생인 그는 콜롬비아 출신으로 브라질에서 데뷔했으며, 지난해 부산 아이파크에서 K리그에 처음 데뷔했다. 부산 임대 당시 37경기 6골 7도움을 기록하며 활약했고, 이번 시즌 성남으로 복귀했다.성남은 이번 겨울 공격수 핵심 자원들이 대거 떠나면서 빌레로가 필요했다. 후이즈는 FC서울로 이적했고, 구본철·김정환(수원FC)·김범수(임대 복귀)·레안드로(우타이타니) 등도 이탈했다. 이를 해결하기 위해 윤민호, 안젤로티 등 신입 자원을 보강했지만, 확실한 해결사는 빌레로였다.이런 상황 속 레이더망에 걸린 자원은 빌레로. 겨울 전지훈련부터 확실한 클래스를 선보이며 전 감독의 이목을 끌었으나 개막을 앞두고 다소 황당한 소식이 들려왔다. 바로 브라질축구협회(CBF)로부터 4경기 출전 정지 징계를 받은 것. 2024년 당시 브라질 4부 시아노르치에서 활약하고 있던 그는 경기 중 심한 파울로 인해 징계 조치를 받았다.개막 직전, 빌레로는 브라질축구협회(CBF)로부터 4경기 출전 정지 징계를 받았다. 지난 시즌 브라질 4부 리그에서 심한 파울로 징계를 받은 것이다. 성남은 징계를 소화하고 리스크를 없앤 뒤 화성전에 선발로 내보냈다.빌레로는 경기 초반 크로스에서 다소 감각이 떨어진 모습을 보였지만 곧 안정됐다. 전반 12분 좌측면에서 안젤로티와 호흡을 맞춰 화성 수비진을 무너뜨렸고, 페널티킥으로 이어지는 과정에도 관여했다. 후반 23분에는 환상적인 오른발 슈팅으로 쐐기골을 넣었다. 후반 39분에는 위협적인 크로스를 올리며 공격을 이끌었다..92분간 빌레로는 1골, 패스 성공률 85%, 팀 내 최다 공격 진영 패스 성공 15회, 지상 경합 성공률 100%, 볼 획득 5회로 활약했다. 전경준 감독은 경기 후 "빌레로는 우리가 심혈을 기울여 영입한 선수다. 첫 경기지만 자신의 역할을 잘 해주길 바랐다"라며 만족감을 표했다.한, 성남은 짧은 휴식 후 오는 12일 홈에서 안산 그리너스를 상대로 시즌 첫 연승에 도전한다.